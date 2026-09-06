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Rock in Rio 2026: confira a programação do Palco Mundo neste domingo, 6

Calvin Harris encerra a terceira noite do festival à 0h05

Rock in Rio 2026: Calvin Harris é a atração principal do Palco Mundo neste domingo, 6 (Brian Ach/Getty Images)

Rock in Rio 2026: Calvin Harris é a atração principal do Palco Mundo neste domingo, 6 (Brian Ach/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 08h58.

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O Palco Mundo do Rock in Rio tem quatro shows neste domingo, 6, com o DJ escocês Calvin Harris fechando a noite à 0h05.

A tarde abre com o encontro da formação original do Barão Vermelho, que convida o baterista Fernando Magalhães. Depois, sobem ao palco Nelly e o Black Eyed Peas antes da atração principal.

Horários previstos

  • 16h40 — Barão Vermelho (Encontro Formação Original) convida Fernando Magalhães
  • 19h00 — Nelly
  • 21h20 — Black Eyed Peas
  • 00h05 — Calvin Harris

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 em casa

Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. O festival tem transmissão ao vivo pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo.

O Multishow exibe os shows dos palcos Mundo e Sunset a partir das 15h15, enquanto o Canal Bis cobre Espaço Favela, New Dance Order e Supernova a partir das 15h50.

Quem não é assinante pode acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto do Globoplay, que alterna entre os dois canais a cada 30 minutos, a partir das 15h30. Assinantes do Globoplay Premium têm cobertura completa e um sinal extra do Multishow em 4K.

Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.

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