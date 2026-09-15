Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'O Segredo de Widow's Bay': conheça a história da série que foi destaque no Emmy 2026

Trama estreou em abril e logo recebeu elogios da crítica pelas atuações, direção, roteiro, produção, originalidade e pela combinação entre terror e comédia

'O Segredo de Widow's Bay': série já foi renovada para uma segunda temporada (Divulgação)

'O Segredo de Widow's Bay': série já foi renovada para uma segunda temporada (Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 20h57.

Última atualização em 15 de setembro de 2026 às 21h03.

Priorizar nos meus resultados Google

A grande surpresa da noite do Emmy 2026 teve nome e sobrenome: “O Segredo de Widow's Bay”. Inspirada no universo de Stephen King, a série chegou à premiação com 19 indicações e saiu da cerimônia, realizada na última segunda-feira, 14, com 14 estatuetas, incluindo o prêmio de Melhor Série de Comédia.

A mistura de gêneros também rendeu à produção os Emmys de Melhor Ator, para Matthew Rhys; Melhor Atriz Coadjuvante, para Kate O'Flynn; Melhor Ator Coadjuvante, para Stephen Root; e Melhor Atriz Convidada, para Betty Gilpin — todos em categorias de comédia.

Na categoria principal, a série superou “Hacks”, que concorria com sua temporada final.

A trama estreou em 29 de abril de 2026 e logo recebeu elogios da crítica pelas atuações, direção, roteiro, produção, originalidade e pela combinação entre terror e comédia. Em junho, foi renovada para uma segunda temporada.

Além de Rhys, O'Flynn, Root e Gilpin, o elenco reúne nomes como Kevin Carroll, Dale Dickey, Kingston Rumi Southwick, Jeff Hiller, Neil Casey, Nancy Lenehan e Hamish Linklater.

Qual a história de “O Segredo de Widow's Bay”?

A trama acompanha um prefeito que tenta revitalizar uma ilha isolada, cercada por lendas antigas, enquanto acontecimentos sombrios voltam a atormentar os moradores.

A ideia está na cabeça de Katie Dippold desde 2009, quando ela foi contratada para integrar a equipe de roteiristas de “Parks and Recreation” após apresentar um roteiro sobre uma ilha assombrada. O material chamou a atenção de Mike Schur, criador da série.

Na época, a história era mais voltada para as piadas. Ao longo dos anos, porém, Dippold incorporou mais tensão e profundidade aos personagens.

Fã de “Jaws” e da obra de Stephen King, a roteirista queria criar uma pequena cidade com uma atmosfera semelhante à encontrada nas histórias do autor. A inspiração concreta veio de uma viagem a Marblehead, Massachusetts, cerca de cinco anos atrás. Foi lá que ela conheceu o restaurante Driftwood, que, segundo Dippold, tinha uma “atmosfera de Stephen King” e fez com que ela não quisesse ir embora.

Onde assistir “O Segredo de Widow's Bay”?

Com a segunda temporada já confirmada, “O Segredo de Widow's Bay” está disponível no Apple TV.

Assista ao teaser:

yt thumbnail

 

Acompanhe tudo sobre:SériesEmmy

Mais de Pop

Quem tem mais seguidores em 'A Fazenda 18'? Veja o ranking dos peões

Quais participantes de 'A Fazenda 18' já estiveram em outros realities? Veja a lista

Quem é Darlin Ferrattry, mãe de Lexa e participante de 'A Fazenda 18'

A 'Fazenda 18' terá eliminação nesta semana? Veja o calendário

Mais na Exame

Brasil

Pesquisa Real Time: Renan Filho tem 46% e JHC, 43%, no 1º turno em Alagoas

Ciência

Por que os satélites que monitoravam o Nepal não impediram uma enchente 'bíblica'

Pop

Quem tem mais seguidores em 'A Fazenda 18'? Veja o ranking dos peões

Mercados

JBS e VIVA firmam acordo para criar empresa conjunta de couro