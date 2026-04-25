Tecnologia

Galaxy A57 x Moto G86: qual vale mais a pena em 2026?

O intermediário da Samsung aposta em chip mais potente e seis anos de atualizações, enquanto o Motorola entrega tela mais brilhante, resistência militar e preço até R$ 2.000 menor

Galaxy A57 e Moto G86: processador, tela, câmeras e resistência nos dois intermediários que disputam a faixa até R$ 3.600 (Samsung)

Galaxy A57 e Moto G86: processador, tela, câmeras e resistência nos dois intermediários que disputam a faixa até R$ 3.600 (Samsung)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 25 de abril de 2026 às 11h26.

Quem procura um celular Android intermediário no Brasil em 2026 provavelmente vai esbarrar no Galaxy A57 e no Moto G86. Os dois compartilham especificações de base, mas divergem em pontos que mudam a experiência no dia a dia.

O Galaxy A57 custa quase o dobro do Moto G86 em algumas lojas, o que torna a comparação menos óbvia do que parece à primeira vista. Veja as características de cada modelo e para qual perfil eles são mais indicados.

1. O que o Galaxy A57 oferece?

O Galaxy A57 foi lançado no Brasil em abril de 2026 com preço sugerido de R$ 3.599 na versão de 128 GB e R$ 3.999 na de 256 GB. A Samsung não incluiu suporte a cartão microSD, o que limita a expansão de armazenamento ao espaço interno.

O processador é o Exynos 1680, fabricado em 4 nm, com CPU octa-core de até 2,9 GHz, GPU Xclipse 550 e sistema de refrigeração por câmara de vapor. Em benchmarks, o chip supera o Dimensity 7300 do Moto G86 em desempenho bruto — a diferença chega a cerca de 40% no AnTuTu, segundo estimativas de mercado. O aparelho traz 8 GB de RAM (expansível via RAM Plus para até 16 GB).

A tela Super AMOLED+ de 6,7 polegadas opera em resolução FHD+ (1.080 x 2.340 pixels) com taxa de 120 Hz e brilho máximo de 1.900 nits. O painel é protegido por Gorilla Glass Victus+ na frente e na traseira.

No sistema de câmeras, o Galaxy A57 tem três lentes traseiras: principal de 50 MP (f/1.8) com OIS, ultrawide de 12 MP e macro de 5 MP. A câmera frontal é de 12 MP. O processamento de imagem recebeu melhorias no ISP para fotos noturnas e em ambientes escuros, e recursos de IA como "Melhor Rosto" combinam expressões de fotos em movimento.

A construção usa vidro na frente e na traseira com moldura em alumínio, resultando em um perfil de apenas 6,9 mm de espessura. A certificação é IP68 (imersão em até 1,5 m por 30 minutos). A bateria de 5.000 mAh rende até 29 horas de reprodução de vídeo, segundo a Samsung. O carregamento suporta até 45 W — mas o carregador compatível com essa potência não acompanha a caixa em boa parte dos casos. A conectividade inclui Wi-Fi 6E e Bluetooth 6.0.

O Galaxy A57 sai de fábrica com Android 16 e interface One UI 8.5. A Samsung promete seis anos de atualizações de sistema operacional e patches de segurança — ciclo de suporte equivalente ao dos modelos da linha S.

2. O que o Moto G86 entrega?

O Moto G86 chegou ao Brasil em junho de 2025 com preço sugerido de R$ 2.499. Em abril de 2026, o modelo aparece a partir de R$ 1.500 em promoções e R$ 1.700 a R$ 1.800 em varejistas. A versão de 512 GB já foi encontrada por R$ 1.594.

O processador é o MediaTek Dimensity 7300, também em 4 nm, com CPU octa-core de até 2,5 GHz e GPU Mali-G615. O chip entrega desempenho suficiente para uso diário, redes sociais, streaming e jogos leves a moderados, mas fica atrás do Exynos 1680 em tarefas gráficas pesadas. O aparelho traz 8 GB de RAM (expansível via RAM Boost para até 24 GB) e 256 GB de armazenamento, com suporte a microSD de até 1 TB.

