Tecnologia

Como fazer videochamada com tradução simultânea no Google Meet e no Samsung

O Google Meet traduz falas em tempo real com voz gerada por IA, e celulares Samsung com Galaxy AI fazem o mesmo direto pelo sistema do aparelho

Videochamada com tradução simultânea: Google Meet e Samsung oferecem recursos nativos de IA que traduzem áudio e legendas em tempo real (Getty Images)

Videochamada com tradução simultânea: Google Meet e Samsung oferecem recursos nativos de IA que traduzem áudio e legendas em tempo real (Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 23 de abril de 2026 às 14h28.

Conversar por vídeo com alguém que fala outro idioma já não exige intérprete nem aplicativo extra. O Google Meet e os celulares Samsung com Galaxy AI oferecem tradução simultânea nativa — com legendas em texto ou dublagem por inteligência artificial. O recurso funciona em reuniões de trabalho, consultas médicas, aulas e conversas do dia a dia, sem instalação adicional.

Veja como ativar cada modo, quais contas e aparelhos são compatíveis, onde o áudio é processado e qual opção se encaixa melhor em cada situação.

O que o Google Meet oferece para tradução?

O Meet tem dois recursos distintos: legendas traduzidas (texto na tela) e tradução simultânea (dublagem com voz de IA). Cada um tem requisitos, idiomas e comportamento diferentes.

Legendas traduzidas no Google Meet: como ativar

As legendas convertem a fala de cada participante em texto no idioma que o espectador escolher. O recurso cobre dezenas de idiomas — português, inglês, espanhol, francês, japonês, entre outros.

A ferramenta é compatível com as contas Google One, Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus e Google AI Pro for Education.

Para ativar as legendas no computador:

  1. Entre na reunião pelo Google Meet;
  2. Clique em Mais opções (ícone de três pontos) > Configurações > Legendas;
  3. Defina o idioma da reunião (a língua que os outros participantes falam);
  4. Ative a tradução de legendas e selecione o idioma de leitura.

Para ativar as legendas no Android, iPhone ou iPad:

  1. Em uma reunião, toque na tela para exibir os controles;
  2. Vá em Mais opções > Configurações > Legendas > Idioma da legenda;
  3. Ative a tradução e escolha o idioma desejado.

As falas aparecem na parte inferior da tela com identificação do falante. Esse modo não gera áudio traduzido — o participante lê a tradução enquanto ouve o idioma original. É possível rolar o texto para revisar trechos anteriores enquanto as legendas estiverem ativas.

Tradução simultânea com voz de IA no Google Meet: como funciona?

A tradução simultânea (Speech Translation) gera áudio dublado com uma voz sintética que imita o tom do falante. O recurso ainda opera em fase beta e tem restrições de idiomas, funcionando apenas com pares entre inglês e francês, alemão, italiano, português ou espanhol, mas há previsão de expansão para outros idiomas.

Entre as contas compatíveis para ativação, estão: Google AI Pro, Workspace Business Standard ou Plus, Enterprise Standard ou Plus, Frontline Plus, AI Pro for Education e AI Ultra Access.

O processo envolve duas etapas: o organizador ativa o recurso para a reunião e cada participante configura seus idiomas.

Como o organizador ativa a tradução de voz:

  1. Na reunião, toque ou clique em Mais opções > Ferramentas > Tradução Simultânea;
  2. Selecione o par de idiomas (exemplo: português ↔ inglês);
  3. Toque ou clique em Ativar a tradução para todos.

Um ícone de tradução aparece no canto superior direito de todos os participantes, e aí é a vez deles de configurar seus idiomas:

  1. No canto superior direito da tela, toque ou clique no ícone de Tradução Simultânea;
  2. Defina o idioma que você fala e o idioma que você prefere ouvir;
  3. Na primeira vez, confirme a permissão em Permitir tradução > Traduzir minha fala.

A IA gera o áudio traduzido com atraso de 2 a 5 segundos. Antes de responder, espere o ícone de tradução no bloco do falante desaparecer — ele indica que a tradução daquela frase foi concluída.

Para revogar a permissão depois, vá em Mais opções > Configurações > Geral > Não traduzir minha fala (disponível no computador e no app móvel).

Quais são os limites da tradução no Google Meet?

A reunião aceita apenas um par de idiomas por vez. Para trocar a combinação, o organizador precisa desativar a tradução e reativar com o novo par e
cada participante precisa autorizar a tradução da própria fala. Além disso, quem entra por dispositivos de sala de reunião ouve as traduções, mas não tem a fala traduzida.

Transmissões ao vivo e gravações não incluem a tradução simultânea. Segundo o suporte do Google, são esperados erros como falhas gramaticais, sotaques inesperados na voz sintética e inconsistências de gênero.

Redes instáveis aumentam a latência além dos 2 a 5 segundos habituais. A recomendação do Google é combinar a dublagem com legendas traduzidas como apoio visual e usar o chat da reunião como canal complementar.

Participantes com menos de 18 anos, com mesclagem de áudio ativada ou em regiões sem liberação do recurso também podem não ter acesso à dublagem. Nenhum áudio é salvo nem usado para treinar modelos, segundo a política de privacidade do Google.

