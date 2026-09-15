Quem tem mais seguidores em 'A Fazenda 18'? Veja o ranking dos peões

'A Fazenda 18': Elenco reúne influenciadores, ex-BBBs e artistas que já chegam à Record com grandes bases de fãs nas redes sociais (Reprodução / @jottape/Instagram)
Freelancer
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 20h47.
A estreia de "A Fazenda 18", nesta segunda-feira, 14, colocou 22 participantes dentro da sede da Record, mas alguns deles já chegam ao reality com milhões de pessoas acompanhando suas vidas fora do confinamento.
O cantor e ator Jottapê, conhecido por seu papel na série "Sintonia", da Netflix, é o primeiro lugar disparado do ranking. Enquanto o artista acumula 8,3 milhões de seguidores no seu Instagram, o segundo lugar, que é do influenciador Mayk Leão, conta com 1,9 milhão. A diferença atual entre os dois é de 6,4 milhões de seguidores.
Já o último lugar do ranking pertence ao visitante Igor Monteiro: o modelo é seguido por 15,4 mil fãs.
O ranking foi feito nesta terça-feira, 15, e pode mudar ao longo do reality show. Confira:
A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.
A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.
Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.