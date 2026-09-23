'A Fazenda 18': quem vai disputar a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 23?

A primeira disputa pelo chapéu de Fazendeiro de "A Fazenda 18" acontece nesta quarta-feira, 23, às 22h45. Darlin, Sérgio Hondjakoff e Stephanie Gomes entram na arena em busca da imunidade e do comando da sede durante a próxima semana.

A prova será realizada ao vivo no reality da Record e pode mudar a formação da primeira Roça da temporada.

O vencedor assume o posto de Fazendeiro, ganha imunidade na votação da próxima Roça e passa a ter funções de liderança dentro da sede. Com isso, os outros dois participantes permanecem na disputa pela preferência do público.

Como eles chegaram à Roça?

Stephanie Gomes foi a primeira peoa indicada à Roça durante a formação desta semana, indicada pela Fazendeira Fran Almeida. Já a votação entre os participantes terminou empatada entre Darlin e Giovanna. Darlin recebeu 9 votos, enquanto Giovanna foi indicada 5 vezes, mas o Poder da Chama Vermelha, entregue por Thaíde a Mayk, fez com que o voto do participante tivesse peso quatro e interferisse diretamente no resultado. A decisão final foi da Fazendeira, que mandou Giovanna direto para a Roça.

Serginho, por sua vez, entrou na Roça por meio de um contragolpe, em que Giovanna teve o direito de puxar para a berlinda um dos quatro peões que estavam na baia. Darlin completou o quarteto após sobrar na dinâmica do Resta Um e vetou Giovanna de disputar a Prova do Fazendeiro, mandando a peoa direto para o voto popular.

Quando será a eliminação?

A eliminação da primeira Roça de "A Fazenda 18" acontece nesta quinta-feira, 24, ao vivo, na Record. O público será responsável por decidir qual dos três peões que permanecerem na berlinda deixará o reality.