Como usar a tradução simultânea no Samsung com Galaxy AI

Celulares Samsung com Galaxy AI traduzem chamadas com processamento no próprio chip, sem enviar áudio para servidores externos. O sistema oferece dois modos: a Tradução Simultânea, que funciona em ligações telefônicas e apps como Google Meet e WhatsApp, e o Intérprete, que divide a tela para traduzir conversas presenciais.

Entre os modelos compatíveis, estão as linhas Galaxy S24, S25, S23, S23 FE, Z Fold 6/Flip 6, Tab S9, e outros com One UI 6.1 ou superior. A tradução em videochamadas de terceiros é mais estável a partir da linha S24.

Antes de usar qualquer modo, é preciso estar logado na Samsung Account e na Google Account. Os pacotes de idioma devem ser baixados com antecedência: acesse Configurações > Galaxy AI > Assistente de chamada e baixe os idiomas desejados. O download prévio garante funcionamento offline e reduz a latência.

Como ativar a tradução em ligações telefônicas

A Tradução Simultânea traduz a voz durante ligações de áudio, com texto e áudio traduzido em tempo real. Para ativá-la:

  1. Abra o app Telefone (Samsung);
  2. Toque nos três pontinhos (menu) no canto superior direito e selecione Configurações;
  3. Toque em Tradução Simultânea e ative a funcionalidade;
  4. Configure os idiomas em Eu e A outra pessoa (exemplo: português e inglês);
  5. Opcional: ative a opção para silenciar a voz original e ouvir apenas a tradução.

Durante uma chamada recebida ou realizada, toque em Assistente de chamada e depois em Tradução Simultânea para iniciar a tradução. O recurso funciona da mesma forma no WhatsApp e em outros apps de mensagem compatíveis com o Galaxy AI.

Como usar a tradução do Samsung em videochamadas no Google Meet

Antes da chamada, é preciso ativar o recurso para apps de terceiros:

  1. Acesse Configurações > Galaxy AI > Assistente de chamada > Tradução ao vivo em outros apps;
  2. Ative a chave ao lado do Google Meet na lista de apps suportados;
  3. Configure o seu idioma (Eu) e o idioma da outra pessoa (Outra pessoa).

Durante a videochamada:

  1. Abra o Google Meet e entre na chamada;
  2. Deslize a barra de notificações para baixo (com dois dedos no topo da tela) e toque em Tradução ao Vivo;
  3. A tradução começa a funcionar em tempo real, com texto e áudio traduzido.

Para evitar sobreposição de áudios, ative a opção Ocultar voz original no painel. Com ela ligada, o aparelho reproduz apenas a voz traduzida. O Samsung permite salvar predefinições de idiomas por contato, o que agiliza chamadas recorrentes.

Em videochamadas, o processamento simultâneo de tradução e imagem pode causar aquecimento ou queda de frames em ligações longas. Manter a câmera em resolução padrão (não HD) ajuda a reduzir a carga sobre o chip.

Como usar o modo Intérprete em conversas presenciais

O modo Intérprete divide a tela do celular em duas metades, cada uma voltada para um interlocutor. Serve para conversas cara a cara — em viagens, atendimentos ou reuniões presenciais. Para ativá-la:

  1. Deslize a barra de notificações para baixo para abrir o Painel Rápido;
  2. Toque no ícone Intérprete;
  3. Defina os dois idiomas nos menus suspensos na parte superior da tela;
  4. Toque no ícone do microfone para começar a falar.

A tradução aparece em texto na tela e é reproduzida em áudio para a outra pessoa.

Por que usar fones de ouvido durante a tradução?

Em ambos os métodos — Google Meet e Samsung — fones de ouvido evitam que o áudio traduzido seja captado pelo microfone, gerando eco ou confundindo a IA de reconhecimento de fala. Fones com cancelamento de ruído melhoram a separação entre voz original e tradução.

No Samsung, o fone impede que a voz traduzida emitida pelo alto-falante entre no loop de captação. No Meet pelo computador, o efeito é o mesmo: o microfone capta apenas a voz do usuário.

Google Meet ou Samsung Galaxy AI: qual escolher?

A escolha depende do equipamento e do tipo de chamada. O Google Meet exige conta compatível (Workspace Business Standard ou superior), mas funciona em qualquer computador ou celular com o app instalado, e as legendas traduzidas cobrem dezenas de idiomas. A dublagem por IA está em beta, restrita a pares com inglês. Ideal para reuniões corporativas com múltiplos participantes.

Já o Galaxy AI dispensa assinatura — o recurso vem integrado ao sistema dos aparelhos compatíveis. O processamento local garante maior privacidade e funciona offline, então é ideal para chamadas pessoais, ligações telefônicas ou reuniões em pequeno grupo.

Como desativar a tradução?

  • No Google Meet (computador ou app): acesse Mais opções > Configurações > Geral > Não traduzir minha fala.
  • No Samsung: vá em Configurações > Recursos avançados > Inteligência avançada > Interpretação ao Vivo e desative o recurso.
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