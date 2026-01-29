Trilha sonora de 'Zootopia 2' entra nas paradas da Billboard; veja quem lidera

A trilha sonora de "Guerreiras do K-Pop" permanece no primeiro lugar da parada Top Movie Songs da Billboard pelo sexto mês consecutivo. A liderança é sustentada por “Golden”, do grupo HUNTR/X, que ocupa o topo do ranking desde julho de 2025.

Enquanto isso, a trilha sonora de "Zootopia 2" passou a integrar a lista mensal em dezembro do ano passado. A música “Zoo”, interpretada por Shakira, entrou no ranking após a estreia do filme nos cinemas.

No período, a faixa acumulou 21,5 milhões de reproduções e 6 mil downloads nos Estados Unidos. O desempenho também garantiu estreia no Billboard Hot 100, na 77ª posição.

'Golden' na liderança há seis meses

Mesmo com novos lançamentos, “Golden” mantém números elevados. Em dezembro, a música registrou 95,5 milhões de streams oficiais e 19 mil downloads, segundo dados da Luminate.

A faixa segue entre as mais ouvidas do país e, fora semanas atípicas - como o período de festas de fim de ano e a semana de lançamento de "The Life of a Showgirl", de Taylor Swift -, não deixou o top 3 do Hot 100 desde julho.

O ranking considera dados de streaming, vendas digitais e consumo musical nos Estados Unidos. As informações são compiladas pela Tunefind em parceria com a Luminate.

'Guerreiras do K-Pop' domina ranking mensal da Billboard

Além da liderança, outras faixas de "Guerreiras do K-Pop" aparecem em posições de destaque. Ao todo, sete músicas do filme figuram entre as mais bem colocadas da lista de dezembro.

“Soda Pop”, do grupo Saja Boys, ocupa a segunda colocação. O cenário confirma a forte presença do K-pop entre as trilhas sonoras mais consumidas.

Top 10 músicas de filmes, segundo a Billboard