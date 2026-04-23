Como fazer videochamada com tradução simultânea no Google Meet e no Samsung

Conversar por vídeo com alguém que fala outro idioma já não exige intérprete nem aplicativo extra. O Google Meet e os celulares Samsung com Galaxy AI oferecem tradução simultânea nativa — com legendas em texto ou dublagem por inteligência artificial. O recurso funciona em reuniões de trabalho, consultas médicas, aulas e conversas do dia a dia, sem instalação adicional.

Veja como ativar cada modo, quais contas e aparelhos são compatíveis, onde o áudio é processado e qual opção se encaixa melhor em cada situação.

O que o Google Meet oferece para tradução?

O Meet tem dois recursos distintos: legendas traduzidas (texto na tela) e tradução simultânea (dublagem com voz de IA). Cada um tem requisitos, idiomas e comportamento diferentes.

Legendas traduzidas no Google Meet: como ativar

As legendas convertem a fala de cada participante em texto no idioma que o espectador escolher. O recurso cobre dezenas de idiomas — português, inglês, espanhol, francês, japonês, entre outros.

A ferramenta é compatível com as contas Google One, Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus e Google AI Pro for Education.

Para ativar as legendas no computador:

Entre na reunião pelo Google Meet; Clique em Mais opções (ícone de três pontos) > Configurações > Legendas; Defina o idioma da reunião (a língua que os outros participantes falam); Ative a tradução de legendas e selecione o idioma de leitura.

Para ativar as legendas no Android, iPhone ou iPad:

Em uma reunião, toque na tela para exibir os controles; Vá em Mais opções > Configurações > Legendas > Idioma da legenda; Ative a tradução e escolha o idioma desejado.

As falas aparecem na parte inferior da tela com identificação do falante. Esse modo não gera áudio traduzido — o participante lê a tradução enquanto ouve o idioma original. É possível rolar o texto para revisar trechos anteriores enquanto as legendas estiverem ativas.

Tradução simultânea com voz de IA no Google Meet: como funciona?

A tradução simultânea (Speech Translation) gera áudio dublado com uma voz sintética que imita o tom do falante. O recurso ainda opera em fase beta e tem restrições de idiomas, funcionando apenas com pares entre inglês e francês, alemão, italiano, português ou espanhol, mas há previsão de expansão para outros idiomas.

Entre as contas compatíveis para ativação, estão: Google AI Pro, Workspace Business Standard ou Plus, Enterprise Standard ou Plus, Frontline Plus, AI Pro for Education e AI Ultra Access.

O processo envolve duas etapas: o organizador ativa o recurso para a reunião e cada participante configura seus idiomas.

Como o organizador ativa a tradução de voz:

Na reunião, toque ou clique em Mais opções > Ferramentas > Tradução Simultânea; Selecione o par de idiomas (exemplo: português ↔ inglês); Toque ou clique em Ativar a tradução para todos.

Um ícone de tradução aparece no canto superior direito de todos os participantes, e aí é a vez deles de configurar seus idiomas:

No canto superior direito da tela, toque ou clique no ícone de Tradução Simultânea; Defina o idioma que você fala e o idioma que você prefere ouvir; Na primeira vez, confirme a permissão em Permitir tradução > Traduzir minha fala.

A IA gera o áudio traduzido com atraso de 2 a 5 segundos. Antes de responder, espere o ícone de tradução no bloco do falante desaparecer — ele indica que a tradução daquela frase foi concluída.

Para revogar a permissão depois, vá em Mais opções > Configurações > Geral > Não traduzir minha fala (disponível no computador e no app móvel).

Quais são os limites da tradução no Google Meet?

A reunião aceita apenas um par de idiomas por vez. Para trocar a combinação, o organizador precisa desativar a tradução e reativar com o novo par e

cada participante precisa autorizar a tradução da própria fala. Além disso, quem entra por dispositivos de sala de reunião ouve as traduções, mas não tem a fala traduzida.

Transmissões ao vivo e gravações não incluem a tradução simultânea. Segundo o suporte do Google, são esperados erros como falhas gramaticais, sotaques inesperados na voz sintética e inconsistências de gênero.

Redes instáveis aumentam a latência além dos 2 a 5 segundos habituais. A recomendação do Google é combinar a dublagem com legendas traduzidas como apoio visual e usar o chat da reunião como canal complementar.

Participantes com menos de 18 anos, com mesclagem de áudio ativada ou em regiões sem liberação do recurso também podem não ter acesso à dublagem. Nenhum áudio é salvo nem usado para treinar modelos, segundo a política de privacidade do Google.

