Rock in Rio 2026 anuncia Calvin Harris e Black Eyed Peas; veja os dias

Calvin Harris e Black Eyed Peas se juntam a nomes confirmados como Foo Fighters, Elton John e Maroon 5

Evento no Rio de Janeiro terá shows entre 4 e 13 de setembro.

Ana Dayse
Publicado em 31 de maio de 2026 às 10h51.

O Rock in Rio 2026 confirmou Calvin Harris e Black Eyed Peas como novas atrações do festival. Os artistas se apresentam em 6 de setembro e passam a integrar uma programação que já conta com nomes como Elton John, Maroon 5, Demi Lovato, Twenty One Pilots e Halsey.

Calvin Harris retorna ao festival após participações em edições anteriores, enquanto o Black Eyed Peas volta à Cidade do Rock depois de se apresentar no Palco Mundo em 2019.

No Palco Sunset, as apresentações confirmadas são Ne-Yo, Jota Quest tocando Tim Maia, BaianaSystem e Calema. Já o espaço New Dance Order receberá Meduza, Sofi Tukker, Casa Bonita, Brisotti & Viot e Liu.

O Rock in Rio 2026 será realizado entre os dias 4 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Line-up do Rock in Rio 2026

4 de setembro

Palco Mundo

  • Foo Fighters;
  • The Hives;
  • Nova Twins;
  • Rise Against.

Palco Sunset

  • Capital Inicial com Dado Villa-Lobos como convidado;
  • Di Ferrero;
  • Hot Milk;
  • Detonautas com Biquini como convidado;

New Dance Order

  • Cat Dealers;
  • Atkö;

  • Steve Angello;

  • Giu x Carola.

Espaço Favela

  • Rodrigo do CN;

  • Hitmaker;

  • GBZ7N.

Supernova

  • Artista Surpresa;

  • Chady;

  • Larissa Luz;

  • Diogo Defante.

Global Village

  • Giovana Moraes;

  • Leela;

  • Paulinho Moska.

5 de setembro

Palco Mundo

  • Avenged Sevenfold;
  • Bring Me The Horizon;
  • Sepultura;
  • MGK.

Palco Sunset

  • Bad Omens;
  • Black Pantera com Nervosa como convidada;
  • Poppy;
  • Malvada com Day Limns como convidada.

New Dance Order

  • James Hype;

  • Volkoder;

  • Victor Lou;

  • Camina Jun x Eli Iwasa.

Espaço Favela

  • Major RD;

  • Canto Cego;

  • Quantum.

Supernova

  • Supercombo;

  • Zero;

  • Lvcas;

  • MC Taya.

Global Village

  • Korzus;

  • Noturnall + Russell Allen;

  • Rhegia.

6 de setembro

Palco Mundo

  • Calvin Harris;
  • Black Eyed Peas;
  • Nelly;
  • Barão Vermelho (com formação original).

Palco Sunset

  • Ne-Yo;
  • Jota Quest toca Tim Maia;
  • BaianaSystem;
  • Calema.

7 de setembro

Palco Mundo

  • Elton John;
  • Gilberto Gil;
  • Jon Batiste;
  • Luísa Sonza com Roberto Menescal como convidado.

Palco Sunset

  • Laufey;
  • Péricles canta Motown;
  • Roupa Nova com Guilherme Arantes como convidado;
  • Vanessa da Mata convida Rubel.

New Dance Order

  • Meduza;

  • Sofi Tukker;

  • Casa Bonita.

Espaço Favela

  • Xamã;

  • Rael;

  • Budah.

Supernova

  • João Gordo & Asteroides Trio;

  • Matanza Ritual;

  • Bayside Kings;

  • O Escritório.

Global Village

  • Mohamed Ramadan;

  • Mãeana;

  • Bento Gil convida Flor Gil.

11 de setembro

Palco Mundo

  • Stray Kids;
  • Alok apresenta Keep Art Human;
  • Hwasa;
  • Nexz.

Palco Sunset

  • Jamiroquai;
  • PJ Morton;
  • Os Garotin com Duquesa como convidada;
  • Jota.Pê com Luedji Luna e Zaynara como convidadas.

Espaço Favela

  • MC Cabelinho convida TZ da Coronel;

  • Puterrier & MC Carol;

  • Caio Luccas.

Supernova

  • Muse Maya;

  • Isa Buzzi;

  • Ananda;

  • NandaTsunami.

Global Village

  • Soulidifield;

  • Rio Bronx;

  • Lambateria com Felix Robatto.

12 de setembro

Palco Mundo

  • Maroon 5;
  • Demi Lovato;
  • J Balvin;
  • Pedro Sampaio.

Palco Sunset

  • Mumford & Sons;
  • João Gomes com Orquestra Brasileira;
  • Gilsons com Daniela Mercury e Olodum como convidados;
  • Criolo, Amaro Freitas e Dino d'Santiago.

New Dance Order

  • Alok apresenta Rave The World;

  • Alok & Family;

  • Bhaskar;

  • Gabe;

  • Adam Sellouk.

Espaço Favela

  • Timbalada;

  • Priscila Senna;

  • Soul de Brasileiro.

Supernova

  • Celo Dut;

  • Yago Oproprio;

  • Milo J;

  • Delacruz.

Global Village

  • Mestrinho;

  • Hamilton de Holanda;

  • Badi Assad.

13 de setembro

Palco Mundo

  • Twenty One Pilots;
  • Halsey;
  • Lola Young;
  • Ivete Sangalo.

Palco Sunset

  • Zara Larsson;
  • Marina Sena com Céu como convidada;
  • Joelma com Viviane Batidão como convidada;
  • Carol Biazin com Joyce Alane como convidada.

New Dance Order

  • John Summit;

  • Illusionize;

  • Roddy Lima;

  • Dawn Patrol.

Espaço Favela

  • Dennis;

  • Suel;

  • Marvvila.

Supernova

  • Ar Baby;

  • Bruna Black;

  • Sant;

  • Lourena.

Global Village

  • Kynnie;

  • Luci Alves;

  • Haley Smalls.

Quando acontece o Rock in Rio 2026?

A edição de 2026 do Rock in Rio acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. A venda geral de ingressos está marcada para 8 de junho, às 19h, pela Ticketmaster Brasil.

