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Quem tem mais seguidores em 'A Fazenda 18'? Veja o ranking dos peões

Jottapê aparece disparado na liderança, enquanto Mayk Leão, Catherine Bascoy e Lucas Bissoli também chegam ao reality com grandes comunidades digitais

'A Fazenda 18': Elenco reúne influenciadores, ex-BBBs e artistas que já chegam à Record com grandes bases de fãs nas redes sociais (Reprodução / @jottape/Instagram)

'A Fazenda 18': Elenco reúne influenciadores, ex-BBBs e artistas que já chegam à Record com grandes bases de fãs nas redes sociais (Reprodução / @jottape/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 20h47.

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A estreia de "A Fazenda 18", nesta segunda-feira, 14, colocou 22 participantes dentro da sede da Record, mas alguns deles já chegam ao reality com milhões de pessoas acompanhando suas vidas fora do confinamento.

O cantor e ator Jottapê, conhecido por seu papel na série "Sintonia", da Netflix, é o primeiro lugar disparado do ranking. Enquanto o artista acumula 8,3 milhões de seguidores no seu Instagram, o segundo lugar, que é do influenciador Mayk Leão, conta com 1,9 milhão. A diferença atual entre os dois é de 6,4 milhões de seguidores.

Já o último lugar do ranking pertence ao visitante Igor Monteiro: o modelo é seguido por 15,4 mil fãs.

O ranking foi feito nesta terça-feira, 15, e pode mudar ao longo do reality show. Confira:

Quem tem mais seguidores em 'A Fazenda 18'?

  1. Jottapê: 8,3 milhões de seguidores;
  2. Mayk Leão: 1,9 milhão de seguidores;
  3. Catherine Bascoy: 1,8 milhão de seguidores;
  4. Lucas Bissoli: 1,3 milhão de seguidores;
  5. Ana Bruna Ávila: 1,2 milhão de seguidores;
  6. Sérgio Hondjakoff: 912 mil seguidores;
  7. Franciele Grossi: 830 mil seguidores;
  8. Darlin Ferrattry: 713 mil seguidores;
  9. Daniel Erthal: 515 mil seguidores;
  10. Tina Calamba: 488 mil seguidores;
  11. Adryana Ribeiro: 473 mil seguidores;
  12. Renê Thristan: 383 mil seguidores;
  13. Maíra Charken: 367 mil seguidores;
  14. Murilo Dias: 331 mil seguidores;
  15. Jônatas Faro: 264 mil seguidores;
  16. Thaíde: 228 mil seguidores;
  17. Stephanie Gomes: 227 mil seguidores;
  18. Rikardo Negro: 177 mil seguidores;
  19. Mônica Fonseca: 177 mil seguidores;
  20. Giovanna Gold: 155 mil seguidores;
  21. Eduarda Braum: 139 mil seguidores;
  22. Renata Del Bianco: 139 mil seguidores;
  23. Alfredo Amaral: 119 mil seguidores;
  24. Ariela Carasso: 102 mil seguidores;
  25. Igor Monteiro: 15,4 mil seguidores;

Quando será a final de 'A Fazenda 18'?

A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.

A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.

Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.

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