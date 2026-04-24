Como transferir contatos do Android para iPhone (e vice-versa) em 2026

Se você vai trocar de celular — seja do Android para o iPhone ou o caminho inverso — é provável que a agenda de contatos esteja entre as primeiras preocupações. A boa notícia é que dá para transferir todos os contatos entre os aparelhos de sistemas diferentes e que o processo leva poucos minutos.

O melhor método depende se o aparelho de destino já está configurado ou ainda vai ser ligado pela primeira vez. Essa diferença muda o caminho mais indicado. A seguir, veja várias opções de passo a passo para migrar a agenda de contatos do Android para o iOS — e vice-versa.

Como transferir contatos do Android para o iPhone?

Existem quatro formas de passar contatos do Android para o iPhone. O melhor caminho depende de o iPhone ser novo (ainda na configuração inicial) ou já estar em uso. O procedimento funciona com qualquer marca — vale para quem quer passar contatos do Samsung para iPhone, do Motorola, Xiaomi ou qualquer outro Android.

1. Para quem vai configurar um iPhone novo: Migrar para iOS

O Migrar para iOS (Move to iOS) é o aplicativo oficial da Apple para migrar contatos do Android para iPhone durante a configuração inicial. Ele transfere contatos, fotos, mensagens e outros dados por conexão Wi-Fi direta entre os aparelhos — sem precisar de computador. Para usá-lo, siga o tutorial abaixo:

No Android, baixe o app Migrar para iOS na Google Play Store; Ligue o iPhone e avance na configuração até a tela Apps e Dados; Selecione Migrar Dados do Android e toque em Continuar; Um código de seis dígitos aparece no iPhone — digite-o no Android; Selecione Contatos (e qualquer outro tipo de dado que quiser mover); Aguarde a conclusão da transferência antes de finalizar a configuração do iPhone.

O app exige que o iPhone ainda não tenha sido configurado, então o dispositivo precisa estar na tela de configuração inicial ("Olá").

Se o aparelho já foi configurado, será necessário apagá-lo e recomeçar a configuração. Caso não queira apagar os dados atuais, este método não pode ser usado, então vale um dos tutoriais abaixo.

2. Sincronização com a conta do Google

Quem quer transferir contatos do Android para iPhone sem PC e sem instalar apps extras pode usar a própria conta do Google. Se os contatos do Android estão salvos no Gmail, basta adicionar essa conta ao iPhone para que a agenda apareça no iOS. Passo a passo:

No Android, acesse Configurações > Contas > Google e confirme que a sincronização de Contatos está ativa; No iPhone, vá em Ajustes > Contatos > Contas > Adicionar Conta > Google; Faça login com a mesma conta do Gmail usada no Android; Ative a chave Contatos.

A agenda do Google aparece no app Telefone do iPhone em poucos segundos. Os contatos ficam vinculados à conta — qualquer edição feita em um aparelho reflete no outro.

3. Exportação de arquivo vCard (.vcf)

O formato vCard (.vcf) é o padrão universal para arquivos de contato. Funciona para exportar contatos do Android e importar arquivo .vcf no iPhone sem vínculo com contas online.

No Android, abra o app Contatos do Google; Toque em Corrigir e gerenciar > Exportar para arquivo; Salve o arquivo .vcf no armazenamento do celular ou envie para si mesmo por e-mail, WhatsApp ou Google Drive; No iPhone, abra o arquivo .vcf recebido; O iOS exibe uma prévia dos contatos — toque em Adicionar Todos os Contatos.

Esse método cria uma cópia independente. Os contatos importados ficam salvos no armazenamento local do iPhone ou na conta do iCloud, sem depender do Google.

4. Chip SIM — método limitado

O cartão SIM armazena contatos, mas com capacidade restrita de cerca de 250 nomes, sem fotos, sem e-mails, sem notas. É uma boa alternativa para quem mantém o mesmo número e a mesma agenda há muitos anos, ou quem tem listas menores de contatos. Tutorial:

No Android, abra o app Contatos e exporte a agenda para o chip SIM; Insira o chip no iPhone; Vá em Ajustes > Contatos > Importar Contatos SIM.

Como transferir contatos do iPhone para o Android?

Passar contatos do iPhone para Android também conta com opções por nuvem e por arquivo. A principal diferença é que o iPhone não permite exportar contatos para o chip SIM, o que elimina esse método nessa direção.

1. Sincronização via conta do Google

A forma mais prática de importar contatos do iPhone para Android com Google espelha o processo anterior — mas com o iPhone como ponto de partida.

No iPhone, acesse Ajustes > Contatos > Contas > Adicionar Conta > Google; Faça login e ative a sincronização de Contatos; No Android, adicione a mesma conta do Google em Configurações > Contas > Google; Ative a sincronização de Contatos e toque em Sincronizar agora.

Os contatos do iPhone sincronizados com o Gmail aparecem na agenda do Android.

2. Backup pelo Google Drive

O app Google Drive para iOS inclui uma função de backup que envia os contatos do iPhone para a conta do Google. Para acessá-la, siga o tutorial abaixo:

No iPhone, instale o Google Drive e faça login; Acesse Menu (☰) > Configurações > Backup; Selecione Contatos e toque em Iniciar Backup; No Android, faça login com a mesma conta — os contatos aparecem na agenda.

3. Exportação de vCard pelo iCloud — sem apps extras

Para quem não quer instalar aplicativos adicionais no iPhone, o iCloud permite exportar toda a agenda pelo navegador.

Acesse icloud.com/contacts em qualquer navegador e entre com o Apple ID; Selecione todos os contatos (Ctrl+A no computador ou Command+A no Mac); Clique no ícone de compartilhamento e escolha Exportar vCard; Transfira o arquivo .vcf para o Android por e-mail, cabo USB ou serviço de nuvem; Abra o arquivo no Android e escolha em qual conta salvar os contatos importados.

Qual é a melhor forma de transferir contatos entre Android e iPhone?

A escolha depende da situação de cada aparelho. Quem está configurando um iPhone novo, ainda na tela inicial, ganha mais com o app Migrar para iOS — ele migra contatos junto com outros dados do Android numa operação só.

Se o iPhone ou o Android já estão em uso, a sincronização via conta do Google é o caminho com menor risco de falha e funciona nos dois sentidos.

Para quem não tem acesso à internet ou prefere não vincular contas, o arquivo vCard (.vcf) resolve a transferência de forma offline. O chip SIM fica restrito a situações com poucos contatos e só funciona na direção Android para iPhone — o iOS não permite gravar números no chip.

Como evitar contatos duplicados depois de migrar a agenda?

Contatos duplicados surgem quando o mesmo contato está salvo em mais de uma conta (Google, iCloud, memória do telefone). Há duas ações que podem evitar esse problema.

Antes da migração, verifique onde os contatos estão armazenados. No Android, o app Contatos do Google mostra a origem de cada número (conta Google, conta Samsung, memória do aparelho). No iPhone, Ajustes > Contatos > Conta Padrão indica onde novos contatos são salvos.

Depois da migração, use a função de mesclagem de duplicatas. No Google Contatos (app ou site contacts.google.com), a opção Mesclar e corrigir identifica e une registros repetidos. No iPhone, a partir do iOS 16, o app Contatos exibe sugestões de duplicatas na seção Meus Cartões.