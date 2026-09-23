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Pesquisa Quaest: Cid Gomes, Capitão Wagner e Luizianne lideram disputa ao Senado no Ceará

Cid Gomes (PSB) tem 25% das intenções de voto na combinação das duas vagas, seguido por Capitão Wagner (União), com 21%, e Luizianne (Rede), com 19%

(Carlos Moura/Agência Senado)

(Carlos Moura/Agência Senado)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 14h05.

Última atualização em 23 de setembro de 2026 às 14h06.

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Três candidatos lideram a disputa pelo Senado no Ceará, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23.

Cid Gomes (PSB) tem 25% das intenções de voto na combinação das duas vagas, seguido por Capitão Wagner (União), com 21%, e Luizianne (Rede), com 19%.

Entre os demais candidatos, Alcides Fernandes (PL) aparece com 8% das intenções de voto. Catarina Matos (UP) aparece com 1%. Os demais nomes não pontuam. Os indecisos são 10% e os eleitores que afirmaram que vão votar em branco ou nulo, 16%.

A principal mudança em relação à rodada anterior foi a redução do grupo de eleitores indecisos, que passou de 19% para 10% na soma das duas vagas.

Em 2026, o Ceará elegerá dois senadores, assim como os demais estados e o Distrito Federal. Cada eleitor poderá escolher dois candidatos diferentes para renovar parte das 81 cadeiras do Senado Federal.

Na avaliação de conhecimento e rejeição dos candidatos, Capitão Wagner (União) e Cid Gomes (PSB) aparecem com os maiores percentuais de eleitores que conhecem o candidato e afirmam que não votariam nele. Wagner registra 41% nesse grupo, enquanto Cid Gomes aparece com 37%. Luizianne (Rede) tem 31% e Alcides Fernandes (PL), 20%.

O levantamento da Quaest considera como rejeição a parcela dos entrevistados que declarou conhecer o candidato, mas não escolheria seu nome.

A pesquisa Quaest ouviu 900 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-08268/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

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