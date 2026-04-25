Galaxy A57 x Moto G86: qual vale mais a pena em 2026?

Quem procura um celular Android intermediário no Brasil em 2026 provavelmente vai esbarrar no Galaxy A57 e no Moto G86. Os dois compartilham especificações de base, mas divergem em pontos que mudam a experiência no dia a dia.

O Galaxy A57 custa quase o dobro do Moto G86 em algumas lojas, o que torna a comparação menos óbvia do que parece à primeira vista. Veja as características de cada modelo e para qual perfil eles são mais indicados.

1. O que o Galaxy A57 oferece?

O Galaxy A57 foi lançado no Brasil em abril de 2026 com preço sugerido de R$ 3.599 na versão de 128 GB e R$ 3.999 na de 256 GB. A Samsung não incluiu suporte a cartão microSD, o que limita a expansão de armazenamento ao espaço interno.

O processador é o Exynos 1680, fabricado em 4 nm, com CPU octa-core de até 2,9 GHz, GPU Xclipse 550 e sistema de refrigeração por câmara de vapor. Em benchmarks, o chip supera o Dimensity 7300 do Moto G86 em desempenho bruto — a diferença chega a cerca de 40% no AnTuTu, segundo estimativas de mercado. O aparelho traz 8 GB de RAM (expansível via RAM Plus para até 16 GB).

A tela Super AMOLED+ de 6,7 polegadas opera em resolução FHD+ (1.080 x 2.340 pixels) com taxa de 120 Hz e brilho máximo de 1.900 nits. O painel é protegido por Gorilla Glass Victus+ na frente e na traseira.

No sistema de câmeras, o Galaxy A57 tem três lentes traseiras: principal de 50 MP (f/1.8) com OIS, ultrawide de 12 MP e macro de 5 MP. A câmera frontal é de 12 MP. O processamento de imagem recebeu melhorias no ISP para fotos noturnas e em ambientes escuros, e recursos de IA como "Melhor Rosto" combinam expressões de fotos em movimento.

A construção usa vidro na frente e na traseira com moldura em alumínio, resultando em um perfil de apenas 6,9 mm de espessura. A certificação é IP68 (imersão em até 1,5 m por 30 minutos). A bateria de 5.000 mAh rende até 29 horas de reprodução de vídeo, segundo a Samsung. O carregamento suporta até 45 W — mas o carregador compatível com essa potência não acompanha a caixa em boa parte dos casos. A conectividade inclui Wi-Fi 6E e Bluetooth 6.0.

O Galaxy A57 sai de fábrica com Android 16 e interface One UI 8.5. A Samsung promete seis anos de atualizações de sistema operacional e patches de segurança — ciclo de suporte equivalente ao dos modelos da linha S.

2. O que o Moto G86 entrega?

O Moto G86 chegou ao Brasil em junho de 2025 com preço sugerido de R$ 2.499. Em abril de 2026, o modelo aparece a partir de R$ 1.500 em promoções e R$ 1.700 a R$ 1.800 em varejistas. A versão de 512 GB já foi encontrada por R$ 1.594.

O processador é o MediaTek Dimensity 7300, também em 4 nm, com CPU octa-core de até 2,5 GHz e GPU Mali-G615. O chip entrega desempenho suficiente para uso diário, redes sociais, streaming e jogos leves a moderados, mas fica atrás do Exynos 1680 em tarefas gráficas pesadas. O aparelho traz 8 GB de RAM (expansível via RAM Boost para até 24 GB) e 256 GB de armazenamento, com suporte a microSD de até 1 TB.

A tela é o ponto em que o Moto G86 se destaca. O painel pOLED de 6,67 polegadas tem resolução 1.5K (1.220 x 2.712 pixels), densidade de 446 ppi e brilho máximo de 4.500 nits — mais do que o dobro do Galaxy A57. A taxa de atualização é de 120 Hz. O vidro frontal usa Gorilla Glass 7i.

As câmeras são duas lentes traseiras: principal de 50 MP (f/1.8) com sensor Sony LYT-600 e OIS, e ultrawide/macro de 8 MP. Não há lente macro dedicada com resolução maior, mas a ultrawide cumpre a função em distâncias curtas. A câmera frontal é de 32 MP — quase três vezes a resolução da frontal do Galaxy A57 — com gravação em 4K.

