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Rock in Rio: que horas começa o show do Calvin Harris hoje

Show acontece após as apresentações de Nelly e Black Eyed Peas, no mesmo palco

Rock in Rio 2026: Calvin Harris fecha o Palco Mundo à 0h05 neste domingo, 6 (Reprodução / @calvinharris/Instagram)

Rock in Rio 2026: Calvin Harris fecha o Palco Mundo à 0h05 neste domingo, 6 (Reprodução / @calvinharris/Instagram)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 13h31.

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Calvin Harris sobe ao Palco Mundo do Rock in Rio à 0h05, já de madrugada, fechando a programação deste domingo, 6.

O DJ e produtor escocês é a atração principal do terceiro dia de festival, que reúne também Barão Vermelho, Nelly e Black Eyed Peas no mesmo palco.

Horários do Palco Mundo neste domingo

  • 16h40 — Barão Vermelho (Encontro Formação Original) convida Fernando Magalhães
  • 19h00 — Nelly
  • 21h20 — Black Eyed Peas
  • 00h05 — Calvin Harris

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 ao vivo?

O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.

  • Multishow: transmissão a partir das 15h15, com shows dos palcos Mundo e Sunset;
  • Canal Bis: transmissão a partir das 15h50, com apresentações do Espaço Favela, New Dance Order e Supernova;
  • Globoplay: não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30;
  • Globoplay Premium: assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K;
  • TV Globo: exibe flashes durante a programação e um especial com os principais momentos do dia, que vai ao ar neste domingo após o Boletim Estrelas da Casa.
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