Nem tudo para: veja os torneios que seguem durante a Copa do Mundo

O Brasileirão chegou à sua pausa mais longa da temporada. Com o início da Copa do Mundo de 2026, que será disputada entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, a principal competição do futebol brasileiro ficará mais de 50 dias sem jogos.

A interrupção não afeta apenas a Série A. Outras competições nacionais também terão suas atividades suspensas durante o Mundial. Por outro lado, torneios das divisões inferiores e campeonatos de base seguirão normalmente, mantendo a bola rolando pelo país enquanto as atenções se voltam para a Seleção Brasileira.

Competições que entram em pausa

A Série A do Campeonato Brasileiro foi interrompida após a 18.ª rodada e só retorna em 22 de julho. A CBF ainda não homologou a tabela da 19ª rodada.

No futebol feminino, o Brasileirão Feminino também para durante a Copa. A competição foi suspensa na 12ª rodada e volta em 24 de julho para a reta final da primeira fase. A Série A2 feminina segue o mesmo cronograma, enquanto a Série A3 retorna apenas em agosto, já na fase de quartas de final.

A Copa do Brasil também ficará paralisada. O torneio retorna após o Mundial com a disputa das oitavas de final, fase que já teve seus confrontos definidos. Na versão feminina, resta apenas um jogo atrasado da terceira fase, entre Mauaense e São Paulo, marcado para 6 de julho.

Regionais encerram calendário antes do Mundial

As competições regionais serão concluídas antes da abertura da Copa do Mundo.

A Copa do Nordeste terá sua decisão em 6 de junho, entre Vitória e Fortaleza. Já a Copa Verde conhecerá seu campeão em 7 de junho, quando Paysandu e Anápolis disputam a final. Na mesma data acontece a decisão da Copa Sul-Sudeste, em um clássico catarinense entre Chapecoense e Avaí.

Outros torneios seguem normalmente

Enquanto a elite para, a Série B mantém o calendário ativo. A competição entrará na 12ª rodada antes da Copa e terá mais seis rodadas disputadas durante o torneio mundial. Algumas partidas, inclusive, coincidem com possíveis datas de jogos da Seleção Brasileira no mata-mata.

A Série C também não será interrompida. A competição disputará cinco rodadas durante a Copa do Mundo, da 10ª à 14ª.

Logo na estreia do Brasil, marcada para 13 de junho, dois jogos da competição acontecem no mesmo dia: Guarani x Caxias e Amazonas x Anápolis.

A Série D avançará para o mata-mata justamente durante a realização da Copa do Mundo. Após o encerramento da fase de grupos, a competição disputará a segunda e a terceira fases eliminatórias durante o Mundial. A quarta fase começa no último fim de semana da Copa, com os jogos de volta programados para depois da retomada do calendário nacional.

As competições de base também seguem normalmente. O Brasileirão Sub-20 terá quatro rodadas durante a Copa do Mundo e encerrará sua primeira fase em 1º de julho. As quartas de final acontecem ainda durante o Mundial, enquanto semifinais e finais serão disputadas após o retorno do calendário principal.

Já o Brasileirão Sub-17, que está apenas no início, terá sete rodadas realizadas durante o torneio internacional. No feminino, o Brasileirão Sub-17 também continua sem interrupções. A competição reúne 24 equipes divididas em seis grupos, com as quartas de final previstas para o período pós-Copa.