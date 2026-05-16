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Vício no celular? Desafio de 4 semanas quer reduzir tela sem 'detox radical'

Iniciativa propõe exercícios semanais para equilibrar a rotina digital e aumentar a conexão com o mundo real

Celular: especialistas propõem desafio para diminuir impactos das telas, principalmente na saúde mental

Celular: especialistas propõem desafio para diminuir impactos das telas, principalmente na saúde mental

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 16 de maio de 2026 às 07h01.

Passar muitas horas no celular pode afetar o sono, a atenção e até a respiração. Diante do aumento do tempo de tela, um novo desafio de quatro semanas pretende ajudar pessoas a criarem hábitos mais equilibrados no uso da tecnologia.

A iniciativa foi lançada pelo jornal The New York Times e recebeu o nome de “Touch Grass” (“Toque na grama”, em tradução livre). O programa reúne exercícios semanais baseados em estudos científicos para incentivar participantes a diminuírem o tempo diante das telas sem abandonar totalmente o celular.

Segundo a escritora Manoush Zomorodi, autora do livro "Body Electric: The Hidden Health Costs of the Digital Age and New Science to Reclaim Your Well-Being", a proposta não é promover um “detox digital”. O objetivo é repensar a relação cotidiana com dispositivos eletrônicos.

O que o excesso de telas faz com o cérebro?

Pesquisas citadas pelo projeto indicam que muitas pessoas passam mais de cinco horas por dia no celular. Segundo especialistas, o hábito pode provocar impactos na saúde física e mental ao longo do tempo.

Entre os efeitos apontados estão alterações na qualidade do sono, dificuldade de concentração e respiração mais superficial durante o uso prolongado das telas. O fenômeno foi chamado por pesquisadores de “screen apnea”, ou "apneia de tela".

Especialistas também afirmam que caminhar enquanto olha para o celular pode alterar movimentos corporais e reduzir a atenção ao ambiente ao redor.

Outro ponto destacado envolve o excesso de estímulos rápidos em aplicativos e redes sociais. Segundo os pesquisadores, isso pode afetar a capacidade de foco e aumentar distrações na rotina.

Menos celular sem abandonar a internet

O programa será realizado durante o mês de junho. A cada semana, os participantes receberão novas orientações e atividades práticas por e-mail. As propostas incluem passar mais tempo ao ar livre, diminuir períodos de rolagem em redes sociais, fortalecer contatos presenciais e dedicar tempo a atividades criativas.

Os organizadores afirmam que o desafio não exige abandonar o celular ou ficar completamente offline. A ideia é criar pausas no uso contínuo das telas e estimular hábitos fora do ambiente digital.

De acordo com o NYT, o desafio contará com participação de neurocientistas, psicólogos, especialistas em sono e outros pesquisadores ligados à saúde e comportamento. A expectativa é ajudar participantes a recuperarem tempo, atenção e sensação de equilíbrio no uso da tecnologia.

Para participar e receber as atividades semanais, basta seguir as instruções disponíveis na página oficial do desafio.

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