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Brasil é o destino mais pesquisado por turistas chineses na América do Sul

O ranking coloca o Brasil à frente de Argentina, Peru, Colômbia, Chile, Equador, Bolívia, Venezuela, Uruguai e Suriname

Rio de janeiro - Praia de Botafogo - Pão de Açucar Foto: Leandro Fonseca Data: 13/04/2026 (Leandro Fonseca /Exame)

Rio de janeiro - Praia de Botafogo - Pão de Açucar Foto: Leandro Fonseca Data: 13/04/2026 (Leandro Fonseca /Exame)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 2 de junho de 2026 às 19h18.

O Brasil ocupa a primeira posição entre os destinos sul-americanos mais pesquisados por turistas chineses, segundo levantamento da Trip.com Group, uma das maiores plataformas de viagens da China.

O ranking coloca o Brasil à frente de Argentina, Peru, Colômbia, Chile, Equador, Bolívia, Venezuela, Uruguai e Suriname. Entre as cidades brasileiras que concentram maior interesse dos viajantes chineses estão São Paulo, Rio de Janeiro, Guarulhos, Belo Horizonte, Foz do Iguaçu, Brasília, Porto Alegre, Manaus, Curitiba e Salvador.

O crescimento da procura acompanha a expansão do turismo chinês no Brasil. Dados do Ministério do Turismo mostram que o país recebeu 103.122 visitantes da China em 2025, número 35% superior ao registrado no ano anterior. Já entre janeiro e abril de 2026, o volume chegou a 39.880 turistas, alta de 33,6% na comparação com o mesmo período de 2025.

A estratégia brasileira para ampliar sua participação nesse mercado ganhou um novo impulso em maio. Durante compromissos oficiais em Xangai, representantes do governo formalizaram a entrada dos destinos brasileiros na plataforma Trip.com, ampliando a exposição do país para consumidores e operadores turísticos chineses. A iniciativa busca aumentar a presença digital do Brasil em um ambiente que concentra grande parte das decisões de viagem na China.

A aproximação também ocorreu durante a ITB China 2026, feira internacional que reuniu companhias aéreas, operadoras de turismo, redes hoteleiras e empresas de tecnologia ligadas ao setor. O evento serviu como vitrine para a promoção dos destinos brasileiros e para a prospecção de novos negócios voltados ao mercado asiático.

Além dos destinos tradicionais, pesquisas do setor indicam que turistas chineses têm demonstrado interesse crescente por experiências ligadas à natureza. Regiões como Amazônia, Pantanal e Lençóis Maranhenses aparecem entre os atrativos com potencial para ampliar a presença brasileira neste mercado, ao lado de destinos já consolidados, como Rio de Janeiro, São Paulo e Cataratas do Iguaçu.

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