Quantos shows a Shakira já fez no Brasil?

Nesta quarta-feira, 7, começou uma especulação de que a cantora colombiana Shakira faria parte da atração do evento Todo Mundo no Rio, que acontece na praia de Copacabana.

O rumor surgiu após uma plataforma de streaming indicar que a artista pode se apresentar no palco do festival, com show marcado para 9 de maio.

Apesar disso, a presença de Shakira ainda não foi confirmada oficialmente. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, comentou o assunto em seu perfil no X: “Será? Eu não sei de nada”, compartilhando um vídeo de Shakira dançando ao som de “Hips Don’t Lie”.

Shows de Shakira no Brasil

A artista já realizou diversas apresentações no Brasil ao longo da carreira. Entre os principais shows estão:

1996-1997 – Turnê do álbum “ Pies Descalzo s”, com 37 shows em diversas cidades, incluindo apresentações fora do eixo principal, como em Uberlândia (MG) .

– Turnê do álbum “ s”, com em diversas cidades, incluindo apresentações fora do eixo principal, como em . 2011 – Turnê “ Sale El Sol Tour ”, com shows em Porto Alegre , São Paulo e Brasília , além de se apresentar no Rock in Rio , onde dividiu o palco com Ivete Sangalo para uma versão de “ País Tropical ”, de Jorge Ben Jor.

– Turnê “ ”, com shows em , e , além de se apresentar no , onde dividiu o palco com para uma versão de “ ”, de Jorge Ben Jor. 2014 – Encerramento da Copa do Mundo , no Maracanã , ao lado de Ivete Sangalo e Carlinhos Brown, interpretando a música “ La La La ”, tema oficial do evento.

– Encerramento da , no , ao lado de Ivete Sangalo e Carlinhos Brown, interpretando a música “ ”, tema oficial do evento. 2025 – Turnê “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, com shows no Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro) e no Estádio do Morumbi (São Paulo).

O evento Todo Mundo no Rio já recebeu artistas internacionais como Lady Gaga (2025) e Madonna (2024), atraindo milhões de pessoas. Se confirmada, a participação de Shakira adicionaria mais uma apresentação histórica ao seu repertório no país.