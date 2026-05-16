Vício no celular? Desafio de 4 semanas quer reduzir tela sem 'detox radical'

Passar muitas horas no celular pode afetar o sono, a atenção e até a respiração. Diante do aumento do tempo de tela, um novo desafio de quatro semanas pretende ajudar pessoas a criarem hábitos mais equilibrados no uso da tecnologia.

A iniciativa foi lançada pelo jornal The New York Times e recebeu o nome de “Touch Grass” (“Toque na grama”, em tradução livre). O programa reúne exercícios semanais baseados em estudos científicos para incentivar participantes a diminuírem o tempo diante das telas sem abandonar totalmente o celular.

Segundo a escritora Manoush Zomorodi, autora do livro "Body Electric: The Hidden Health Costs of the Digital Age and New Science to Reclaim Your Well-Being", a proposta não é promover um “detox digital”. O objetivo é repensar a relação cotidiana com dispositivos eletrônicos.

O que o excesso de telas faz com o cérebro?

Pesquisas citadas pelo projeto indicam que muitas pessoas passam mais de cinco horas por dia no celular. Segundo especialistas, o hábito pode provocar impactos na saúde física e mental ao longo do tempo.

Entre os efeitos apontados estão alterações na qualidade do sono, dificuldade de concentração e respiração mais superficial durante o uso prolongado das telas. O fenômeno foi chamado por pesquisadores de “screen apnea”, ou "apneia de tela".

Especialistas também afirmam que caminhar enquanto olha para o celular pode alterar movimentos corporais e reduzir a atenção ao ambiente ao redor.

Outro ponto destacado envolve o excesso de estímulos rápidos em aplicativos e redes sociais. Segundo os pesquisadores, isso pode afetar a capacidade de foco e aumentar distrações na rotina.

Menos celular sem abandonar a internet

O programa será realizado durante o mês de junho. A cada semana, os participantes receberão novas orientações e atividades práticas por e-mail. As propostas incluem passar mais tempo ao ar livre, diminuir períodos de rolagem em redes sociais, fortalecer contatos presenciais e dedicar tempo a atividades criativas.

Os organizadores afirmam que o desafio não exige abandonar o celular ou ficar completamente offline. A ideia é criar pausas no uso contínuo das telas e estimular hábitos fora do ambiente digital.

De acordo com o NYT, o desafio contará com participação de neurocientistas, psicólogos, especialistas em sono e outros pesquisadores ligados à saúde e comportamento. A expectativa é ajudar participantes a recuperarem tempo, atenção e sensação de equilíbrio no uso da tecnologia.

Para participar e receber as atividades semanais, basta seguir as instruções disponíveis na página oficial do desafio.