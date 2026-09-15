'O Segredo de Widow's Bay': conheça a história da série que foi destaque no Emmy 2026

A grande surpresa da noite do Emmy 2026 teve nome e sobrenome: “O Segredo de Widow's Bay”. Inspirada no universo de Stephen King, a série chegou à premiação com 19 indicações e saiu da cerimônia, realizada na última segunda-feira, 14, com 14 estatuetas, incluindo o prêmio de Melhor Série de Comédia.

A mistura de gêneros também rendeu à produção os Emmys de Melhor Ator, para Matthew Rhys; Melhor Atriz Coadjuvante, para Kate O'Flynn; Melhor Ator Coadjuvante, para Stephen Root; e Melhor Atriz Convidada, para Betty Gilpin — todos em categorias de comédia.

Na categoria principal, a série superou “Hacks”, que concorria com sua temporada final.

A trama estreou em 29 de abril de 2026 e logo recebeu elogios da crítica pelas atuações, direção, roteiro, produção, originalidade e pela combinação entre terror e comédia. Em junho, foi renovada para uma segunda temporada.

Além de Rhys, O'Flynn, Root e Gilpin, o elenco reúne nomes como Kevin Carroll, Dale Dickey, Kingston Rumi Southwick, Jeff Hiller, Neil Casey, Nancy Lenehan e Hamish Linklater.

Qual a história de “O Segredo de Widow's Bay”?

A trama acompanha um prefeito que tenta revitalizar uma ilha isolada, cercada por lendas antigas, enquanto acontecimentos sombrios voltam a atormentar os moradores.

A ideia está na cabeça de Katie Dippold desde 2009, quando ela foi contratada para integrar a equipe de roteiristas de “Parks and Recreation” após apresentar um roteiro sobre uma ilha assombrada. O material chamou a atenção de Mike Schur, criador da série.

Na época, a história era mais voltada para as piadas. Ao longo dos anos, porém, Dippold incorporou mais tensão e profundidade aos personagens.

Fã de “Jaws” e da obra de Stephen King, a roteirista queria criar uma pequena cidade com uma atmosfera semelhante à encontrada nas histórias do autor. A inspiração concreta veio de uma viagem a Marblehead, Massachusetts, cerca de cinco anos atrás. Foi lá que ela conheceu o restaurante Driftwood, que, segundo Dippold, tinha uma “atmosfera de Stephen King” e fez com que ela não quisesse ir embora.

Onde assistir “O Segredo de Widow's Bay”?

Com a segunda temporada já confirmada, “O Segredo de Widow's Bay” está disponível no Apple TV.

Assista ao teaser: