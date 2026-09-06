Rock in Rio 2026: veja a programação do Palco Sunset neste domingo, 6

O Palco Sunset do Rock in Rio tem quatro atrações neste domingo, 6, com o americano Ne-Yo fechando a programação às 22h45.

A tarde abre com Calema, seguido por BaianaSystem. Antes do fechamento, o Jota Quest faz uma homenagem a Tim Maia, às 20h10.

Horários previstos

15h30 — Calema

17h50 — BaianaSystem

20h10 — Jota Quest toca Tim Maia

22h45 — Ne-Yo

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 em casa

Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. O festival tem transmissão ao vivo pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo.

O Multishow exibe os shows dos palcos Mundo e Sunset a partir das 15h15, enquanto o Canal Bis cobre Espaço Favela, New Dance Order e Supernova a partir das 15h50.

Quem não é assinante pode acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto do Globoplay, que alterna entre os dois canais a cada 30 minutos, a partir das 15h30. Assinantes do Globoplay Premium têm cobertura completa e um sinal extra do Multishow em 4K.

Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.