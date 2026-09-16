Bússola & Cia: feira no Brás incentiva formalização de pequenos negócios

Uma iniciativa do Shopping Circuito de Compras (CDC), localizado no Brás, quer transformar vendedores informais em pequenos empreendedores formalizados.
A Feira do Tripé 2026 oferece espaços para comercialização entre setembro e dezembro, com mensalidades a partir de R$ 500.
Além de estrutura regularizada, os participantes têm acesso a serviços de apoio à profissionalização. Em edição sazonal anterior, a feira reuniu cerca de 1.300 vendedores.
As inscrições estão abertas de segunda a sexta, das 8h às 17h, na Rua São Caetano, 812, no 2º andar do prédio administrativo. É preciso apresentar RG, CPF e comprovante de endereço.
MDS Brasil fortalece atuação regional e amplia proximidade com clientes
A MDS Brasil reforça sua atuação regional em Saúde e Benefícios com mudanças na estrutura do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.
Luciana Moreira Vieira chega à companhia como Diretora de Relacionamento do RJ, após trajetória na WTW, enquanto Raquel Rocha é promovida a Diretora de Benefícios em Minas Gerais.
Os movimentos fazem parte da estratégia da MDS de ampliar a proximidade com clientes, integrar equipes e fortalecer o desenvolvimento de negócios nas regiões.
Tecban compensa emissões de carbono de soluções do Banco24Horas
São Paulo, 11 de setembro de 2026 - A Tecban, gestora do Banco24Horas, compensou integralmente as emissões de carbono associadas ao consumo de energia elétrica do mini Banco24Horas e do Banco24Horas max entre 2021 e 2024.
A iniciativa neutralizou 1.840 toneladas de CO₂ por meio da aquisição e aposentadoria definitiva de créditos de carbono REDD+ do projeto Envira Amazônia, no Acre, contribuindo para a conservação da floresta, da biodiversidade e para o desenvolvimento de comunidades locais.
Esta é a primeira ação de compensação da companhia diretamente vinculada a ativos específicos de sua operação.
REMA anuncia parceria com OceanPact para unir esporte, tecnologia e sustentabilidade
Voltado à cultura do surfe, o festival REMA, cuja sexta edição acontece até o dia 20 de setembro em Saquarema (RJ), anunciou parceria inédita com a OceanPact.
A empresa será apresentadora oficial do Forecast, utilizando o aplicativo SeaSpot para fornecer dados meteorológicos e oceanográficos precisos a atletas e público.
Além disso, a companhia assume a curadoria do RE.Mar, editorial dedicado a debates sobre sustentabilidade
e preservação dos oceanos.
A colaboração reforça o compromisso do evento com a inovação, educação ambiental e a valorização do ambiente marinho.
Colégio Visconde de Porto Seguro reúne 1,3 mil pessoas e 70 universidades de 15 países em feira internacional
A Porto International University Fair reuniu mais de 1,3 mil pessoas e representantes de 70 universidades de 15 países, em São Paulo, e já tem nova edição confirmada para 2027.
Realizada pelo Colégio Visconde de Porto Seguro, a iniciativa integra a estratégia de internacionalização da instituição, reconhecida como Escola Internacional desde 2022.
No Ensino Médio, os alunos podem optar por três currículos: Bilíngue, Internacional Alemão, com Abitur, e International Baccalaureate (IB). Em 2026, os estudantes já somam mil aprovações em universidades no Brasil e no exterior.
Seguros Unimed sobe no ranking global
A Seguros Unimed avançou 30 posições no ranking Global 500 de 2026, da International Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF), e chegou à 144ª colocação entre as maiores seguradoras cooperativas e mútuas do mundo.
Com US$ 1,31 bilhão em prêmios emitidos, a companhia é a segunda maior do segmento na América Latina.
Entre 2015 e 2025, o lucro líquido consolidado passou de R$ 70,8 milhões para R$ 737,6 milhões. Em maio deste ano, a carteira de Saúde superou 1 milhão de vidas.
