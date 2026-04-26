O que é eSIM e como ativar no celular? Guia completo para Vivo, TIM e Claro

Antigamente, quem trocava de celular ou de operadora tinha que ir até a loja, pegar um chip novo, encaixar na bandeja do celular e esperar a ativação. O eSIM pula todas essas etapas: o chip virtual vem soldado na placa-mãe do smartphone desde a fábrica e recebe os dados da operadora por software, via QR Code.

No Brasil, Vivo, TIM e Claro já permitem ativar linhas por eSIM em planos pré-pago, controle e pós-pago. O processo varia de uma operadora para outra, mas em todas leva poucos minutos e pode ser feito pelo celular.

O que é eSIM e como ele se diferencia do chip físico?

O chip físico (nano SIM) é um cartão destacável que o usuário insere na bandeja do aparelho. O eSIM dispensa essa etapa. Ele já faz parte do hardware do celular e recebe as informações da operadora por software.

Essa diferença traz vários ganhos, e um deles é em segurança. Como o eSIM não pode ser retirado, a conexão de dados permanece ativa mesmo em caso de furto, o que facilita o rastreamento do aparelho.

Além disso, garante flexibilidade para quem viaja ao exterior — basta ativar um perfil de operadora local sem precisar comprar chip em aeroporto.

A maioria dos aparelhos compatíveis permite o uso simultâneo de um eSIM e um chip físico (modo dual SIM). Alguns modelos mais novos aceitam até dois perfis de eSIM ativos ao mesmo tempo.

Quais celulares são compatíveis com eSIM?

Nem todos os smartphones suportam a tecnologia. A compatibilidade depende do modelo e do ano de fabricação. A lista inclui:

Apple: iPhone XS, XR e todos os modelos posteriores (incluindo as linhas SE de 2ª e 3ª geração);

Samsung: Galaxy S20 em diante, Galaxy Z Flip3 e posteriores, Galaxy Z Fold3 e posteriores;

Motorola: linhas Edge e Razr com suporte ao recurso (o Razr 2020 funciona exclusivamente com eSIM);

Google Pixel: modelos Pixel 2 em diante (não vendidos oficialmente no Brasil, mas funcionam com operadoras locais).

Para confirmar se o aparelho aceita eSIM, o caminho é acessar as configurações do sistema.

No iPhone, vá em Ajustes > Geral > Sobre e procure por "eSIM digital disponível".

Em celulares Android, acesse Configurações > Rede e Internet (ou Conexões) > Gerenciador de SIM e verifique se a opção "Adicionar eSIM" aparece.

Como ativar o eSIM na Claro

A Claro permite a ativação por três canais: lojas físicas, site e aplicativo Minha Claro. O serviço está disponível para planos pré-pago, controle e pós-pago.

Pelo app Minha Claro (troca de chip físico para eSIM):

Abra o aplicativo e acesse a seção eSIM; Siga as etapas de validação de identidade, que incluem biometria facial e envio de documentos; Aguarde o SMS de confirmação; Finalize a instalação no menu de configurações do celular.

Por QR Code (novo plano ou loja física):

Solicite o eSIM em uma loja Claro ou pelo site — o QR Code será enviado por e-mail ou entregue pelo atendente; No iPhone: vá em Ajustes > Celular > Adicionar eSIM e escaneie o código; No Samsung: acesse Configurações > Conexões > Gerenciador de Chip > Adicionar eSIM; Confirme a ativação e aguarde o sinal de rede.

O custo do eSIM na Claro equivale ao de um chip físico. O aparelho pode manter até dois perfis de eSIM cadastrados.

Como ativar o eSIM na TIM

A TIM oferece a troca de chip físico para eSIM pelo Portal Troca Chip (online) ou em lojas físicas. Todos os planos de pessoa física — pré-pago, controle e pós-pago — permitem a migração. Pelo Portal Troca Chip:

Acesse o portal pelo navegador do celular, usando a rede móvel da TIM (desligue o Wi-Fi para autenticação automática)

Informe o CPF cadastrado na linha;

Insira o código de verificação enviado por SMS;

Confirme o e-mail para receber o QR Code;

Conecte o celular ao Wi-Fi, acesse as configurações de rede e escaneie o QR Code para instalar o perfil.

Em loja física: solicite o eSIM ao atendente. O QR Code será gerado na hora. O valor médio cobrado pela TIM em lojas é de aproximadamente R$ 15, mas pode variar por região.

A TIM permite armazenar até oito perfis de eSIM no aparelho, embora apenas um fique ativo por vez. Para transferir o eSIM entre iPhones, é necessário iOS 16 ou superior; em aparelhos Android, a transferência exige atendimento em loja ou contato com a central.

Como ativar o eSIM na Vivo

A Vivo disponibiliza a ativação por app Meu Vivo, lojas físicas e WhatsApp. A conversão de chip físico para eSIM é gratuita em todos os canais e funciona para planos pré-pago, pós-pago e controle. Pelo app Meu Vivo:

Abra o aplicativo e procure a opção eSIM nas configurações de assinatura; Realize a validação facial e aceite os termos; Conecte o celular ao Wi-Fi; Toque em "Ativar no dispositivo" e escaneie o QR Code gerado.

Para ativar o eSim via WhatsApp, envie a palavra "eSIM" para o número (11) 99915-1515 e siga as orientações do atendimento automatizado. Na loja física, solicite o eSIM ao atendente com documento de identidade. O QR Code será gerado para ativação imediata.

Após a instalação do eSIM, a Vivo recomenda remover o chip físico antigo para evitar conflitos de rede. Caso o aparelho use duas linhas, é preciso definir qual número será o principal para chamadas, dados e SMS — o caminho varia por sistema operacional.

eSIM vale a pena? Vantagens e limitações

O eSIM elimina a dependência do chip de plástico e facilita a gestão de linhas em aparelhos dual SIM. Para quem viaja com frequência, ativar uma operadora local no exterior sem trocar de chip é um ganho de praticidade.

Por outro lado, a transferência do eSIM entre aparelhos ainda não é totalmente padronizada, sem contar que celulares que não suportam a tecnologia simplesmente não podem usar o recurso. Além disso, ativação exige conexão Wi-Fi estável na maioria dos casos, o que pode ser um obstáculo em situações sem acesso à internet fixa.