Shakira no Rio: pós-show contará com apresentações de Papatinho e Melody

O show de Shakira, marcado para sábado, 2, na Praia de Copacabana, terá programação estendida após o encerramento da apresentação principal. A organização confirmou que o DJ Papatinho assume o palco na sequência, com participação da cantora Melody.

A inclusão de uma atração pós-show integra o plano operacional do evento. A medida busca reduzir a concentração imediata de público nas saídas, distribuindo o fluxo ao longo da madrugada. A estratégia foi antecipada em coletiva realizada nesta quarta-feira, quando autoridades municipais indicaram a presença de uma apresentação adicional, sem detalhar os nomes.

Participaram do anúncio o prefeito Eduardo Cavaliere e o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

Segundo Fellows, a permanência de parte do público no local tende a reduzir a pressão sobre o sistema de transporte, incluindo metrô e vias no entorno de Copacabana.

A expectativa é que a programação complementar contribua para o escoamento gradual dos espectadores, evitando picos de deslocamento.

O DJ Papatinho mantém conexão com a artista principal por meio de um remix da faixa “Estoy Aquí”, lançado em 2025. O produtor acumula colaborações com nomes como Anitta, além de faixas como “Onda Diferente”, com participação de Ludmilla e Snoop Dogg, e “Amor de Fim de Noite”, com Orochi.

Já Melody ganhou projeção recente com lançamentos como “Jet Ski”, associado ao período do Carnaval de 2026.

Programação

Confira os horários das atrações do evento Todo Mundo no Rio com Shakira, em Copacabana:

17h45: show de abertura com o DJ Vintage Culture;

19h: show de abertura com o DJ Maz;

21h45: show de Shakira;

0h15: pós-show com Papatinho e Melody como convidada

Quando será o show em Copacabana?

Shakira se apresenta na Praia de Copacabana no dia 2 de maio. O show tem início previsto para 21h45, sem duração confirmada até o momento.

O evento mantém o formato adotado nos últimos anos, com apresentações gratuitas de artistas do pop internacional no local, estratégia que concentra público na orla da cidade.

Que horas começa o show de Shakira?

A apresentação gratuita de Shakira em Copacabana está prevista para começar às 21h45.

Onde assistir ao show de Shakira?

Shakira terá exibição ao vivo pela Globo, Multishow e Globoplay. A apresentação deterá exibição ao vivo pela Globo, Multishow e Globoplay.

Maior que os shows de Lady Gaga e Madonna

O show de Shakira, previsto para 2 de maio, dentro do projeto "Todo Mundo no Rio", deve introduzir novos parâmetros de produção na Praia de Copacabana. Entre os pontos destacados pela organização está a dimensão da estrutura montada para a apresentação.

O palco terá 1.345 m², superando os utilizados em edições anteriores do evento. Para efeito de comparação, o espaço usado por Madonna somava 812 m², enquanto o de Lady Gaga chegou a 1.260 m².

A montagem da estrutura já teve início nas areias de Copacabana e inclui uma passarela de 25 metros, além de 500 m² de painéis de LED voltados à ampliação da visibilidade do público. O projeto também prevê a instalação de 16 torres equipadas com sistemas de som e vídeo, responsáveis por distribuir a transmissão da apresentação ao longo da praia.