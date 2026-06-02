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Turistas estrangeiros já podem pedir reembolso de impostos em compras online na China

A iniciativa amplia o alcance da política de reembolso de impostos para turistas, antes concentrada em lojas físicas

Pudong skyline with Oriental Pearl Tower from elevated walkway at night, Shanghai, China (Envato)

Pudong skyline with Oriental Pearl Tower from elevated walkway at night, Shanghai, China (Envato)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 2 de junho de 2026 às 19h21.

A cidade de Pequim lançou a primeira plataforma da China que permite solicitar reembolso de impostos em compras online. Além disso, a capital chinesa passou a oferecer o serviço diretamente em hotéis, permitindo que visitantes internacionais recebam a restituição sem precisar se deslocar para outros pontos de atendimento.

A iniciativa amplia o alcance da política de reembolso de impostos para turistas, antes concentrada em lojas físicas. Agora, visitantes estrangeiros podem comprar produtos pela internet, receber as mercadorias no hotel e concluir o processo de restituição no próprio local de hospedagem.

Segundo as autoridades, a plataforma foi desenvolvida em parceria pelos departamentos de tributação e comércio de Pequim em parceria com uma empresa de comércio eletrônico. Durante a compra, o turista informa dados como número do passaporte e data de entrada na China. O sistema gera automaticamente o formulário eletrônico necessário para o pedido de restituição.

Atualmente, a plataforma oferece produtos elegíveis para reembolso em seis grandes categorias, incluindo celulares, equipamentos digitais, informática e eletrodomésticos. O catálogo reúne quase 300 subcategorias para atender diferentes perfis de consumo dos visitantes estrangeiros.

Liu Li, diretora da Segunda Divisão da Receita Federal de Pequim, afirmou que a medida estende o benefício fiscal ao comércio eletrônico e simplifica o acesso dos turistas ao sistema de restituição. Segundo ela, as autoridades também aceleram a implementação nacional do modelo "Compre e Receba na Hora", que permitirá aos visitantes realizar compras em uma cidade e receber o reembolso ao deixar o país por outro ponto de saída.

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