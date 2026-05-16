De Gregorio Duvivier a Candlelight: veja atrações grátis em SP até 24 de maio

Gregorio Duvivier: 'Aos Pés da Letra' é um desdobramento da peça 'O Céu da Língua'
Repórter
Publicado em 16 de maio de 2026 às 06h02.
O Circuito Cultural Ticket chegou à terceira edição na sexta-feira, 15, em São Paulo, com uma programação gratuita que reúne shows, peças de teatro, stand-up, palestras e apresentações musicais em diferentes espaços da capital paulista.
Promovido pela Ticket, o evento acontece até 24 de maio e leva atrações para endereços como MASP, Theatro Municipal de São Paulo, Teatro Renault e Teatro B32.
Entre os destaques estão apresentações de Gregorio Duvivier, Mateus Solano, Fabio Rabin e Jean William, além de sessões especiais do projeto Candlelight e debates culturais.
O festival acontece entre os dias 15 e 24 de maio, em diferentes regiões de São Paulo.
Os ingressos são gratuitos. Com exceção das atrações realizadas no MASP e no MIS, as entradas são disponibilizadas 48 horas antes de cada evento no site oficial do circuito.
No MASP, os ingressos devem ser retirados presencialmente na bilheteria com até duas horas de antecedência. Já no MIS, a retirada acontece uma hora antes do início da atração.
As entradas devem ser reservadas pelo site oficial do evento: Circuito Cultural Ticket.
19h — Fabio Rabin
Stand-up no Teatro B32
21h30 — Luciano Guima
Stand-up no Teatro B32
14h30 — Marianna Armellini: Ninguém Tá Bem
Auditório do MASP
17h — Ticket Talks: Comida e Afeto
Bate-papo com Rodrigo Oliveira e Alexandre Amaral no auditório do MASP
19h — Candlelight
Show com repertório de rock nacional no Teatro B32
21h — Pocket show: Beto Sargentelli canta Elvis Presley
Apresentação no Bourbon Street Music Club
20h — Aos Pés da Letra, com Gregorio Duvivier
Espetáculo no Teatro Renault com lançamento de livro e sessão de autógrafos
20h — Helga Nemëtik canta Fafá
Auditório do MASP
20h — Mulheres em Chamas
Peça no Teatro UOL
20h — Helga Nemëtik canta Janis Joplin
Apresentação no Museu da Imagem e do Som
20h — Ticket Talks: Os Restaurantes de Paris
Palestra audiovisual no Le Cordon Bleu
20h — Jean William: Histórias e Canções
Show na cúpula do Theatro Municipal de São Paulo
19h — O Figurante, com Mateus Solano
Peça no Teatro Renaissance
15h — Sessão “Olhar o Céu de São Paulo outra vez”
Apresentação no Planetário Ibirapuera
20h30 — Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos
Espetáculo no Nu Cine Copan.