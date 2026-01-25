As 10 maiores artistas do século, segundo a Billboard

A Billboard divulgou a lista das 100 melhores artistas femininas do Século XXI, em um ranking baseado no desempenho acumulado nas paradas Hot 100 e Billboard 200 entre janeiro de 2000 e dezembro de 2024.

Entre os principais destaques, Taylor Swift ocupou simultaneamente as 14 primeiras posições da Hot 100 durante o lançamento de "The Tortured Poets Department", que também estreou em 1º lugar na Billboard 200 e se tornou seu 14º álbum nº1.

A liderança feminina nas paradas também é reforçada por feitos como o retorno de Mariah Carey ao nº1 da Hot 100 em quatro décadas diferentes com “All I Want for Christmas Is You”; o domínio de 24 semanas do álbum "21", de Adele, na Billboard 200; e as cinco músicas nº1 do álbum "Teenage Dream", de Katy Perry, em 2010.

Abaixo, confira as 10 maiores:

Ranking das 100 melhores artistas do século XXI