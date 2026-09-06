Rock in Rio: que horas começa o show do Calvin Harris hoje

Calvin Harris sobe ao Palco Mundo do Rock in Rio à 0h05, já de madrugada, fechando a programação deste domingo, 6.
O DJ e produtor escocês é a atração principal do terceiro dia de festival, que reúne também Barão Vermelho, Nelly e Black Eyed Peas no mesmo palco.
Horários do Palco Mundo neste domingo
- 16h40 — Barão Vermelho (Encontro Formação Original) convida Fernando Magalhães
- 19h00 — Nelly
- 21h20 — Black Eyed Peas
- 00h05 — Calvin Harris
Onde assistir ao Rock in Rio 2026 ao vivo?
O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.
- Multishow: transmissão a partir das 15h15, com shows dos palcos Mundo e Sunset;
- Canal Bis: transmissão a partir das 15h50, com apresentações do Espaço Favela, New Dance Order e Supernova;
- Globoplay: não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30;
- Globoplay Premium: assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K;
- TV Globo: exibe flashes durante a programação e um especial com os principais momentos do dia, que vai ao ar neste domingo após o Boletim Estrelas da Casa.