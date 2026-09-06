Rock in Rio: que horas começa o show do Black Eyed Peas hoje

O Black Eyed Peas se apresenta pela primeira vez no Rock in Rio do Rio de Janeiro neste domingo, 6, no Palco Mundo, às 21h20.

A banda americana volta ao Brasil após 15 anos. Antes desta edição, o grupo já havia participado de outras versões do festival, em Madri, em 2012, e em Las Vegas, em 2016.

Formado em 1995, o Black Eyed Peas soma seis prêmios Grammy e mais de 35 milhões de álbuns vendidos no mundo. Em 2026, o grupo venceu o American Music Award de Throwback Track of the Year com "Rock That Body".

O prêmio reacendeu especulações sobre uma possível volta de Fergie à formação, depois que a cantora subiu ao palco da premiação ao lado de will.i.am, apl.de.ap e Taboo. Até o momento, porém, não há confirmação de que ela participará do show no Rio de Janeiro.

Horários do Palco Mundo neste domingo

16h40 — Barão Vermelho (Encontro Formação Original) convida Fernando Magalhães

19h00 — Nelly

21h20 — Black Eyed Peas

00h05 — Calvin Harris

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 ao vivo?

O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.