Rock in Rio 2026: confira a programação do New Dance Order neste domingo, 6

Rock in Rio 2026: MEDUZA encerra a madrugada no New Dance Order neste domingo, 6 (Divulgação/Rock in Rio)
Repórter
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 08h08.
O New Dance Order, palco eletrônico do Rock in Rio, tem quatro apresentações neste domingo, 6, e vai até 1h40, com o italiano MEDUZA encerrando a programação.
A noite começa às 21h05, com o duo americano Sofi Tukker, e passa por Liu e pelo projeto Casa Bonita, de Brisotti & Viot, antes do fechamento.
Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. O festival tem transmissão ao vivo pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo.
O New Dance Order é um dos palcos transmitidos pelo Canal Bis, a partir das 15h50, e também está no sinal aberto do Globoplay, que revezará entre Multishow e Bis a cada 30 minutos a partir das 15h30.
Assinantes do Globoplay Premium têm cobertura completa e um sinal extra do Multishow em 4K.
Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.