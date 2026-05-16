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Google testa redução do armazenamento gratuito do Gmail para quem não cadastrar celular

Em regiões selecionadas, novas contas receberiam apenas 5 GB por padrão caso o usuário não vincule um número à conta

Gmail: armazenamento gratuito do e-mail do Google pode ser reduzido para alguns usuários (S3studio/Getty Images)

Gmail: armazenamento gratuito do e-mail do Google pode ser reduzido para alguns usuários (S3studio/Getty Images)

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 16 de maio de 2026 às 10h00.

Uma mudança silenciosa nos termos do Gmail pode alterar uma das principais vantagens do serviço de e-mail mais popular do mundo. O Google está testando uma nova política de armazenamento que reduziria de 15 GB para apenas 5 GB o espaço gratuito concedido a contas recém-criadas em regiões específicas — a menos que o usuário forneça um número de telefone durante o cadastro.

A descoberta veio de um relato no Reddit. Um usuário do fórum registrou uma nova conta e se deparou com o limite reduzido, mas recebeu a opção de desbloquear os 15 GB completos mediante o vínculo de um número de celular.

A informação circulou rapidamente e motivou reações divididas: parte dos usuários enxergou a mudança como mais uma forma de coleta de dados pessoais; outra parte defendeu que a exigência pode funcionar como barreira contra a criação em massa de contas para envio de spam.

Questionado sobre o episódio, o Google confirmou que o teste está em andamento. Em nota enviada ao Android Authority, a empresa afirmou estar avaliando uma nova política de armazenamento para "contas criadas em regiões selecionadas", com o objetivo de manter a qualidade do serviço e, ao mesmo tempo, incentivar os usuários a fortalecerem a segurança e a recuperação de contas.

Uma régua que não muda desde 2018

O movimento ganha peso quando colocado em perspectiva histórica. Quando o Google One foi lançado em 2018, o Google decidiu que cobraria para disponibilizar armazenamento gratuito. A ideia era oferecer capacidade adicional aos 15 GB gratuitos mediante pagamento, e o limite permanece inalterado até hoje. O teste atual não altera esse teto para quem já tem conta, mas sinaliza uma possível revisão da generosidade histórica do serviço para novos usuários.

A empresa também tem dado outros passos para tornar o Gmail mais sofisticado e, consequentemente, mais dependente de dados do usuário. Em janeiro deste ano, o Google integrou ao serviço de e-mail novos recursos do Gemini, modelo de IA generativa da empresa, incluindo ferramentas que reorganizam mensagens e tornam automático o processo de escrita de e-mails de forma paga ou gratuita.

Nesse contexto, vincular um número de telefone à conta deixa de ser apenas uma medida de segurança para se tornar também um dado de identificação mais robusto dentro do ecossistema da empresa. Se o teste avançar para uma política global, o Gmail pode estar sinalizando o fim de uma era em que criar uma conta no Google era sinônimo de 15 GB sem perguntas.

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