Google testa redução do armazenamento gratuito do Gmail para quem não cadastrar celular

Uma mudança silenciosa nos termos do Gmail pode alterar uma das principais vantagens do serviço de e-mail mais popular do mundo. O Google está testando uma nova política de armazenamento que reduziria de 15 GB para apenas 5 GB o espaço gratuito concedido a contas recém-criadas em regiões específicas — a menos que o usuário forneça um número de telefone durante o cadastro.

A descoberta veio de um relato no Reddit. Um usuário do fórum registrou uma nova conta e se deparou com o limite reduzido, mas recebeu a opção de desbloquear os 15 GB completos mediante o vínculo de um número de celular.

A informação circulou rapidamente e motivou reações divididas: parte dos usuários enxergou a mudança como mais uma forma de coleta de dados pessoais; outra parte defendeu que a exigência pode funcionar como barreira contra a criação em massa de contas para envio de spam.

Questionado sobre o episódio, o Google confirmou que o teste está em andamento. Em nota enviada ao Android Authority, a empresa afirmou estar avaliando uma nova política de armazenamento para "contas criadas em regiões selecionadas", com o objetivo de manter a qualidade do serviço e, ao mesmo tempo, incentivar os usuários a fortalecerem a segurança e a recuperação de contas.

Uma régua que não muda desde 2018

O movimento ganha peso quando colocado em perspectiva histórica. Quando o Google One foi lançado em 2018, o Google decidiu que cobraria para disponibilizar armazenamento gratuito. A ideia era oferecer capacidade adicional aos 15 GB gratuitos mediante pagamento, e o limite permanece inalterado até hoje. O teste atual não altera esse teto para quem já tem conta, mas sinaliza uma possível revisão da generosidade histórica do serviço para novos usuários.

A empresa também tem dado outros passos para tornar o Gmail mais sofisticado e, consequentemente, mais dependente de dados do usuário. Em janeiro deste ano, o Google integrou ao serviço de e-mail novos recursos do Gemini, modelo de IA generativa da empresa, incluindo ferramentas que reorganizam mensagens e tornam automático o processo de escrita de e-mails de forma paga ou gratuita.

Nesse contexto, vincular um número de telefone à conta deixa de ser apenas uma medida de segurança para se tornar também um dado de identificação mais robusto dentro do ecossistema da empresa. Se o teste avançar para uma política global, o Gmail pode estar sinalizando o fim de uma era em que criar uma conta no Google era sinônimo de 15 GB sem perguntas.