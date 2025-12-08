Guerreiras do K-Pop vira franquia bilionária após bater recordes na Netflix

Guerreiras do K-Pop tem sido uma presença nas televisões de várias famílias desde seu lançamento, no dia 20 de junho.

As aventuras e músicas de Rumi, Zoey e Mira conquistaram o público geral, com a trilha sonora oficial chegando ao topo das paradas de álbum da Billboard. Golden, uma das principais faixas do filme, ficou por cinco semanas no número 1 das músicas mais ouvidas nos Estados Unidos.

O título mais assistido da história da Netflix

A animação se tornou um fenômeno global desde sua estreia. Nos primeiros dez dias, o filme alcançou 61 milhões de horas assistidas, segundo dados do Flixpatrol. Em agosto, no auge da audiência, chegou a registrar 50 milhões de horas assistidas por dia.

Até agora, o longa acumula 541,8 milhões de horas assistidas na plataforma. Em número de espectadores, tornou-se o título mais assistido da história da Netflix, com 266 milhões de visualizações até o início de setembro, segundo dados do portal Tudum.

O impacto também se estendeu aos cinemas. A versão “cante comigo” arrecadou US$ 24,3 milhões, sendo US$ 18 milhões apenas no primeiro fim de semana, de acordo com o Box Office Mojo.

Negociação para a sequência

O sucesso do filme acelerou a negociação entre Netflix e Sony. De acordo com o Hollywood Reporter, o estúdio recebeu um bônus adicional de US$ 15 milhões pelo desempenho da animação. Isso elevou o pagamento total da Sony para US$ 40 milhões, acima dos US$ 25 milhões iniciais previstos no acordo.

A publicação relata que o bônus funcionou como uma “ramo de oliveira” que facilitou o acerto para a continuação.

Executivos da Netflix queriam fechar o acordo rapidamente com o chefe de cinema da Sony, Tom Rothman. A plataforma já havia financiado o orçamento de US$ 100 milhões do primeiro filme e garantido os direitos de distribuição.

A Sony também recebe margem sobre o orçamento de produção, já que a Netflix paga à Imageworks, estúdio de animação do grupo e responsável por "Spider-Verso", pelo trabalho do filme.

Além disso, segundo o THR, o estúdio ainda fica com parte das vendas da trilha sonora e de taxas de publishing. Já os direitos de merchandising são exclusivos da Netflix.

Os valores da sequência não foram divulgados, mas fontes ouvidas pelo veículo afirmam que todos os números aumentaram, inclusive os mecanismos de bônus atrelados ao desempenho.

Sobre o que é 'Guerreiras do K-Pop'?

A animação acompanha um grupo de idols do K-Pop que, fora dos palcos, enfrentam forças demoníacas em missões secretas.

A combinação de música pop coreana, estética vibrante e ação frenética conquistou públicos de diferentes faixas etárias ao redor do mundo.

Com tamanha repercussão, a Netflix vê a continuação como uma forma de manter vivo o movimento global em torno da franquia.

A Sony e a Netflix, porém, não comentaram publicamente os detalhes do novo acordo, como destacou o The Hollywood Reporter.