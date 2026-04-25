Como configurar o Google Pay no Android para pagamentos por aproximação

Pagar com o celular no lugar do cartão físico já faz parte da rotina de milhões de brasileiros. A Carteira do Google — o antigo Google Pay — é o app que permite cadastrar cartões de crédito e débito no Android e usá-los em qualquer maquininha com tecnologia NFC (Near Field Communication). O processo de configuração leva poucos minutos e exige um smartphone Android com NFC, o app instalado e um cartão compatível.

O que é necessário para usar a Carteira do Google?

Antes de abrir o app, confirme se o celular e o cartão atendem aos requisitos. O smartphone precisa ter chip NFC — a maioria dos modelos intermediários e premium lançados a partir de 2018 já inclui o recurso. Para verificar, acesse Configurações > Dispositivos conectados > Preferências de conexão e procure a opção NFC.

O aparelho também precisa rodar Android 9.0 ou superior, ter bloqueio de tela ativo (PIN, padrão, impressão digital ou reconhecimento facial) e estar certificado pelo Play Protect. Celulares com root ou ROM personalizada não são compatíveis com pagamentos por aproximação.

Por fim, o cartão de crédito ou débito deve ser de um banco que aceite a Carteira do Google no Brasil. A lista de instituições compatíveis está disponível na página de suporte do Google.

Como instalar e abrir a Carteira do Google?

O app Carteira do Google (Google Wallet) está disponível na Play Store. Em muitos celulares Android, ele já vem pré-instalado. Após abrir o aplicativo, faça login com sua Conta Google.

Na tela inicial, o app exibe a opção Adicionar à Carteira. A partir desse botão, o cadastro do cartão acontece em poucos toques.

Como adicionar um cartão de crédito ou débito?

O cadastro do cartão segue este passo a passo:

Abra o app Carteira do Google; Toque em Adicionar à Carteira, na parte inferior da tela; Selecione Cartão de pagamento e depois Novo cartão de crédito ou débito; Aponte a câmera para a frente do cartão físico — o app lê os dados automaticamente. Se preferir, toque em Inserir detalhes manualmente; Toque em Salvar e continuar; Leia os termos do emissor e toque em Aceitar; Escolha o método de verificação oferecido pelo banco — pode ser SMS com código, confirmação no app do banco ou ligação telefônica.

Após a verificação, o cartão aparece na tela principal da Carteira. Para editar detalhes ou remover o cartão, toque nele e depois nos três pontos no canto superior.

O app aceita vários cartões cadastrados ao mesmo tempo. Para alternar entre eles antes de pagar, basta deslizar na tela principal e selecionar o cartão desejado.

Como definir a Carteira do Google como pagamento padrão?

Para que o celular acione a Carteira do Google ao se aproximar da maquininha, o app precisa estar definido como serviço de pagamento padrão. O caminho é:

Abra Configurações do Android;

Na barra de pesquisa, digite NFC;

Toque em NFC > Pagamentos por aproximação > Pagamento padrão;

Selecione Carteira do Google (ou Google Pay);

Toque em OK.

O caminho pode variar conforme o fabricante do celular, mas a opção de pagamento padrão aparece nas configurações de NFC em todos os modelos compatíveis.

Como pagar por aproximação com o Google Pay?

Com o cartão cadastrado e o NFC ativo, o pagamento na maquininha funciona em dois passos, sem ter que abrir o app da carteira:

Desbloqueie a tela do celular; Aproxime a parte traseira do smartphone do terminal de pagamento que exiba o símbolo de pagamento por aproximação (ondas); O celular vibrará ou exibirá uma marca de confirmação na tela quando a transação for concluída.

Em compras acima de determinado valor, o sistema pode pedir autenticação extra por biometria ou PIN do bloqueio de tela. Se a maquininha não reconhecer o pagamento, tente mudar a posição do celular — a antena NFC fica na parte superior ou central da traseira, dependendo do modelo.

O pagamento por aproximação pelo celular é seguro?

A Carteira do Google usa tokenização para proteger cada transação. Ao cadastrar um cartão, o app gera um número de cartão virtual que substitui os dados reais. Esse token é o dado transmitido à maquininha durante o pagamento — o número impresso no cartão físico não é compartilhado com o estabelecimento.

Além da tokenização, o app exige que o celular tenha bloqueio de tela ativo. Sem desbloqueio por PIN, padrão ou biometria, o pagamento não é processado. Se o celular for perdido ou roubado, o recurso Encontre Meu Dispositivo do Google permite bloquear a Carteira remotamente.

Pagamentos por aproximação via celular também dispensam conexão com a internet no momento da compra. Os dados de autenticação ficam armazenados no dispositivo, e a maquininha se encarrega da comunicação com a operadora.

A Carteira do Google funciona no iPhone?

A Carteira do Google não permite pagamentos por aproximação no iPhone. A Apple restringe o acesso ao chip NFC do iOS a aplicativos de terceiros, reservando a função de pagamento contactless ao Apple Pay. Essa limitação vale para todos os modelos de iPhone, independentemente da versão do sistema.

No iPhone, o app da Carteira do Google pode ser instalado para organizar ingressos, passagens e cartões de fidelidade, mas não processa transações em maquininhas. Para compras online em sites e apps que aceitem Google Pay, o cartão salvo na Conta Google funciona pelo navegador — sem uso de NFC.

Quem usa iPhone e quer pagar por aproximação em lojas físicas precisa configurar o Apple Pay, pelo app Carteira (Wallet) nativo do iOS. O processo é semelhante: adicionar um cartão de crédito ou débito, verificar com o banco e aproximar o celular da maquininha. Os principais bancos brasileiros — como Nubank, Itaú, Bradesco e Caixa — são compatíveis com ambas as carteiras digitais, cada uma em seu sistema operacional.

O que fazer se o pagamento por aproximação não funcionar?

Quando a maquininha não reconhece o celular, verifique estes pontos:

Se o NFC está ativado nas configurações do aparelho;

Se a Carteira do Google está definida como pagamento padrão;

Se o cartão está com status ativo no app — cartões marcados como "não configurado" ou "suspenso" precisam de nova verificação junto ao banco;

Que o celular está desbloqueado antes de aproximá-lo da maquininha;

Que o app Carteira do Google está atualizado.

Se o problema persistir, entre em contato com o banco emissor do cartão para confirmar a compatibilidade com a Carteira do Google.