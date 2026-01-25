As 10 maiores artistas do século, segundo a Billboard

A Billboard divulgou a lista das 100 melhores artistas femininas do Século XXI, em um ranking baseado no desempenho acumulado nas paradas Hot 100 e Billboard 200 entre janeiro de 2000 e dezembro de 2024.
Entre os principais destaques, Taylor Swift ocupou simultaneamente as 14 primeiras posições da Hot 100 durante o lançamento de "The Tortured Poets Department", que também estreou em 1º lugar na Billboard 200 e se tornou seu 14º álbum nº1.
A liderança feminina nas paradas também é reforçada por feitos como o retorno de Mariah Carey ao nº1 da Hot 100 em quatro décadas diferentes com “All I Want for Christmas Is You”; o domínio de 24 semanas do álbum "21", de Adele, na Billboard 200; e as cinco músicas nº1 do álbum "Teenage Dream", de Katy Perry, em 2010.
Abaixo, confira as 10 maiores:
Ranking das 100 melhores artistas do século XXI
- 1. Taylor Swift — Lidera o ranking com 14 álbuns nº1 na Billboard 200, domínio simultâneo das 14 primeiras posições da Hot 100 e recordes de turnê e streaming ao longo do século.
- 2. Rihanna — Soma 14 nº1 na Hot 100, oito álbuns de estúdio com todos no Top 10 e forte presença em pop, R&B, dance e colaborações.
- 3. Beyoncé — Oito álbuns de estúdio consecutivos em 1º lugar na Billboard 200 e nove nº1 solo na Hot 100, com projetos que vão do R&B ao country.
- 4. Adele — Três álbuns de grande impacto comercial, com “21”, “25” e “30” liderando a Billboard 200 por semanas e acumulando nº1 na Hot 100.
- 5. Katy Perry — Emplacou cinco músicas nº1 a partir de um único álbum (“Teenage Dream”) e liderou a Billboard 200 com diversos projetos.
- 6. Lady Gaga — Se consolidou com hits no topo da Hot 100, álbuns no nº1 da Billboard 200 e trilhas sonoras de destaque no cinema.
- 7. P!nk — Artista constante nas paradas, somando mais de uma dezena de Top 10 na Hot 100 e múltiplos álbuns no Top 10 da Billboard 200.
- 8. Ariana Grande — Tem nove músicas nº1 na Hot 100 e seis álbuns nº1 na Billboard 200, com forte presença no pop e no streaming.
- 9. Miley Cyrus — Acumula dois nº1 na Hot 100, 60 entradas na parada (incluindo era Hannah Montana) e vários álbuns no Top 10.
- 10. Alicia Keys — Estreou com “Songs in A Minor” no nº1 da Billboard 200 e emplacou hits como “Fallin’” e “Empire State of Mind”.