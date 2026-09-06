Xamã fecha o Espaço Favela do Rock in Rio neste domingo, 6

O Espaço Favela do Rock in Rio tem três shows neste domingo, 6, com Xamã encerrando a programação às 19h10.

A tarde abre às 15h com Budah e segue com Rael antes do fechamento.

Horários previstos

15h00 — Budah

16h50 — Rael

19h10 — Xamã

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 em casa

Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. O festival tem transmissão ao vivo pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo.

O Espaço Favela é um dos cinco palcos com transmissão pelo Canal Bis, a partir das 15h50, e também está no sinal aberto do Globoplay, que revezará entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30. Assinantes do Globoplay Premium têm cobertura completa e um sinal extra do Multishow em 4K.

Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.