De Gregorio Duvivier a Candlelight: veja atrações grátis em SP até 24 de maio

O Circuito Cultural Ticket chegou à terceira edição na sexta-feira, 15, em São Paulo, com uma programação gratuita que reúne shows, peças de teatro, stand-up, palestras e apresentações musicais em diferentes espaços da capital paulista.

Promovido pela Ticket, o evento acontece até 24 de maio e leva atrações para endereços como MASP, Theatro Municipal de São Paulo, Teatro Renault e Teatro B32.

Entre os destaques estão apresentações de Gregorio Duvivier, Mateus Solano, Fabio Rabin e Jean William, além de sessões especiais do projeto Candlelight e debates culturais.

Quando acontece o Circuito Cultural Ticket?

O festival acontece entre os dias 15 e 24 de maio, em diferentes regiões de São Paulo.

Como retirar ingressos para o Circuito Cultural Ticket?

Os ingressos são gratuitos. Com exceção das atrações realizadas no MASP e no MIS, as entradas são disponibilizadas 48 horas antes de cada evento no site oficial do circuito.

No MASP, os ingressos devem ser retirados presencialmente na bilheteria com até duas horas de antecedência. Já no MIS, a retirada acontece uma hora antes do início da atração.

Onde comprar ingressos?

As entradas devem ser reservadas pelo site oficial do evento: Circuito Cultural Ticket.

Veja a programação completa do Circuito Cultural Ticket

Sábado, 16 de maio

19h — Fabio Rabin

Stand-up no Teatro B32

21h30 — Luciano Guima

Stand-up no Teatro B32

Domingo, 17 de maio

14h30 — Marianna Armellini: Ninguém Tá Bem

Auditório do MASP

17h — Ticket Talks: Comida e Afeto

Bate-papo com Rodrigo Oliveira e Alexandre Amaral no auditório do MASP

19h — Candlelight

Show com repertório de rock nacional no Teatro B32

Segunda-feira, 18 de maio

21h — Pocket show: Beto Sargentelli canta Elvis Presley

Apresentação no Bourbon Street Music Club

Terça-feira, 19 de maio

20h — Aos Pés da Letra, com Gregorio Duvivier

Espetáculo no Teatro Renault com lançamento de livro e sessão de autógrafos

20h — Helga Nemëtik canta Fafá

Auditório do MASP

Quarta-feira, 20 de maio

20h — Mulheres em Chamas

Peça no Teatro UOL

20h — Helga Nemëtik canta Janis Joplin

Apresentação no Museu da Imagem e do Som

Quinta-feira, 21 de maio

20h — Ticket Talks: Os Restaurantes de Paris

Palestra audiovisual no Le Cordon Bleu

Sexta-feira, 22 de maio

20h — Jean William: Histórias e Canções

Show na cúpula do Theatro Municipal de São Paulo

Sábado, 23 de maio

19h — O Figurante, com Mateus Solano

Peça no Teatro Renaissance

Domingo, 24 de maio

15h — Sessão “Olhar o Céu de São Paulo outra vez”

Apresentação no Planetário Ibirapuera

20h30 — Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos

Espetáculo no Nu Cine Copan.