'Zootopia 2' faz história e já é a animação com a melhor estreia de todos os tempos

A animação "Zootopia 2", da Disney, superou "Wicked: Parte 2", da Universal, nas bilheterias mundiais durante a semana de estreia dos dois filmes. O título já é a maior estreia de animação de todos os tempos. Segundo dados do Box Office Mojo, a sequência das aventuras dos detetives animais Judy Hopps e Nick Wilde arrecadou US$ 556,4 milhões globalmente, enquanto a segunda parte do musical da Broadway alcançou US$ 393,3 milhões.

Apesar do desempenho global superior, "Zootopia 2" teve uma abertura doméstica mais modesta nos Estados Unidos no final de semana do feriado de Ação de Graças. O filme da Disney arrecadou US$ 96,8 milhões em 4.000 salas no primeiro fim de semana, contra US$ 147 milhões do longa protagonizado por Ariana Grande e Cynthia Erivo em 4.115 cinemas.

Força da Disney

A grande diferença está no mercado internacional. Enquanto "Wicked 2", lançado em 20 de novembro, concentra 68,8% de sua receita nos Estados Unidos (US$ 270,4 milhões), "Zootopia 2", lançado na última quarta-feira, 26, tem 72% de arrecadação vinda de mercados externos (US$ 400,4 milhões), demonstrando o forte apelo global da franquia de animação.

O que acontece em Zootopia 2?

‘Zootopia 2’ dá continuidade à animação lançada em 2016, ano em que o filme ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria mundial.

A trama se passa novamente na metrópole de Zootopia, habitada por animais com características humanas. No Brasil, o elenco de voz conta com nomes como Monica Iozzi, que interpreta Judy Hopps, Rodrigo Lombardi, responsável por Nick Wilde, e Danton Mello, que dubla Gary.

No novo capítulo da franquia da Disney, a coelha Judy e o raposo Nick embarcam em outra investigação, desta vez para capturar Gary, uma serpente enigmática. A direção é assinada por Jared Bush (‘Encanto’) e Byron Howard (‘Bolt – O Supercão’).