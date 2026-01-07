Quantos shows a Shakira já fez no Brasil?

SHAKIRA: colombiana é uma das atrações de live que será transmitida pela Globo (Stuart Franklin / Equipa/Getty Images)
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 20h08.
Nesta quarta-feira, 7, começou uma especulação de que a cantora colombiana Shakira faria parte da atração do evento Todo Mundo no Rio, que acontece na praia de Copacabana.
O rumor surgiu após uma plataforma de streaming indicar que a artista pode se apresentar no palco do festival, com show marcado para 9 de maio.
Apesar disso, a presença de Shakira ainda não foi confirmada oficialmente. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, comentou o assunto em seu perfil no X: “Será? Eu não sei de nada”, compartilhando um vídeo de Shakira dançando ao som de “Hips Don’t Lie”.
A artista já realizou diversas apresentações no Brasil ao longo da carreira. Entre os principais shows estão:
O evento Todo Mundo no Rio já recebeu artistas internacionais como Lady Gaga (2025) e Madonna (2024), atraindo milhões de pessoas. Se confirmada, a participação de Shakira adicionaria mais uma apresentação histórica ao seu repertório no país.