A tela é o ponto em que o Moto G86 se destaca. O painel pOLED de 6,67 polegadas tem resolução 1.5K (1.220 x 2.712 pixels), densidade de 446 ppi e brilho máximo de 4.500 nits — mais do que o dobro do Galaxy A57. A taxa de atualização é de 120 Hz. O vidro frontal usa Gorilla Glass 7i.

As câmeras são duas lentes traseiras: principal de 50 MP (f/1.8) com sensor Sony LYT-600 e OIS, e ultrawide/macro de 8 MP. Não há lente macro dedicada com resolução maior, mas a ultrawide cumpre a função em distâncias curtas. A câmera frontal é de 32 MP — quase três vezes a resolução da frontal do Galaxy A57 — com gravação em 4K.

A construção utiliza polímero com acabamento em couro vegano texturizado na traseira. A certificação vai além do padrão: IP68, IP69 (resistência a jatos de água de alta pressão) e MIL-STD-810H (testes de resistência a quedas, vibração e temperaturas extremas). O aparelho é mais espesso que o Galaxy A57 — 8,3 mm contra 6,9 mm —, mas compensa com proteção física superior.

A bateria de 5.200 mAh suporta carregamento de 33 W (TurboPower). A Motorola anuncia até 41 horas de uso em condições ideais. O sensor de câmera é identificado como Sony LYTIA 600.

O Moto G86 roda Android 15 de fábrica. O suporte a atualizações segue o padrão da Motorola: estimativa de dois a três anos de updates de sistema — bem abaixo dos seis anos do Galaxy A57.

3. Quais são as principais diferenças entre o Galaxy A57 e o Moto G86?

  • Processador: Exynos 1680 (até 2,9 GHz) no A57; Dimensity 7300 (até 2,5 GHz) no G86. Desempenho bruto superior no Samsung.
  • Tela: Super AMOLED+ com 1.900 nits no A57; pOLED com 4.500 nits e resolução 1.5K no G86. Tela mais brilhante e com mais pixels no Motorola.
  • Câmera traseira: três lentes (50 + 12 + 5 MP) no A57; duas lentes (50 + 8 MP) no G86.
  • Câmera frontal: 12 MP no A57; 32 MP no G86.
  • Resistência: IP68 no A57; IP68 + IP69 + MIL-STD-810H no G86.
  • Bateria: 5.000 mAh com carregamento de 45 W no A57; 5.200 mAh com 33 W no G86. Em ambos os casos, o carregador de potência máxima é vendido separadamente.
  • Armazenamento expansível: sem microSD no A57; até 1 TB via microSD no G86.
  • Atualizações: seis anos de Android no A57; dois a três anos no G86.
  • Sistema: Android 16 (One UI 8.5) no A57; Android 15 no G86.
  • Preço em abril de 2026: a partir de R$ 3.599 (A57, 128 GB); a partir de R$ 1.500 (G86, 256 GB) em promoções.

4. Qual celular vale mais a pena em 2026?

O Galaxy A57 faz sentido para quem prioriza desempenho de processador, quer o ciclo mais longo de atualizações de software do mercado Android e prefere o acabamento em vidro com perfil fino. Os recursos de IA da One UI 8.5 e a integração com o pacote Galaxy (relógio, fones, Samsung Wallet) também pesam a favor de quem já usa produtos da Samsung. O ponto de atenção é o preço: a partir de R$ 3.599, o A57 compete com modelos da própria linha Galaxy S em promoção, o que exige pesquisa antes de fechar a compra.

O Moto G86 atende quem busca a melhor tela possível na faixa intermediária — com brilho de 4.500 nits, resolução 1.5K e painel pOLED —, quer resistência reforçada para uso em campo ou atividades ao ar livre e não abre mão de câmera frontal de alta resolução. O slot para microSD é uma vantagem prática para quem acumula fotos e vídeos. A limitação está nas atualizações: com suporte estimado de dois a três anos, o aparelho tende a ficar para trás em novas versões do Android mais rápido que o rival.

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