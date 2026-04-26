O que é eSIM e como ativar no celular? Guia completo para Vivo, TIM e Claro

eSim: o que é e como ativar (Pixabay)
Colaboradora
Publicado em 26 de abril de 2026 às 15h08.
Antigamente, quem trocava de celular ou de operadora tinha que ir até a loja, pegar um chip novo, encaixar na bandeja do celular e esperar a ativação. O eSIM pula todas essas etapas: o chip virtual vem soldado na placa-mãe do smartphone desde a fábrica e recebe os dados da operadora por software, via QR Code.
No Brasil, Vivo, TIM e Claro já permitem ativar linhas por eSIM em planos pré-pago, controle e pós-pago. O processo varia de uma operadora para outra, mas em todas leva poucos minutos e pode ser feito pelo celular.
O chip físico (nano SIM) é um cartão destacável que o usuário insere na bandeja do aparelho. O eSIM dispensa essa etapa. Ele já faz parte do hardware do celular e recebe as informações da operadora por software.
Essa diferença traz vários ganhos, e um deles é em segurança. Como o eSIM não pode ser retirado, a conexão de dados permanece ativa mesmo em caso de furto, o que facilita o rastreamento do aparelho.
Além disso, garante flexibilidade para quem viaja ao exterior — basta ativar um perfil de operadora local sem precisar comprar chip em aeroporto.
A maioria dos aparelhos compatíveis permite o uso simultâneo de um eSIM e um chip físico (modo dual SIM). Alguns modelos mais novos aceitam até dois perfis de eSIM ativos ao mesmo tempo.
Nem todos os smartphones suportam a tecnologia. A compatibilidade depende do modelo e do ano de fabricação. A lista inclui:
Para confirmar se o aparelho aceita eSIM, o caminho é acessar as configurações do sistema.
A Claro permite a ativação por três canais: lojas físicas, site e aplicativo Minha Claro. O serviço está disponível para planos pré-pago, controle e pós-pago.
Pelo app Minha Claro (troca de chip físico para eSIM):
Por QR Code (novo plano ou loja física):
O custo do eSIM na Claro equivale ao de um chip físico. O aparelho pode manter até dois perfis de eSIM cadastrados.
A TIM oferece a troca de chip físico para eSIM pelo Portal Troca Chip (online) ou em lojas físicas. Todos os planos de pessoa física — pré-pago, controle e pós-pago — permitem a migração. Pelo Portal Troca Chip:
Acesse o portal pelo navegador do celular, usando a rede móvel da TIM (desligue o Wi-Fi para autenticação automática)
Em loja física: solicite o eSIM ao atendente. O QR Code será gerado na hora. O valor médio cobrado pela TIM em lojas é de aproximadamente R$ 15, mas pode variar por região.
A TIM permite armazenar até oito perfis de eSIM no aparelho, embora apenas um fique ativo por vez. Para transferir o eSIM entre iPhones, é necessário iOS 16 ou superior; em aparelhos Android, a transferência exige atendimento em loja ou contato com a central.
A Vivo disponibiliza a ativação por app Meu Vivo, lojas físicas e WhatsApp. A conversão de chip físico para eSIM é gratuita em todos os canais e funciona para planos pré-pago, pós-pago e controle. Pelo app Meu Vivo:
Para ativar o eSim via WhatsApp, envie a palavra "eSIM" para o número (11) 99915-1515 e siga as orientações do atendimento automatizado. Na loja física, solicite o eSIM ao atendente com documento de identidade. O QR Code será gerado para ativação imediata.
Após a instalação do eSIM, a Vivo recomenda remover o chip físico antigo para evitar conflitos de rede. Caso o aparelho use duas linhas, é preciso definir qual número será o principal para chamadas, dados e SMS — o caminho varia por sistema operacional.
O eSIM elimina a dependência do chip de plástico e facilita a gestão de linhas em aparelhos dual SIM. Para quem viaja com frequência, ativar uma operadora local no exterior sem trocar de chip é um ganho de praticidade.
Por outro lado, a transferência do eSIM entre aparelhos ainda não é totalmente padronizada, sem contar que celulares que não suportam a tecnologia simplesmente não podem usar o recurso. Além disso, ativação exige conexão Wi-Fi estável na maioria dos casos, o que pode ser um obstáculo em situações sem acesso à internet fixa.