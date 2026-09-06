Rock in Rio 2026: veja programação do Palco Supernova neste domingo, 6

Rock in Rio 2026: João Gordo encerra o Palco Supernova com homenagem aos 50 anos do Ramones (Divulgação/Rock in Rio)
Repórter
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 09h13.
O Palco Supernova do Rock in Rio tem quatro atrações neste domingo, 6, entre a tarde e o início da noite, com João Gordo e a Asteroides Trio encerrando a programação às 20h10, em show que celebra os 50 anos do Ramones.
A tarde começa às 14h30, com O Escritório, e segue com Bayside Kings e Matanza Ritual antes do fechamento.
Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. O festival tem transmissão ao vivo pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo.
O Palco Supernova está entre os espaços cobertos pelo Canal Bis, a partir das 15h50, e também aparece no sinal aberto do Globoplay, que alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30.
Assinantes do Globoplay Premium têm cobertura completa e um sinal extra do Multishow em 4K.
Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.