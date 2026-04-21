Como agendar mensagens no WhatsApp em 2026: passo a passo oficial e via automação

Quem já precisou programar uma mensagem de aniversário ou um aviso de reunião pelo WhatsApp sabe que, até pouco tempo, a única saída era instalar um app extra ou improvisar com alarmes no celular. Agora, a Meta começou a testar um recurso nativo de agendamento direto no aplicativo, sem depender de nenhum outro além do próprio WhatsApp.

O recurso ainda está em fase beta e não chegou à versão estável do app. Enquanto isso, existem caminhos que já funcionam — do app Atalhos no iPhone a automações do WhatsApp Business.

O que é o agendamento nativo do WhatsApp?

O agendamento nativo é uma função embutida no próprio WhatsApp que permite programar o envio de uma mensagem para uma data e hora futuras. O Telegram já oferece esse tipo de recurso há anos. No WhatsApp, os usuários tinham que recorrer a soluções improvisadas ou a apps externos.

A versão em testes cria uma fila interna de mensagens programadas. Após o agendamento, elas ficam reunidas em uma seção chamada "Scheduled Messages", acessível pela tela de informações da conversa. Ali, o usuário pode revisar, editar ou cancelar qualquer envio antes do horário definido. Se a mensagem for apagada antes do disparo, o destinatário não recebe notificação.

Como agendar mensagens no WhatsApp pelo recurso nativo (beta)

O passo a passo abaixo se aplica a quem já tem acesso à versão beta do WhatsApp com a função habilitada. Até abril de 2026, o recurso não estava disponível na versão estável do app para o público geral.

Abra a conversa individual ou em grupo onde deseja programar o envio; Digite a mensagem no campo de texto; Mantenha o botão de envio (ícone de seta) pressionado por dois segundos; Selecione "Agendar envio" no menu que aparece; Defina a data, o horário e confirme.

A mensagem agendada aparece na conversa com um ícone de relógio. O disparo acontece no horário escolhido, desde que o celular tenha conexão ativa com a internet.

Quando o agendamento nativo será liberado para todos?

Não há data oficial. O recurso foi identificado primeiro na versão beta para iOS (programa TestFlight) e depois em versões beta para Android.

O processo habitual da Meta envolve testes com um grupo restrito de usuários, coleta de feedback e ajustes antes da liberação global. Esse ciclo costuma levar semanas ou meses, a depender da complexidade da função.

A expectativa é que o agendamento funcione tanto em conversas individuais quanto em grupos. Não há confirmação sobre suporte para Canais do WhatsApp.

Como agendar mensagens no WhatsApp pelo iPhone (sem o recurso nativo)

Quem usa iPhone e ainda não tem acesso ao agendamento nativo pode usar o app Atalhos, integrado ao iOS. O processo exige mais etapas, mas dispensa instalação de apps externos.

Abra o app Atalhos e acesse a aba "Automação"; Toque no botão "+" e selecione "Hora do Dia"; Defina o horário desejado e marque a opção "Executar Imediatamente" (para evitar confirmação manual); Escolha a ação "Enviar Mensagem via WhatsApp", digite o texto e selecione o destinatário; Salve a automação.

O envio será feito no horário programado. A limitação é que cada automação precisa ser configurada para um destinatário e um horário específicos — não há como agendar vários envios de uma vez.

Como agendar mensagens no WhatsApp pelo Android (apps de terceiros)

No Android, a alternativa mais usada enquanto o recurso nativo não chega é o aplicativo SKEDit, disponível na Google Play Store. Ele permite programar data, hora e até repetições (diárias ou semanais) para envios automáticos pelo WhatsApp.

Funciona assim:

Instale o SKEDit e conceda as permissões de acessibilidade solicitadas; Selecione o WhatsApp como plataforma de envio; Escolha o contato ou grupo, digite a mensagem e defina data e horário; Confirme o agendamento.

Aplicativos como o SKEDit exigem permissões amplas de acessibilidade para funcionar. Isso significa que o app precisa simular toques na tela para realizar o envio, o que levanta questões de privacidade.

O que o WhatsApp Business já oferece para agendamento

O WhatsApp Business possui duas funções de envio automático que não dependem do recurso nativo em testes:

Mensagem de ausência: configurada em Configurações > Ferramentas Comerciais > Mensagem de Ausência. O usuário define um texto padrão e escolhe quando ele será disparado — fora do horário comercial, em períodos personalizados (como férias) ou o tempo todo.

configurada em Configurações > Ferramentas Comerciais > Mensagem de Ausência. O usuário define um texto padrão e escolhe quando ele será disparado — fora do horário comercial, em períodos personalizados (como férias) ou o tempo todo. Mensagem de saudação: enviada ao primeiro contato de um cliente ou após 14 dias de inatividade na conversa. Funciona como uma apresentação automática do negócio.

Essas funções não permitem agendar mensagens específicas para contatos individuais operam como respostas automáticas baseadas em regras de horário.

Agendamento em escala: quando usar a API oficial do WhatsApp

Para empresas que precisam programar envios em massa — confirmações de consulta, campanhas segmentadas, sequências de follow-up —, o recurso nativo e as mensagens automáticas do Business não são suficientes. A sugestão é a API oficial do WhatsApp Business, conectada a plataformas de automação.

A API permite disparos programados com templates de mensagem aprovados pela Meta, personalização com variáveis dinâmicas (nome do cliente, horário da consulta, número do pedido) e rastreamento de entrega e leitura por campanha.

Algumas plataformas que operam com a API oficial incluem Kommo, SleekFlow, Bot Conversa e SocialHub. Cada uma oferece recursos diferentes: desde CRM integrado até fluxos de automação por gatilhos (como enviar uma mensagem de confirmação quando um agendamento é criado no calendário).

O uso da API oficial elimina o risco de banimento por automação não autorizada — diferente de apps de terceiros que simulam interações na tela do celular.

Qual método escolher para agendar mensagens no WhatsApp

A escolha depende do volume de envios e do nível de controle necessário.

O recurso nativo (quando disponível) resolve bem a necessidade de quem quer programar um lembrete pessoal, uma mensagem de aniversário ou um aviso pontual para um grupo. Não exige instalação de nada, funciona direto no app e é gratuito.

Os atalhos do iPhone e apps como SKEDit no Android servem como alternativa temporária para quem ainda não tem acesso ao recurso nativo. Funcionam, mas exigem configuração manual para cada envio.

A API oficial atende empresas com operações de atendimento ou vendas que dependem de múltiplos atendentes, integração com CRM e envios personalizados em larga escala. O custo varia conforme a plataforma e o volume de conversas.

O agendamento no WhatsApp Business (mensagens de ausência e saudação) é gratuito e atende profissionais autônomos que precisam de respostas automáticas fora do expediente, sem a complexidade da API.