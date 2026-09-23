Dia do Sorvete: veja onde tomar sorvete grátis e aproveitar promoções em SP

Nesta quarta-feira, 23 de setembro, o sorvete ganha um motivo extra para aparecer no roteiro de quem está em São Paulo. O Dia do Sorvete reúne promoções com casquinhas gratuitas, gelatos, descontos e até milk-shake em dobro em diferentes endereços da cidade.

Entre as ações estão distribuições para os primeiros clientes, benefícios condicionados a cadastro e ofertas que ficam disponíveis durante todo o dia. Confira onde aproveitar:

Gelato Borelli

A Gelato Borelli preparou uma ação nacional para a data. Nas unidades participantes, serão distribuídas 300 casquinhas Marvi com uma bola de gelato grátis por loja.

A ação acontece das 14h às 16h, ou enquanto durarem os estoques. Para participar, é necessário baixar o aplicativo Mio Borelli, realizar o cadastro e apresentar o CPF utilizado no app no momento da retirada.

A distribuição acontece por ordem de chegada e o cadastro não garante a cortesia. A promoção também é válida somente nas unidades participantes.

Artisano Gelato

A Artisano Gelato preparou uma ação em parceria com a Callebaut para quem prefere receber o sorvete em casa.

A partir das 15h de 23 de setembro, serão disponibilizados 130 potes de 500 ml de sorvete de chocolate Artisano. O produto será gratuito, com cobrança apenas do frete.

A oferta é limitada a um pote por CPF e termina assim que as 130 unidades forem reservadas. A entrega depende da área de cobertura da operação.

Luna Gelato e Caffè

Na unidade do Shopping Metrô Tucuruvi, no Piso L3, a Luna Gelato e Caffè vai distribuir copinhos pequenos de gelato para os primeiros clientes.

Segundo o portal Corrivus, serão 50 unidades gratuitas, entregues entre 13h e 14h. Os sabores disponíveis serão morango, doce de leite e coco.

A ação será realizada por ordem de chegada. No Shopping Metrô Tucuruvi, a promoção acontece uma hora antes da ação da Borelli, que estará no Piso L4.

Chiquinho Sorvetes

A Chiquinho Sorvetes também entrou na programação, com uma promoção para quem prefere milk-shake.

No dia 23, quem comprar um Milk Shake de 300 ml participante recebe outro igual, do mesmo tamanho e sabor, sem custo adicional. A ação vale para os sabores baunilha, chocolate, maracujá e brigadeiro.

A promoção está disponível nas lojas participantes e também pelo iFood.

Cuor di Crema

Segundo o portal Gastronominho, a Cuor di Crema terá uma ação válida durante todo o dia 23 de setembro. A rede oferece 20% de desconto em todos os sabores de gelato disponíveis nas unidades participantes.

A promoção contempla o cardápio completo da marca, que reúne mais de 100 receitas, incluindo opções sem glúten e sem lactose, dependendo do sabor.

Biscoitê

Segundo o portal GKPB, a Biscoitê preparou duas ações para a data em unidades selecionadas de São Paulo.

Os clientes poderão receber uma casquinha de sorvete de baunilha grátis, seguindo as condições da campanha, que incluem cadastro e publicação no Instagram. A distribuição acontece enquanto durarem os estoques.

A marca também oferece uma combinação especial com o Soft Cookie. Na compra de qualquer sabor do produto, o cliente recebe uma porção de sorvete de baunilha com calda de frutas silvestres.

As ações são válidas em 23 de setembro nas unidades Morumbi Shopping, Shopping Villa-Lobos, Casarão e Itaú Av. Paulista.

Momo Gelato

Para celebrar a data, a Momo Gelato lança a Aquarela di Gelato, uma degustação que reúne cinco sabores escolhidos pelo próprio cliente.

A novidade custa R$ 50 e chega às unidades da marca em São Paulo e no Rio de Janeiro a partir de 23 de setembro. Cada seleção reúne cinco porções de 80 gramas, permitindo combinar sabores das vitrines da gelateria.

Sorvetes Rochinha

A Sorvetes Rochinha transformou a comemoração em uma semana de promoções. Entre 21 e 25 de setembro, clientes das franquias participantes que fizerem compras a partir de R$ 19,90 ganham uma bola de sorvete.

A cortesia pode ser escolhida entre quatro sabores participantes: Sorbet de Goiaba, Tapioca, Cartola e Sorbet de Morango.

A promoção vale nas franquias participantes de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, enquanto durarem os estoques.