Open.Ed: Infância, Adolescência e Conexão na Era Digital,
A Avenues São Paulo promove no 16 de setembro, o Open.Ed: Infância, Adolescência e Conexão na Era Digital, encontro gratuito sobre os impactos da hiperconectividade nas relações, na identidade e no bem-estar de crianças e adolescentes.
O evento reunirá a educadora Carolina Delboni e a juíza Vanessa Cavalieri, com mediação de Anne Baldisseri, diretora da Avenues.
A discussão parte de dados da TIC Kids Online Brasil 2025, segundo os quais 92% dos brasileiros de 9 a 17 anos usam a internet e 84% se conectam de casa várias vezes ao dia. O encontro será das 8h30 às 10h30, presencialmente na Escola.
Motiva integra o índice IDIVERSA da B3 pelo segundo ano consecutivo
A Motiva, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, foi novamente selecionada para integrar o Índice de Diversidade (IDIVERSA) da B3.
A presença na carteira de ações pelo segundo ano consecutivo reconhece os avanços da Companhia em suas práticas na agenda de Diversidade & Inclusão e reforça o compromisso de consolidar uma cultura baseada em respeito, pertencimento e equidade.
Criado para dar visibilidade às empresas que se destacam na promoção da diversidade racial e de gênero, o IDIVERSA funciona como uma referência para investidores e demais agentes do mercado que buscam identificar companhias comprometidas com práticas de diversidade, equidade e inclusão.
Para integrar a carteira, as empresas precisam demonstrar representatividade em seus órgãos de liderança, incluindo o Conselho de Administração e a Diretoria Estatutária. A seleção considera o Score Diversidade da B3, indicador que avalia esses critérios de acordo com as características de cada setor, além de requisitos de liquidez.
Luuna lança base inteligente com ajuste por motores independentes
A Luuna, marca de colchões e produtos para o sono que opera no Brasil com lojas físicas e venda online, colocou no topo do seu portfólio a RISE PRO, base inteligente com quatro pontos de ajuste independentes (costas, pescoço, lombar e pés), cada um com motor próprio, sistema de massagem em três modos com seis níveis de intensidade e controle por aplicativo.
A versão também traz barra de apoio lombar, configurações Gravidade Zero e anti-ronco, luz com sensor de movimento e descida automática em caso de queda de energia.
O lançamento chega em um mercado pressionado pelos números do sono no país: segundo a Fundação Oswaldo Cruz, cerca de 72% dos brasileiros convivem com algum distúrbio relacionado ao descanso. A base é compatível com qualquer colchão, está disponível em quatro tamanhos e sai a partir de R$ 8.690.
Shopee abre centenas de vagas de jovem aprendiz em diversas cidades do Brasil
Estão abertas as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz
Shopee 2026.
Realizado em parceria com a Leapy, plataforma que apoia empresas na contratação, formação e gestão de jovens aprendizes
, as inscrições para o programa vão até o dia 21 de setembro e oferecem oportunidades em mais de 50 cidades brasileiras, distribuídas por 15 estados.
A iniciativa é voltada para a inserção de jovens de 18 a 22 anos no mercado de trabalho formal, com foco no desenvolvimento de habilidades práticas e teóricas em um ambiente dinâmico de e-commerce. As inscrições podem ser feitas aqui.
Redes sociais
O Instagram
é apontado por 48,1% dos brasileiros como a rede social
que mais estimula comparações, segundo pesquisa do PiniOn, empresa especializada em comportamento do consumidor.
O TikTok aparece em seguida, com 38%, e o YouTube, com 31,1%. O levantamento também mostra que 61% sentem pressão para manter uma rotina equilibrada e 59,7% comparam a própria rotina com a de outras pessoas.
Entre os efeitos, 47,6% relatam insegurança e 42,2% ansiedade.
Para Talita Castro, antropóloga e CEO do PiniOn, as redes sociais
criam uma visão idealizada de equilíbrio, transformando o autocuidado em cobrança e meta de desempenho.