A construção utiliza polímero com acabamento em couro vegano texturizado na traseira. A certificação vai além do padrão: IP68, IP69 (resistência a jatos de água de alta pressão) e MIL-STD-810H (testes de resistência a quedas, vibração e temperaturas extremas). O aparelho é mais espesso que o Galaxy A57 — 8,3 mm contra 6,9 mm —, mas compensa com proteção física superior.

A bateria de 5.200 mAh suporta carregamento de 33 W (TurboPower). A Motorola anuncia até 41 horas de uso em condições ideais. O sensor de câmera é identificado como Sony LYTIA 600.

O Moto G86 roda Android 15 de fábrica. O suporte a atualizações segue o padrão da Motorola: estimativa de dois a três anos de updates de sistema — bem abaixo dos seis anos do Galaxy A57.

3. Quais são as principais diferenças entre o Galaxy A57 e o Moto G86?

Processador: Exynos 1680 (até 2,9 GHz) no A57; Dimensity 7300 (até 2,5 GHz) no G86. Desempenho bruto superior no Samsung.

Exynos 1680 (até 2,9 GHz) no A57; Dimensity 7300 (até 2,5 GHz) no G86. Desempenho bruto superior no Samsung. Tela: Super AMOLED+ com 1.900 nits no A57; pOLED com 4.500 nits e resolução 1.5K no G86. Tela mais brilhante e com mais pixels no Motorola.

Super AMOLED+ com 1.900 nits no A57; pOLED com 4.500 nits e resolução 1.5K no G86. Tela mais brilhante e com mais pixels no Motorola. Câmera traseira: três lentes (50 + 12 + 5 MP) no A57; duas lentes (50 + 8 MP) no G86.

três lentes (50 + 12 + 5 MP) no A57; duas lentes (50 + 8 MP) no G86. Câmera frontal: 12 MP no A57; 32 MP no G86.

12 MP no A57; 32 MP no G86. Resistência: IP68 no A57; IP68 + IP69 + MIL-STD-810H no G86.

IP68 no A57; IP68 + IP69 + MIL-STD-810H no G86. Bateria: 5.000 mAh com carregamento de 45 W no A57; 5.200 mAh com 33 W no G86. Em ambos os casos, o carregador de potência máxima é vendido separadamente.

5.000 mAh com carregamento de 45 W no A57; 5.200 mAh com 33 W no G86. Em ambos os casos, o carregador de potência máxima é vendido separadamente. Armazenamento expansível: sem microSD no A57; até 1 TB via microSD no G86.

sem microSD no A57; até 1 TB via microSD no G86. Atualizações: seis anos de Android no A57; dois a três anos no G86.

seis anos de Android no A57; dois a três anos no G86. Sistema: Android 16 (One UI 8.5) no A57; Android 15 no G86.

Android 16 (One UI 8.5) no A57; Android 15 no G86. Preço em abril de 2026: a partir de R$ 3.599 (A57, 128 GB); a partir de R$ 1.500 (G86, 256 GB) em promoções.

4. Qual celular vale mais a pena em 2026?

O Galaxy A57 faz sentido para quem prioriza desempenho de processador, quer o ciclo mais longo de atualizações de software do mercado Android e prefere o acabamento em vidro com perfil fino. Os recursos de IA da One UI 8.5 e a integração com o pacote Galaxy (relógio, fones, Samsung Wallet) também pesam a favor de quem já usa produtos da Samsung. O ponto de atenção é o preço: a partir de R$ 3.599, o A57 compete com modelos da própria linha Galaxy S em promoção, o que exige pesquisa antes de fechar a compra.

O Moto G86 atende quem busca a melhor tela possível na faixa intermediária — com brilho de 4.500 nits, resolução 1.5K e painel pOLED —, quer resistência reforçada para uso em campo ou atividades ao ar livre e não abre mão de câmera frontal de alta resolução. O slot para microSD é uma vantagem prática para quem acumula fotos e vídeos. A limitação está nas atualizações: com suporte estimado de dois a três anos, o aparelho tende a ficar para trás em novas versões do Android mais rápido que o rival.