Como usar o Android 15 para bloquear apps de forma nativa, sem baixar nenhum aplicativo

Quem usa o mesmo celular para vida pessoal e trabalho ou carrega apps bancários no bolso sabe o risco: basta um desbloqueio para que tudo fique exposto. O Android 15, lançado em 2024, tem um recurso chamado Espaço Privado, que resolve esse problema sem exigir nenhum aplicativo extra.

A ferramenta cria um compartimento isolado dentro do sistema operacional, protegido por senha, PIN ou biometria própria, onde aplicativos e arquivos ficam ocultos do restante do celular.

O que é o Espaço Privado do Android 15?

O Espaço Privado funciona como um perfil de usuário separado dentro do mesmo aparelho. Não é uma pasta que esconde ícones — a separação acontece no nível do sistema operacional, com criptografia dedicada.

Apps instalados nesse compartimento rodam de forma independente, com dados, notificações e histórico isolados do perfil principal.

Quando o Espaço Privado está bloqueado, os aplicativos dentro dele param de funcionar por completo. Não enviam notificações, não aparecem na lista de apps recentes, não surgem nos resultados de busca do aparelho. É como se esses apps não existissem.

O recurso aceita até uma conta Google diferente da usada no perfil principal. Isso evita que fotos, e-mails e histórico de navegação do Espaço Privado vazem para o ambiente aberto do celular.

Para quem o recurso é útil?

Para todas as pessoas que têm aplicativos e informações sensíveis no telefone e querem protegê-los. Por exemplo, aplicativos bancários e financeiros, documentos digitalizados e redes sociais.

Em caso de furto ou roubo, mesmo que o criminoso consiga desbloquear o aparelho, os apps do Espaço Privado ficam trancados atrás de uma segunda camada de autenticação.

Outro exemplo são os profissionais que usam o mesmo celular para uso pessoal e corporativo. Apps de comunicação interna, plataformas de gestão e arquivos confidenciais podem ficar no Espaço Privado, separados das redes sociais e dos apps de lazer.

Pais que emprestam o celular para crianças também podem se beneficiar. Jogos e vídeos ficam disponíveis no perfil principal, enquanto apps de mensagens, bancos e redes sociais permanecem invisíveis no compartimento protegido.

Como ativar o Espaço Privado no Android 15?

O processo de configuração leva poucos minutos. O aparelho precisa rodar o Android 15 ou superior, ter ao menos 6 GB de RAM e não ser um dispositivo gerenciado por administrador corporativo.

Abra o app Configurações. Toque em Segurança e privacidade. Dentro de "Privacidade", selecione Espaço privado. Confirme sua identidade com o bloqueio de tela atual (PIN, senha ou biometria). Toque em Configurar e depois em Entendi. (Opcional) Faça login com uma conta Google diferente da principal — o Google recomenda essa prática para evitar que dados sincronizados escapem do compartimento. Defina um bloqueio exclusivo para o Espaço Privado. A opção "Escolher novo bloqueio" permite criar um PIN ou uma senha diferente do usado na tela inicial. Toque em Concluído.

Após a ativação, o Espaço Privado aparece na parte inferior da gaveta de aplicativos, identificado por um ícone de cadeado.

Como adicionar aplicativos ao Espaço Privado?

Para colocar um app no Espaço Privado, é preciso instalá-lo diretamente por lá. Se o app já estiver no perfil principal, ele passará a existir em duas instâncias separadas (você pode excluir a do perfil principal depois).

O sistema não transfere dados do perfil principal para o Espaço Privado. O aplicativo é instalado do zero dentro do compartimento, o que exige login novamente.

Depois de instalar o app no Espaço Privado, o usuário pode desinstalar a versão que ficava no perfil aberto. O resultado é um aplicativo que só existe dentro do compartimento protegido.

Como configurar o bloqueio automático e ocultar o Espaço Privado

Dentro das configurações do Espaço Privado, duas opções reforçam a proteção: o bloqueio automático, que define quando o compartimento será trancado.

A segunda opção é ocultar o Espaço Privado da gaveta de aplicativos. Com essa configuração ativa, o ícone de cadeado desaparece. Para acessar o compartimento, o usuário precisa digitar "Espaço Privado" na barra de buscas do sistema.

Qual a diferença entre Espaço Privado e bloqueio de apps de fabricantes?

As fabricantes oferecem recursos parecidos, como a Pasta Segura da Samsung e o Bloqueio de Apps da Xiaomi. Geralmente, esses recursos pedem uma senha para abrir um app específico. O aplicativo continua visível, funcionando em segundo plano e com notificações ativas.

O Espaço Privado cria um perfil de sistema separado com criptografia própria. Quando bloqueado, os apps param de funcionar. Não consomem bateria, não acessam sensores, não recebem dados, como se fossem dois celulares em um único aparelho.

O que o Espaço Privado não faz?

Apps dentro do compartimento não fazem backup automático — se o usuário excluir o Espaço Privado ou redefinir o aparelho, os dados locais são perdidos.

Dados sincronizados com a nuvem (como e-mails do Gmail ou fotos do Google Fotos) podem ser recuperados via login, mas arquivos armazenados apenas no dispositivo desaparecem.

Aplicativos que dependem de funcionamento contínuo em segundo plano não devem ser movidos para o Espaço Privado, já que esses apps param de coletar dados dos sensores do aparelho.

O Espaço Privado também não permite adicionar widgets à tela inicial, receber arquivos via Quick Share ou configurar um perfil de trabalho corporativo dentro do compartimento. A VPN ativa no perfil principal não se aplica aos apps do Espaço Privado — eles ignoram a conexão segura do perfil aberto.

A ressalva mais importante: quem esquecer a senha do Espaço Privado perde acesso ao conteúdo, não há recuperação possível via redefinição de fábrica. A alternativa é excluir o Espaço Privado por completo, através de Configurações > Sistema > Opções de redefinição > Excluir espaço privado, usando o PIN do dispositivo.