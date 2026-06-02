Turistas estrangeiros já podem pedir reembolso de impostos em compras online na China

A cidade de Pequim lançou a primeira plataforma da China que permite solicitar reembolso de impostos em compras online. Além disso, a capital chinesa passou a oferecer o serviço diretamente em hotéis, permitindo que visitantes internacionais recebam a restituição sem precisar se deslocar para outros pontos de atendimento.

A iniciativa amplia o alcance da política de reembolso de impostos para turistas, antes concentrada em lojas físicas. Agora, visitantes estrangeiros podem comprar produtos pela internet, receber as mercadorias no hotel e concluir o processo de restituição no próprio local de hospedagem.

Segundo as autoridades, a plataforma foi desenvolvida em parceria pelos departamentos de tributação e comércio de Pequim em parceria com uma empresa de comércio eletrônico. Durante a compra, o turista informa dados como número do passaporte e data de entrada na China. O sistema gera automaticamente o formulário eletrônico necessário para o pedido de restituição.

Atualmente, a plataforma oferece produtos elegíveis para reembolso em seis grandes categorias, incluindo celulares, equipamentos digitais, informática e eletrodomésticos. O catálogo reúne quase 300 subcategorias para atender diferentes perfis de consumo dos visitantes estrangeiros.

Liu Li, diretora da Segunda Divisão da Receita Federal de Pequim, afirmou que a medida estende o benefício fiscal ao comércio eletrônico e simplifica o acesso dos turistas ao sistema de restituição. Segundo ela, as autoridades também aceleram a implementação nacional do modelo "Compre e Receba na Hora", que permitirá aos visitantes realizar compras em uma cidade e receber o reembolso ao deixar o país por outro ponto de saída.