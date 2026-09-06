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Rock in Rio: que horas começa o show do Black Eyed Peas hoje

Banda já esteve em edições do Rock in Rio em Madri e Las Vegas, mas nunca na do Rio

Rock in Rio 2026: Black Eyed Peas fazem sua estreia no festival carioca neste domingo, 6 (Reprodução / @blackeyedpeas/Instagram)

Rock in Rio 2026: Black Eyed Peas fazem sua estreia no festival carioca neste domingo, 6 (Reprodução / @blackeyedpeas/Instagram)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 11h35.

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O Black Eyed Peas se apresenta pela primeira vez no Rock in Rio do Rio de Janeiro neste domingo, 6, no Palco Mundo, às 21h20.

A banda americana volta ao Brasil após 15 anos. Antes desta edição, o grupo já havia participado de outras versões do festival, em Madri, em 2012, e em Las Vegas, em 2016.

Formado em 1995, o Black Eyed Peas soma seis prêmios Grammy e mais de 35 milhões de álbuns vendidos no mundo. Em 2026, o grupo venceu o American Music Award de Throwback Track of the Year com "Rock That Body".

O prêmio reacendeu especulações sobre uma possível volta de Fergie à formação, depois que a cantora subiu ao palco da premiação ao lado de will.i.am, apl.de.ap e Taboo. Até o momento, porém, não há confirmação de que ela participará do show no Rio de Janeiro.

Horários do Palco Mundo neste domingo

  • 16h40 — Barão Vermelho (Encontro Formação Original) convida Fernando Magalhães
  • 19h00 — Nelly
  • 21h20 — Black Eyed Peas
  • 00h05 — Calvin Harris

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 ao vivo?

O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.

  • Multishow: transmissão a partir das 15h15, com shows dos palcos Mundo e Sunset;
  • Canal Bis: transmissão a partir das 15h50, com apresentações do Espaço Favela, New Dance Order e Supernova;
  • Globoplay: não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30;
  • Globoplay Premium: assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K;
  • TV Globo: exibe flashes durante a programação e um especial com os principais momentos do dia, que vai ao ar neste domingo após o Boletim Estrelas da Casa.
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