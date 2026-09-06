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Rock in Rio 2026: confira a programação do New Dance Order neste domingo, 6

Casa Bonita, com Brisotti & Viot, completa a grade da noite

Rock in Rio 2026: MEDUZA encerra a madrugada no New Dance Order neste domingo, 6 (Divulgação/Rock in Rio)

Rock in Rio 2026: MEDUZA encerra a madrugada no New Dance Order neste domingo, 6 (Divulgação/Rock in Rio)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 08h08.

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O New Dance Order, palco eletrônico do Rock in Rio, tem quatro apresentações neste domingo, 6, e vai até 1h40, com o italiano MEDUZA encerrando a programação.

A noite começa às 21h05, com o duo americano Sofi Tukker, e passa por Liu e pelo projeto Casa Bonita, de Brisotti & Viot, antes do fechamento.

Horários previstos

  • 21h05 — Sofi Tukker
  • 22h30 — Liu
  • 00h00 — Casa Bonita — Brisotti & Viot
  • 01h40 — MEDUZA

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 em casa

Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. O festival tem transmissão ao vivo pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo.

O New Dance Order é um dos palcos transmitidos pelo Canal Bis, a partir das 15h50, e também está no sinal aberto do Globoplay, que revezará entre Multishow e Bis a cada 30 minutos a partir das 15h30.

Assinantes do Globoplay Premium têm cobertura completa e um sinal extra do Multishow em 4K.

Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.

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