Como usar a tradução simultânea no Samsung com Galaxy AI

Celulares Samsung com Galaxy AI traduzem chamadas com processamento no próprio chip, sem enviar áudio para servidores externos. O sistema oferece dois modos: a Tradução Simultânea, que funciona em ligações telefônicas e apps como Google Meet e WhatsApp, e o Intérprete, que divide a tela para traduzir conversas presenciais.

Entre os modelos compatíveis, estão as linhas Galaxy S24, S25, S23, S23 FE, Z Fold 6/Flip 6, Tab S9, e outros com One UI 6.1 ou superior. A tradução em videochamadas de terceiros é mais estável a partir da linha S24.

Antes de usar qualquer modo, é preciso estar logado na Samsung Account e na Google Account. Os pacotes de idioma devem ser baixados com antecedência: acesse Configurações > Galaxy AI > Assistente de chamada e baixe os idiomas desejados. O download prévio garante funcionamento offline e reduz a latência.

Como ativar a tradução em ligações telefônicas

A Tradução Simultânea traduz a voz durante ligações de áudio, com texto e áudio traduzido em tempo real. Para ativá-la:

Abra o app Telefone (Samsung); Toque nos três pontinhos (menu) no canto superior direito e selecione Configurações; Toque em Tradução Simultânea e ative a funcionalidade; Configure os idiomas em Eu e A outra pessoa (exemplo: português e inglês); Opcional: ative a opção para silenciar a voz original e ouvir apenas a tradução.

Durante uma chamada recebida ou realizada, toque em Assistente de chamada e depois em Tradução Simultânea para iniciar a tradução. O recurso funciona da mesma forma no WhatsApp e em outros apps de mensagem compatíveis com o Galaxy AI.

Como usar a tradução do Samsung em videochamadas no Google Meet

Antes da chamada, é preciso ativar o recurso para apps de terceiros:

Acesse Configurações > Galaxy AI > Assistente de chamada > Tradução ao vivo em outros apps; Ative a chave ao lado do Google Meet na lista de apps suportados; Configure o seu idioma (Eu) e o idioma da outra pessoa (Outra pessoa).

Durante a videochamada:

Abra o Google Meet e entre na chamada; Deslize a barra de notificações para baixo (com dois dedos no topo da tela) e toque em Tradução ao Vivo; A tradução começa a funcionar em tempo real, com texto e áudio traduzido.

Para evitar sobreposição de áudios, ative a opção Ocultar voz original no painel. Com ela ligada, o aparelho reproduz apenas a voz traduzida. O Samsung permite salvar predefinições de idiomas por contato, o que agiliza chamadas recorrentes.

Em videochamadas, o processamento simultâneo de tradução e imagem pode causar aquecimento ou queda de frames em ligações longas. Manter a câmera em resolução padrão (não HD) ajuda a reduzir a carga sobre o chip.

Como usar o modo Intérprete em conversas presenciais

O modo Intérprete divide a tela do celular em duas metades, cada uma voltada para um interlocutor. Serve para conversas cara a cara — em viagens, atendimentos ou reuniões presenciais. Para ativá-la:

Deslize a barra de notificações para baixo para abrir o Painel Rápido; Toque no ícone Intérprete; Defina os dois idiomas nos menus suspensos na parte superior da tela; Toque no ícone do microfone para começar a falar.

A tradução aparece em texto na tela e é reproduzida em áudio para a outra pessoa.

Por que usar fones de ouvido durante a tradução?

Em ambos os métodos — Google Meet e Samsung — fones de ouvido evitam que o áudio traduzido seja captado pelo microfone, gerando eco ou confundindo a IA de reconhecimento de fala. Fones com cancelamento de ruído melhoram a separação entre voz original e tradução.

No Samsung, o fone impede que a voz traduzida emitida pelo alto-falante entre no loop de captação. No Meet pelo computador, o efeito é o mesmo: o microfone capta apenas a voz do usuário.

Google Meet ou Samsung Galaxy AI: qual escolher?

A escolha depende do equipamento e do tipo de chamada. O Google Meet exige conta compatível (Workspace Business Standard ou superior), mas funciona em qualquer computador ou celular com o app instalado, e as legendas traduzidas cobrem dezenas de idiomas. A dublagem por IA está em beta, restrita a pares com inglês. Ideal para reuniões corporativas com múltiplos participantes.

Já o Galaxy AI dispensa assinatura — o recurso vem integrado ao sistema dos aparelhos compatíveis. O processamento local garante maior privacidade e funciona offline, então é ideal para chamadas pessoais, ligações telefônicas ou reuniões em pequeno grupo.

Como desativar a tradução?