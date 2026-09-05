Black Eyed Peas: como o grupo dominou o pop dos anos 2000

'Black Eyed Peas': grupo se apresenta neste domingo, 6 (Reprodução / @blackeyedpeas/Instagram)
Repórter
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 06h00.
Última atualização em 6 de setembro de 2026 às 16h12.
Após sete anos, o Black Eyed Peas retorna ao Rock in Rio neste domingo, 6. O grupo se apresenta no Palco Mundo, às 21h20 (horário de Brasília). A última participação do grupo no festival aconteceu em 2019.
Formado em Los Angeles em 1995, o grupo ganhou projeção internacional a partir da entrada de Fergie, em 2002, e de uma mudança de direção musical que aproximou hip-hop, pop, R&B e música eletrônica. A cantora deixou a banda em 2017.
O primeiro grande salto veio com Elephunk, de 2003. O álbum trouxe “Where Is the Love?”, parceria com Justin Timberlake, que se tornou o primeiro grande sucesso internacional do grupo. A faixa também marcou a estreia do Black Eyed Peas no palco do Grammy, em 2004, em uma apresentação com Timberlake.
Dois anos depois, Monkey Business ampliou o alcance da banda. O álbum chegou ao segundo lugar da Billboard 200 nos Estados Unidos e produziu sucessos como “Don’t Phunk With My Heart”, “Don’t Lie”, “My Humps” e “Pump It”. O disco recebeu certificação de platina tripla nos EUA.
E foi em 2009 que o Black Eyed Peas atingiu seu auge comercial. Com The E.N.D., o grupo aprofundou a aposta em batidas eletrônicas e música dançante. O álbum estreou no primeiro lugar da Billboard 200, com 304 mil cópias vendidas na primeira semana sendo, até então, a melhor marca do grupo.
O disco também colocou dois dos maiores sucessos da banda consecutivamente no topo da Billboard Hot 100. “Boom Boom Pow” ficou 12 semanas em primeiro lugar, enquanto “I Gotta Feeling” ocupou a liderança por outras 26 semanas. Juntas, as duas músicas mantiveram o Black Eyed Peas no topo da parada por 26 semanas consecutivas.
A sequência resume a fórmula que levou o grupo ao centro do pop da época: músicas construídas para as pistas de dança, refrões fáceis de reconhecer e uma sonoridade que aproximava o hip-hop da música eletrônica. O resultado foi uma banda capaz de transitar entre diferentes públicos sem abandonar completamente suas raízes.
O sucesso também chegou aos prêmios. O Black Eyed Peas acumulou seis Grammys ao longo da carreira. The E.N.D., em particular, recebeu três troféus, incluindo o de Melhor Álbum Vocal Pop.
O impacto de The E.N.D. ultrapassou o desempenho de um álbum ou de dois singles. O trabalho consolidou o Black Eyed Peas como um dos principais nomes da transição do pop para uma sonoridade cada vez mais influenciada pela música eletrônica no fim dos anos 2000.
O resultado foi uma sequência de três álbuns: Elephunk, Monkey Business e The E.N.D. Todos esses marcaram a ascensão do Black Eyed Peas de grupo ligado ao hip-hop a um dos grandes fenômenos pop da década.
Fergie entrou para o Black Eyed Peas em 2002 e participou da fase mais popular da banda. Com will.i.am, apl.de.ap e Taboo, ela ajudou a transformar o grupo em um fenômeno mundial.
Durante sua passagem pela banda, foram lançados álbuns como "Elephunk", "Monkey Business", "The E.N.D." e "The Beginning". A formação também emplacou músicas como "Where Is the Love?", "Pump It", "Boom Boom Pow", "I Gotta Feeling" e "My Humps".
Em 2017, Fergie decidiu deixar o grupo para se dedicar à maternidade e a projetos pessoais. A partir daquele momento, o Black Eyed Peas seguiu sem a cantora em sua formação.
A carreira solo continuou sendo parte da trajetória de Fergie após a saída. Em 2017, ela lançou "Double Dutchess", seu segundo álbum de estúdio. O trabalho contou com participações de artistas como Nicki Minaj, Rick Ross e YG. O disco veio 11 anos depois de "The Dutchess", álbum que consolidou a carreira solo da cantora.
Fergie também criou o selo musical Dutchess Music. Nos anos seguintes, porém, sua presença em grandes eventos e lançamentos musicais diminuiu. A cantora passou a aparecer com menos frequência em público e nas redes sociais. A maternidade e a vida pessoal também ganharam mais espaço nesse período.
O domingo, 6 de setembro, reúne uma programação que passa pelo pop, rock, R&B, música eletrônica e ritmos brasileiros.
No Palco Mundo, a programação tem Barão Vermelho, Nelly, Black Eyed Peas e Calvin Harris.
Já o Palco Sunset terá Calema, BaianaSystem, Jota Quest toca Tim Maia e Ne-Yo.
A música eletrônica invade o palco New Dance Order, com Meduza, Casa Bonita | Brisotti & Viot, Liu e Sofi Tukker.
No palco Espaço Favela, as apresentações serão de Budah, Rael e Xamã.