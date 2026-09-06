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Rock in Rio 2026: veja programação do Palco Supernova neste domingo, 6

João Gordo & Asteroides Trio fecham a programação com show sobre os 50 anos do Ramones

Rock in Rio 2026: João Gordo encerra o Palco Supernova com homenagem aos 50 anos do Ramones (Divulgação/Rock in Rio)

Rock in Rio 2026: João Gordo encerra o Palco Supernova com homenagem aos 50 anos do Ramones (Divulgação/Rock in Rio)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 09h13.

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O Palco Supernova do Rock in Rio tem quatro atrações neste domingo, 6, entre a tarde e o início da noite, com João Gordo e a Asteroides Trio encerrando a programação às 20h10, em show que celebra os 50 anos do Ramones.

A tarde começa às 14h30, com O Escritório, e segue com Bayside Kings e Matanza Ritual antes do fechamento.

Horários previstos

  • 14h30 — O Escritório
  • 16h00 — Bayside Kings
  • 18h00 — Matanza Ritual
  • 20h10 — João Gordo & Asteroides Trio — Blitzkrieg Psycho Bop, Ramones 50 Years

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 em casa

Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. O festival tem transmissão ao vivo pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo.

O Palco Supernova está entre os espaços cobertos pelo Canal Bis, a partir das 15h50, e também aparece no sinal aberto do Globoplay, que alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30.

Assinantes do Globoplay Premium têm cobertura completa e um sinal extra do Multishow em 4K.

Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.

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