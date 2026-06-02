BYD e XPeng apostam em robôs humanoides para diversificar negócios

A indústria automotiva chinesa está ampliando sua presença no setor de robôs humanoides. A BYD informou que desenvolve robôs para atuar como consultores de vendas em concessionárias, enquanto a XPeng anunciou que seu projeto entrou na fase final de preparação para produção em massa. A expectativa é colocar os primeiros modelos em operação nas lojas da marca já em 2027.

O movimento reflete a busca das empresas por novas fontes de receita em meio à queda da rentabilidade do setor automotivo. Dados da Associação de Veículos de Passageiros da China (CPCA) mostram que a margem de lucro da indústria caiu para 3,4% entre janeiro e abril deste ano, pressionada pela forte concorrência no mercado de veículos elétricos.

A transição também é favorecida pela proximidade tecnológica entre carros inteligentes e robôs humanoides. Fabricantes de veículos e autopeças já dominam áreas como sensores, motores elétricos, sistemas de controle e inteligência artificial, componentes que representam a maior parte do custo desses robôs.

A China ainda conta com vantagens na cadeia de suprimentos. Segundo estimativas do Morgan Stanley, cerca de 90% dos 13 mil a 16 mil robôs humanoides previstos para entrega no mundo em 2025 serão produzidos por empresas chinesas. Enquanto isso, parte dos concorrentes nos Estados Unidos e no Japão permanece na fase de protótipos.

O governo chinês também tem incentivado o setor. A chamada "inteligência incorporada" (embodied AI), que integra inteligência artificial a máquinas físicas, aparece pelo segundo ano consecutivo entre as prioridades estratégicas do país e deve ganhar espaço no 15º Plano Quinquenal.

Corrida não se limita à China

A Tesla anunciou investimentos superiores a US$25 bilhões em 2026 para expandir projetos ligados ao robô humanoide Optimus, enquanto a Hyundai estabeleceu a meta de produzir 30 mil robôs por ano até 2028.

Para o Morgan Stanley, o mercado global de robôs humanoides pode alcançar US$5 trilhões até 2050. Diante desse potencial, montadoras e fornecedores buscam transformar a experiência acumulada na indústria de veículos elétricos em vantagem competitiva na próxima geração de máquinas inteligentes