Óculos de sol à noite: a aposta da Transitions para ser o acessório preferido da Gen Z

Para quem cresceu entre os anos 1990 e 2000, as lentes fotossensíveis, populares sob a marca registrada Transitions, ocupavam uma prateleira ingrata na moda. Associadas a um público mais velho, elas carregavam a fama do residual cinzento e opaco que custava a desaparecer em ambientes fechados. Em 2026, esse é um cenário estético que a marca quer deixar definitivamente no passado.

Os esforços da Transitions para se aproximar das gerações mais jovens começaram há alguns anos, na parceria com diversas marcas de armações de óculos. Em 2025, vieram com as cores das lentes com a linha GEN S. Neste mês, de olho na estética, a empresa apresenta a Transitions Color Touch — uma opção voltada ao estilo que mantém a cor e a lente "sempre acesa", mas ainda com a tecnologia fotossensível.

Como já é tradicional da marca, as lentes ficam mais escuras no sol ou em luzes artificiais fortes, mas trazem o diferencial de uma camada de cor suave mesmo dentro de casa, em restaurantes ou em eventos noturnos. O público-alvo é a Geração Z, que já há algum tempo tem usado óculos de sol como acessórios de estilo, mesmo de noite.

O portfólio aposta em cinco tonalidades: Ruby (vermelho), Amber (âmbar), Sapphire (azul), Amethyst (violeta) e Emerald (verde), divididas nos acabamentos Gradient (degradê) e Washed (uma lavagem de cor homogênea e suave).

As lentes escurecem sob luz UV em menos de 8 segundos e retornam à tonalidade de ambiente interno em cerca de 1 minuto e 15 segundos, mantendo a proteção contra raios UV e luz azul-violeta.

Cores "acesas" do dia à noite e apelo geek chic

A escolha do estilo conectado à parte clínica que a Transitions oferece vem pautada de uma pesquisa sobre a juventude. Um estudo da consultoria EY (Gen Z Finding Meaning) revela que 92% dos jovens dessa faixa etária consideram a autenticidade um fator essencial.

No mercado óptico, essa busca por individualização se traduz em números: uma pesquisa realizada pela própria Transitions nos Estados Unidos apontou que 83% dos usuários de óculos com prescrição entre 18 e 35 anos consideram a armação e as lentes uma extensão da própria personalidade.

Para Color Touch de Transitions, o principal parceiro para as armações é a Ray-Ban, voltada somente para óculos de sol. A tendência vem impulsionada pelas tendências do geek chic e do corporate core, que resgataram modelos de acetato marcados e modelos de metal finos popularizados por grifes como Miu Miu e Mfpen.

"Cada vez mais, as pessoas enxergam os óculos também como uma forma de expressar seu estilo, sem abrir mão da qualidade da visão e do conforto no dia a dia. Transitions Color Touch amplia essas possibilidades ao trazer diferentes acabamentos para as lentes", Francesca Ciafrè, diretora de marketing da EssilorLuxottica, grupo detentor da Transitions, no Brasil.

A busca pelo conforto visual e o fim dos reflexos

Além do lançamento da Color Touch, a Transitions também traz ao mercado a Crizal Natural Look, que foca na transparência de lentes com grau e no conforto. O tratamento antirreflexo foi desenvolvido para reduzir o ofuscamento causado por telas e iluminação artificial, com foco em preservar a nitidez da visão no uso diário.

Ambos os lançamentos chegam em solo brasileiro após a estreia na Europa e na Ásia.