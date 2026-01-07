Pop

Quantos shows a Shakira já fez no Brasil?

Da estreia nos anos 1990 aos grandes palcos recentes, relembre as apresentações da cantora pelo país

SHAKIRA: colombiana é uma das atrações de live que será transmitida pela Globo (Stuart Franklin / Equipa/Getty Images)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 20h08.

Nesta quarta-feira, 7, começou uma especulação de que a cantora colombiana Shakira faria parte da atração do evento Todo Mundo no Rio, que acontece na praia de Copacabana.

O rumor surgiu após uma plataforma de streaming indicar que a artista pode se apresentar no palco do festival, com show marcado para 9 de maio.

Apesar disso, a presença de Shakira ainda não foi confirmada oficialmente. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, comentou o assunto em seu perfil no X: “Será? Eu não sei de nada”, compartilhando um vídeo de Shakira dançando ao som de “Hips Don’t Lie”.

Shows de Shakira no Brasil

A artista já realizou diversas apresentações no Brasil ao longo da carreira. Entre os principais shows estão:

  • 1996-1997 – Turnê do álbum “Pies Descalzos”, com 37 shows em diversas cidades, incluindo apresentações fora do eixo principal, como em Uberlândia (MG).
  • 2011 – Turnê “Sale El Sol Tour”, com shows em Porto Alegre, São Paulo e Brasília, além de se apresentar no Rock in Rio, onde dividiu o palco com Ivete Sangalo para uma versão de “País Tropical”, de Jorge Ben Jor.
  • 2014 – Encerramento da Copa do Mundo, no Maracanã, ao lado de Ivete Sangalo e Carlinhos Brown, interpretando a música “La La La”, tema oficial do evento.
  • 2025 – Turnê “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, com shows no Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro) e no Estádio do Morumbi (São Paulo).

O evento Todo Mundo no Rio já recebeu artistas internacionais como Lady Gaga (2025) e Madonna (2024), atraindo milhões de pessoas. Se confirmada, a participação de Shakira adicionaria mais uma apresentação histórica ao seu repertório no país.

