Quais são as 10 músicas mais ouvidas do Spotify? Veja lista atualizada

O Spotify é, atualmente, o streaming de música mais influente e popular do mundo. Com uma base de mais de 276 milhões de assinantes pagos e quase 700 milhões de usuários no total, a plataforma não só lidera o mercado de música digital, como também define tendências e impulsiona o sucesso de milhares de artistas ao redor do planeta.

A influência na indústria musical se reflete na maneira como ele dita o que está em alta, seja em termos de lançamentos, estilos ou artistas. Além disso, o Spotify tem um papel essencial na descoberta de novos talentos e na popularização de diferentes gêneros musicais.