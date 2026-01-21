Pop

'Guerreiras do K-Pop 2': tudo o que sabemos sobre a sequência do sucesso

Continuação deve chegar na Netflix apenas em 2029

'Guerreiras do K-Pop': filme produzido pela Sony já acumula mais de 325 milhões de visualizações na Netflix (KPop Demon Hunters/Netflix/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 19h13.

A Netflix confirmou em novembro de 2025 a produção de "Guerreiras do K-Pop 2", mas adotou uma estratégia incomum para os padrões de streaming: o lançamento está previsto apenas para 2029, quatro anos após o original.

O primeiro filme levou nove anos para ser produzido e se tornou o longa-metragem mais assistido da história da Netflix, consolidando-se como fenômeno global de audiência. Agora, a gigante do streaming aposta em repetir a fórmula.

Guerreiras do K-Pop é eleito o lançamento do ano pela Time

O que sabemos sobre a sequência:

Em entrevista ao Entertainment Tonight, as cantoras Audrey Nuna e Rei Ami, que integram o grupo fictício Huntr/x, justificaram o prazo defendendo que "a grandeza leva tempo".

A parceria com a Sony para a sequência foi anunciada pela revista Variety. Embora detalhes sobre o enredo ainda não tenham sido revelados, a expectativa é que a trama continue centrada nas Huntr/x, formação musical que protagonizou o primeiro filme.

As cantoras sinalizaram durante o Globo de Ouro 2026, quando levaram o prêmio de Melhor Canção Original, que já estão no desenvolvimento da obra, o que sugere que a pré-produção musical da sequência pode estar em estágios iniciais.

A Netflix mantém em aberto a possibilidade de lançamento limitado nos cinemas antes da estreia na plataforma, repetindo a estratégia aplicada ao primeiro filme, mas sem nenhuma data confirmada.

