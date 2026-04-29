Vai ao show da Shakira? Veja como blindar celular e apps bancários

O aguardado show gratuito de Shakira em Copacabana deve reunir uma multidão no Rio de Janeiro no próximo sábado, 2 de maio. Em eventos desse porte, além da preocupação com furtos, cresce também o risco de golpes envolvendo celulares desbloqueados, aplicativos bancários e carteiras digitais.

Por isso, para evitar qualquer perrengue, é importante preparar o aparelho antes mesmo de sair de casa. Pequenos ajustes podem evitar dores de cabeça e prejuízos financeiros caso o smartphone seja perdido ou furtado.

Formas fáceis de proteger o celular

Crie uma senha de bloqueio: cadastre uma senha numérica ou desenho para impedir que qualquer pessoa acesse o celular; Apague os dados do cartão: delete os apps de banco e as informações de pagamento em apps como iFood e Uber; Ande com dinheiro no bolso: diminua o número de vezes que será necessário sacar o smartphone levando dinheiro físico; Esconda os apps: selecione todos os aplicativos importantes e coloque eles em uma pasta com uma senha exclusiva, veja abaixo como fazer.

Como proteger apps de banco no celular?

Crie pastas seguras

Tanto o Android quanto o iOS contam com opções de Pasta Segura para proteger os aplicativos em uma pasta com senha. Veja o passo a passo de como ativá-la:

Pasta segura no Android

Acesse "Configurações" no celular;

Vá em "Segurança e privacidade";

Busque por "Pasta segura" e clique em "Continuar";

Selecione o tipo de senha;

Clique em "Ativar";

Defina a senha da Pasta Segura;

Agora, procure pela Pasta Segura na tela inicial. Você pode clicar no botão de "+" ou arrastar os apps para definir quais ficarão protegidos na pasta.

Pasta segura no iOS

Acesse "Ajustes", depois "Tempo de Uso" e então "Limite de Apps";

Clique em "Adicionar limite";

Selecione os apps que deseja trancar ou clique em "Tudo (apps e categorias)";

Clique em "Seguinte" e defina o tempo de bloqueio;

Agora, volte para a página "Tempo de Uso" e depois em "Usar código";

Defina uma senha e pronto!

Coloque senhas nos apps

Por aplicativos terceiros, é possível adicionar uma tela de bloqueio no início de aplicativos selecionados. O uso de apps terceiros não é recomendado, mas existem opções para quem optar por não utilizar a Pasta Segura no iOS ou Android.

App Lock ( iOS e Android )

e ) Bloqueio: App Lock ( Android )

) AppLock Pro (Android)

Temporizador de aplicativos

No Android, é possível definir um limite de tempo para os aplicativos por meio das configurações. A dica é estabelecer poucos segundos em apps de banco e, então, impedir o acesso. Depois, quando estiver em um local mais seguro, basta desconfigurar o que foi feito para voltar ao normal. Veja o passo a passo:

Acesse "Configurações" no celular;

Vá em "Bem-estar digital e controles parentais";

Clique em "Temporizadores de aplicativos" e depois selecione quais apps deseja limitar o tempo;

Clique em "Definir temporizador" e selecione o tempo desejado;

Aperte "Concluído" e pronto!

Ocultar aplicativos

Também pelo Android, é possível colocar aplicativos em modo oculto. Eles deixam de aparecer na tela inicial e também não podem ser encontrados pela pesquisa. Para voltar ao normal, basta desconfigurar o que foi feito. Veja o passo a passo:

Acesse "Configurações" no celular;

Vá em "Tela inicial";

Clique em "Ocultar aplicativos na tela inicial e na tela de aplicativos" e depois selecione os apps que deseja ocultar;

Clique em "Ok" e pronto!

Outras dicas para proteger o celular

Ativação de senhas e bloqueio automático

Antes de sair de casa, é crucial ativar a senha de bloqueio do celular, seja por combinações numéricas, autenticação biométrica ou reconhecimento facial. Reduzir o tempo do bloqueio automático também

Registro do IMEI

Anote o IMEI do seu aparelho e guarde em um local seguro. Em caso de furto, esse número permite solicitar o bloqueio do celular à operadora e registrar um boletim de ocorrência.

Backup de dados

Realize backups regulares de arquivos e fotos, preferencialmente em nuvens ou aplicativos seguros. Isso minimiza a perda de dados importantes em caso de furto.

Utilização da geolocalização

A ferramenta de geolocalização, disponível em serviços como 'Buscar iPhone' e 'Encontre meu Dispositivo', é uma aliada contra furtos, permitindo localizar e bloquear o cel

Uso consciente em multidões

Evitar manusear o celular em locais com grande concentração de pessoas reduz o risco de furtos. Em caso de necessidade, busque locais seguros como restaurantes ou postos policiais.

Armazenamento seguro do celular

Evite guardar o celular no bolso de trás da roupa. Prefira pochetes ou doleiras, que oferecem maior segurança e proximidade com os seus pertences.

Pagamento por aproximação

Durante eventos com grande aglomeração, considere limitar ou desabilitar a função de pagamento por aproximação do seu celular, prevenindo prejuízos financeiros.

Selfies com cautela

Selfies são ótimas para registrar momentos, mas em multidões, prefira locais mais seguros para evitar exposições desnecessárias do seu aparelho.

Proteção contra quedas e líquidos

Use capinhas antichoque e películas protetoras. Em caso de contato com líquidos, desligue o aparelho imediatamente e procure assistência técnica.

Procedimentos em caso de perda ou furto

Se o celular for furtado, mantenha a calma e siga os procedimentos recomendados, como bloqueio do aparelho e registro de ocorrência.

Seguindo estas dicas, você aumenta a segurança do seu dispositivo móvel e protege suas informações pessoais, especialmente em períodos de festas e aglomerações.