Quem se apresentará no Grammy 2026?

A lista de apresentações do Grammy 2026 promete transformar a cerimônia em um dos eventos musicais mais comentados do ano. A Recording Academy confirmou um line-up estrelado, que reúne nomes consagrados da indústria, apostas do pop atual e todos os indicados ao prêmio de Artista Revelação. A premiação acontece neste domingo, 1º de fevereiro, na Crypto.com Arena, em Los Angeles.

Entre os destaques estão o retorno de Justin Bieber ao palco do Grammy após quatro anos, uma nova performance de Lady Gaga e participações especiais que incluem encontros inéditos e homenagens emocionantes.

Confira a lista completa de apresentações do Grammy 2026

O Grammy 2026 contará com performances solo, colaborações e números especiais ao longo da noite. Estão confirmados:

Justin Bieber , que volta ao Grammy após um hiato de quatro anos, impulsionado pelo lançamento recente de seus álbuns Swag e Swag II

Lady Gaga , indicada a sete categorias, incluindo Álbum, Música e Gravação do Ano

Sabrina Carpenter , que se apresenta pelo segundo ano consecutivo após vencer prêmios em 2025

Addison Rae , uma das favoritas ao prêmio de Artista Revelação

Olivia Dean , destaque do R&B contemporâneo e também indicada como Artista Revelação

Sombr , Leon Thomas , Lola Young , Alex Warren e o grupo Katseye , que sobem ao palco juntos em um medley especial reunindo todos os indicados a Artista Revelação

The Marías , banda indie indicada na principal categoria de novos artistas

Clipse , duo formado por Pusha T e Malice, em apresentação conjunta com Pharrell Williams

Reba McEntire, Lauryn Hill e Post Malone, que comandam o tradicional e aguardado momento “In Memoriam”, em homenagem a artistas que morreram em 2025, como Ozzy Osbourne, D’Angelo e Roberta Flack

Além deles, também participam Andrew Watt, Brandy Clark, Chad Smith, Duff McKagan, Lukas Nelson, Slash e outros músicos envolvidos nas performances coletivas.

Quando será o Grammy 2026

O Grammy Awards 2026 será realizado neste domingo, 1º de fevereiro, diretamente da Crypto.com Arena, em Los Angeles. A cerimônia principal começa às 20h (horário de Brasília). Antes disso, a tradicional Premiere Ceremony, que entrega prêmios técnicos e de categorias menos televisionadas, será exibida mais cedo no mesmo dia.

A apresentação da noite ficará a cargo de Trevor Noah, que retorna como anfitrião da premiação.

Onde posso assistir o Grammy 2026?

No Brasil, o Grammy 2026 poderá ser acompanhado ao vivo por meio do canal de TV por assinatura TNT e pelos serviços de streaming HBO Max e Paramount+. Além da premiação principal, a tradicional Premiere Ceremony, que entrega categorias técnicas e de nicho, e o tapete vermelho costumam ser transmitidas pelo YouTube.

A cerimônia será exibida na CBS nos Estados Unidos e estará disponível para streaming ao vivo e sob demanda no Paramount+.