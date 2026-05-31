Rock in Rio 2026 anuncia Calvin Harris e Black Eyed Peas; veja os dias

Evento no Rio de Janeiro terá shows entre 4 e 13 de setembro. (Brian Ach/Getty Images)
Publicado em 31 de maio de 2026 às 10h51.
O Rock in Rio 2026 confirmou Calvin Harris e Black Eyed Peas como novas atrações do festival. Os artistas se apresentam em 6 de setembro e passam a integrar uma programação que já conta com nomes como Elton John, Maroon 5, Demi Lovato, Twenty One Pilots e Halsey.
Calvin Harris retorna ao festival após participações em edições anteriores, enquanto o Black Eyed Peas volta à Cidade do Rock depois de se apresentar no Palco Mundo em 2019.
No Palco Sunset, as apresentações confirmadas são Ne-Yo, Jota Quest tocando Tim Maia, BaianaSystem e Calema. Já o espaço New Dance Order receberá Meduza, Sofi Tukker, Casa Bonita, Brisotti & Viot e Liu.
O Rock in Rio 2026 será realizado entre os dias 4 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Steve Angello;
Giu x Carola.
Espaço Favela
Rodrigo do CN;
Hitmaker;
GBZ7N.
Supernova
Chady;
Larissa Luz;
Diogo Defante.
Global Village
Giovana Moraes;
Leela;
Paulinho Moska.
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
James Hype;
Victor Lou;
Camina Jun x Eli Iwasa.
Espaço Favela
Major RD;
Canto Cego;
Quantum.
Supernova
Supercombo;
Zero;
Lvcas;
Global Village
Korzus;
Noturnall + Russell Allen;
Rhegia.
New Dance Order
Meduza;
Sofi Tukker;
Casa Bonita.
Espaço Favela
Xamã;
Rael;
Budah.
Supernova
João Gordo & Asteroides Trio;
Matanza Ritual;
Bayside Kings;
O Escritório.
Global Village
Mohamed Ramadan;
Mãeana;
Bento Gil convida Flor Gil.
Palco Mundo
Palco Sunset
Espaço Favela
MC Cabelinho convida TZ da Coronel;
Puterrier & MC Carol;
Caio Luccas.
Supernova
Muse Maya;
Isa Buzzi;
Ananda;
NandaTsunami.
Global Village
Soulidifield;
Rio Bronx;
Lambateria com Felix Robatto.
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Alok apresenta Rave The World;
Alok & Family;
Bhaskar;
Gabe;
Adam Sellouk.
Espaço Favela
Timbalada;
Priscila Senna;
Soul de Brasileiro.
Supernova
Celo Dut;
Yago Oproprio;
Milo J;
Delacruz.
Global Village
Mestrinho;
Hamilton de Holanda;
Badi Assad.
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
John Summit;
Illusionize;
Roddy Lima;
Dawn Patrol.
Espaço Favela
Dennis;
Suel;
Marvvila.
Supernova
Ar Baby;
Bruna Black;
Sant;
Lourena.
Global Village
Kynnie;
Luci Alves;
Haley Smalls.
A edição de 2026 do Rock in Rio acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. A venda geral de ingressos está marcada para 8 de junho, às 19h, pela Ticketmaster Brasil.