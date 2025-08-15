Pop

Quais são as 10 músicas mais ouvidas do Spotify? Veja lista atualizada

Influência na indústria musical se reflete na maneira como ele dita o que está em alta, seja em termos de lançamentos, estilos ou artistas

Spotify mais ouvidas: veja a lista mundial (Guerreiros do K-POP/ Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11h58.

O Spotify é, atualmente, o streaming de música mais influente e popular do mundo. Com uma base de mais de 276 milhões de assinantes pagos e quase 700 milhões de usuários no total, a plataforma não só lidera o mercado de música digital, como também define tendências e impulsiona o sucesso de milhares de artistas ao redor do planeta.

A influência na indústria musical se reflete na maneira como ele dita o que está em alta, seja em termos de lançamentos, estilos ou artistas. Além disso, o Spotify tem um papel essencial na descoberta de novos talentos e na popularização de diferentes gêneros musicais.

Espelho das preferências musicais dos ouvintes globais, entre os artistas mais ouvidos no serviço, destacam-se nomes consagrados como Justin Bieber, Lady Gaga, Bruno Mars e Billie Eilish.

Separamos abaixo a lista atualizada das músicas mais escutadas da história da plataforma. Veja o ranking:

As 10 músicas mais ouvidas do Spotify em todo o mundo:

Lista atualizada em 15 de agosto de 2025

  1. Golden - Guerreiras do K-POP | Reproduções: 7.747.752
  2. back to friends - sombr | Reproduções: 5.473.737
  3. Ordinary - Alex Warren | Reproduções: 4.766.754
  4. Your Idol - Guerreiras do K-POP | Reproduções: 4.454.083
  5. Soda Pop - Guerreiras do K-POP | Reproduções: 4.161.912
  6. DAISIES - Justin Bieber | Reproduções: 3.763.946
  7. How It’s Done - Guerreiras do K-POP | Reproduções: 3.718.391
  8. Die With A Smile - Lady Gaga, Bruno Mars | Reproduções: 3.591.807
  9. BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish | Reproduções: 3.490.148
  10. JUMP - BLACKPINK | Reproduções: 3.348.651
Acompanhe tudo sobre:SpotifyMúsicaMúsica popNetflixIndústria da música

