Black Eyed Peas: como o grupo dominou o pop dos anos 2000

Após sete anos, o Black Eyed Peas retorna ao Rock in Rio neste domingo, 6. O grupo se apresenta no Palco Mundo, às 21h20 (horário de Brasília). A última participação do grupo no festival aconteceu em 2019.

A trajetória de Black Eyed Peas

Formado em Los Angeles em 1995, o grupo ganhou projeção internacional a partir da entrada de Fergie, em 2002, e de uma mudança de direção musical que aproximou hip-hop, pop, R&B e música eletrônica. A cantora deixou a banda em 2017.

O primeiro grande salto veio com Elephunk, de 2003. O álbum trouxe “Where Is the Love?”, parceria com Justin Timberlake, que se tornou o primeiro grande sucesso internacional do grupo. A faixa também marcou a estreia do Black Eyed Peas no palco do Grammy, em 2004, em uma apresentação com Timberlake.

Dois anos depois, Monkey Business ampliou o alcance da banda. O álbum chegou ao segundo lugar da Billboard 200 nos Estados Unidos e produziu sucessos como “Don’t Phunk With My Heart”, “Don’t Lie”, “My Humps” e “Pump It”. O disco recebeu certificação de platina tripla nos EUA.

E foi em 2009 que o Black Eyed Peas atingiu seu auge comercial. Com The E.N.D., o grupo aprofundou a aposta em batidas eletrônicas e música dançante. O álbum estreou no primeiro lugar da Billboard 200, com 304 mil cópias vendidas na primeira semana sendo, até então, a melhor marca do grupo.

O disco também colocou dois dos maiores sucessos da banda consecutivamente no topo da Billboard Hot 100. “Boom Boom Pow” ficou 12 semanas em primeiro lugar, enquanto “I Gotta Feeling” ocupou a liderança por outras 26 semanas. Juntas, as duas músicas mantiveram o Black Eyed Peas no topo da parada por 26 semanas consecutivas.

A sequência resume a fórmula que levou o grupo ao centro do pop da época: músicas construídas para as pistas de dança, refrões fáceis de reconhecer e uma sonoridade que aproximava o hip-hop da música eletrônica. O resultado foi uma banda capaz de transitar entre diferentes públicos sem abandonar completamente suas raízes.

O sucesso também chegou aos prêmios. O Black Eyed Peas acumulou seis Grammys ao longo da carreira. The E.N.D., em particular, recebeu três troféus, incluindo o de Melhor Álbum Vocal Pop.

O impacto de The E.N.D. ultrapassou o desempenho de um álbum ou de dois singles. O trabalho consolidou o Black Eyed Peas como um dos principais nomes da transição do pop para uma sonoridade cada vez mais influenciada pela música eletrônica no fim dos anos 2000.

Os principais sucessos da década

“Where Is the Love?” - Elephunk (2003)

“Don’t Phunk With My Heart” - Monkey Business (2005)

“My Humps” - Monkey Business (2005)

“Pump It” - Monkey Business (2005)

“Boom Boom Pow” - The E.N.D. (2009)

“I Gotta Feeling” - The E.N.D. (2009)

“Meet Me Halfway” - The E.N.D. (2009)

O resultado foi uma sequência de três álbuns: Elephunk, Monkey Business e The E.N.D. Todos esses marcaram a ascensão do Black Eyed Peas de grupo ligado ao hip-hop a um dos grandes fenômenos pop da década.

Por que Fergie deixou o Black Eyed Peas?

Fergie entrou para o Black Eyed Peas em 2002 e participou da fase mais popular da banda. Com will.i.am, apl.de.ap e Taboo, ela ajudou a transformar o grupo em um fenômeno mundial.

Durante sua passagem pela banda, foram lançados álbuns como "Elephunk", "Monkey Business", "The E.N.D." e "The Beginning". A formação também emplacou músicas como "Where Is the Love?", "Pump It", "Boom Boom Pow", "I Gotta Feeling" e "My Humps".

Em 2017, Fergie decidiu deixar o grupo para se dedicar à maternidade e a projetos pessoais. A partir daquele momento, o Black Eyed Peas seguiu sem a cantora em sua formação.

O que Fergie fez depois de sair da banda?

A carreira solo continuou sendo parte da trajetória de Fergie após a saída. Em 2017, ela lançou "Double Dutchess", seu segundo álbum de estúdio. O trabalho contou com participações de artistas como Nicki Minaj, Rick Ross e YG. O disco veio 11 anos depois de "The Dutchess", álbum que consolidou a carreira solo da cantora.

Fergie também criou o selo musical Dutchess Music. Nos anos seguintes, porém, sua presença em grandes eventos e lançamentos musicais diminuiu. A cantora passou a aparecer com menos frequência em público e nas redes sociais. A maternidade e a vida pessoal também ganharam mais espaço nesse período.

Qual é o lineup completo do dia 6?

O domingo, 6 de setembro, reúne uma programação que passa pelo pop, rock, R&B, música eletrônica e ritmos brasileiros.

No Palco Mundo, a programação tem Barão Vermelho, Nelly, Black Eyed Peas e Calvin Harris.

Já o Palco Sunset terá Calema, BaianaSystem, Jota Quest toca Tim Maia e Ne-Yo.

A música eletrônica invade o palco New Dance Order, com Meduza, Casa Bonita | Brisotti & Viot, Liu e Sofi Tukker.

No palco Espaço Favela, as apresentações serão de Budah, Rael e Xamã.