Como fazer videochamada com tradução simultânea no Google Meet e no Samsung

Videochamada com tradução simultânea: Google Meet e Samsung oferecem recursos nativos de IA que traduzem áudio e legendas em tempo real (Getty Images)
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Publicado em 23 de abril de 2026 às 14h28.
Conversar por vídeo com alguém que fala outro idioma já não exige intérprete nem aplicativo extra. O Google Meet e os celulares Samsung com Galaxy AI oferecem tradução simultânea nativa — com legendas em texto ou dublagem por inteligência artificial. O recurso funciona em reuniões de trabalho, consultas médicas, aulas e conversas do dia a dia, sem instalação adicional.
Veja como ativar cada modo, quais contas e aparelhos são compatíveis, onde o áudio é processado e qual opção se encaixa melhor em cada situação.
O Meet tem dois recursos distintos: legendas traduzidas (texto na tela) e tradução simultânea (dublagem com voz de IA). Cada um tem requisitos, idiomas e comportamento diferentes.
As legendas convertem a fala de cada participante em texto no idioma que o espectador escolher. O recurso cobre dezenas de idiomas — português, inglês, espanhol, francês, japonês, entre outros.
A ferramenta é compatível com as contas Google One, Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus e Google AI Pro for Education.
Para ativar as legendas no computador:
Para ativar as legendas no Android, iPhone ou iPad:
As falas aparecem na parte inferior da tela com identificação do falante. Esse modo não gera áudio traduzido — o participante lê a tradução enquanto ouve o idioma original. É possível rolar o texto para revisar trechos anteriores enquanto as legendas estiverem ativas.
A tradução simultânea (Speech Translation) gera áudio dublado com uma voz sintética que imita o tom do falante. O recurso ainda opera em fase beta e tem restrições de idiomas, funcionando apenas com pares entre inglês e francês, alemão, italiano, português ou espanhol, mas há previsão de expansão para outros idiomas.
Entre as contas compatíveis para ativação, estão: Google AI Pro, Workspace Business Standard ou Plus, Enterprise Standard ou Plus, Frontline Plus, AI Pro for Education e AI Ultra Access.
O processo envolve duas etapas: o organizador ativa o recurso para a reunião e cada participante configura seus idiomas.
Como o organizador ativa a tradução de voz:
Um ícone de tradução aparece no canto superior direito de todos os participantes, e aí é a vez deles de configurar seus idiomas:
A IA gera o áudio traduzido com atraso de 2 a 5 segundos. Antes de responder, espere o ícone de tradução no bloco do falante desaparecer — ele indica que a tradução daquela frase foi concluída.
Para revogar a permissão depois, vá em Mais opções > Configurações > Geral > Não traduzir minha fala (disponível no computador e no app móvel).
A reunião aceita apenas um par de idiomas por vez. Para trocar a combinação, o organizador precisa desativar a tradução e reativar com o novo par e
cada participante precisa autorizar a tradução da própria fala. Além disso, quem entra por dispositivos de sala de reunião ouve as traduções, mas não tem a fala traduzida.
Transmissões ao vivo e gravações não incluem a tradução simultânea. Segundo o suporte do Google, são esperados erros como falhas gramaticais, sotaques inesperados na voz sintética e inconsistências de gênero.
Redes instáveis aumentam a latência além dos 2 a 5 segundos habituais. A recomendação do Google é combinar a dublagem com legendas traduzidas como apoio visual e usar o chat da reunião como canal complementar.
Participantes com menos de 18 anos, com mesclagem de áudio ativada ou em regiões sem liberação do recurso também podem não ter acesso à dublagem. Nenhum áudio é salvo nem usado para treinar modelos, segundo a política de privacidade do Google.
Celulares Samsung com Galaxy AI traduzem chamadas com processamento no próprio chip, sem enviar áudio para servidores externos. O sistema oferece dois modos: a Tradução Simultânea, que funciona em ligações telefônicas e apps como Google Meet e WhatsApp, e o Intérprete, que divide a tela para traduzir conversas presenciais.
Entre os modelos compatíveis, estão as linhas Galaxy S24, S25, S23, S23 FE, Z Fold 6/Flip 6, Tab S9, e outros com One UI 6.1 ou superior. A tradução em videochamadas de terceiros é mais estável a partir da linha S24.
Antes de usar qualquer modo, é preciso estar logado na Samsung Account e na Google Account. Os pacotes de idioma devem ser baixados com antecedência: acesse Configurações > Galaxy AI > Assistente de chamada e baixe os idiomas desejados. O download prévio garante funcionamento offline e reduz a latência.
A Tradução Simultânea traduz a voz durante ligações de áudio, com texto e áudio traduzido em tempo real. Para ativá-la:
Durante uma chamada recebida ou realizada, toque em Assistente de chamada e depois em Tradução Simultânea para iniciar a tradução. O recurso funciona da mesma forma no WhatsApp e em outros apps de mensagem compatíveis com o Galaxy AI.
Antes da chamada, é preciso ativar o recurso para apps de terceiros:
Durante a videochamada:
Para evitar sobreposição de áudios, ative a opção Ocultar voz original no painel. Com ela ligada, o aparelho reproduz apenas a voz traduzida. O Samsung permite salvar predefinições de idiomas por contato, o que agiliza chamadas recorrentes.
Em videochamadas, o processamento simultâneo de tradução e imagem pode causar aquecimento ou queda de frames em ligações longas. Manter a câmera em resolução padrão (não HD) ajuda a reduzir a carga sobre o chip.
O modo Intérprete divide a tela do celular em duas metades, cada uma voltada para um interlocutor. Serve para conversas cara a cara — em viagens, atendimentos ou reuniões presenciais. Para ativá-la:
A tradução aparece em texto na tela e é reproduzida em áudio para a outra pessoa.
Em ambos os métodos — Google Meet e Samsung — fones de ouvido evitam que o áudio traduzido seja captado pelo microfone, gerando eco ou confundindo a IA de reconhecimento de fala. Fones com cancelamento de ruído melhoram a separação entre voz original e tradução.
No Samsung, o fone impede que a voz traduzida emitida pelo alto-falante entre no loop de captação. No Meet pelo computador, o efeito é o mesmo: o microfone capta apenas a voz do usuário.
A escolha depende do equipamento e do tipo de chamada. O Google Meet exige conta compatível (Workspace Business Standard ou superior), mas funciona em qualquer computador ou celular com o app instalado, e as legendas traduzidas cobrem dezenas de idiomas. A dublagem por IA está em beta, restrita a pares com inglês. Ideal para reuniões corporativas com múltiplos participantes.
Já o Galaxy AI dispensa assinatura — o recurso vem integrado ao sistema dos aparelhos compatíveis. O processamento local garante maior privacidade e funciona offline, então é ideal para chamadas pessoais, ligações telefônicas ou reuniões em pequeno grupo.