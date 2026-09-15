Quem tem mais seguidores em 'A Fazenda 18'? Veja o ranking dos peões

A estreia de "A Fazenda 18", nesta segunda-feira, 14, colocou 22 participantes dentro da sede da Record, mas alguns deles já chegam ao reality com milhões de pessoas acompanhando suas vidas fora do confinamento.

O cantor e ator Jottapê, conhecido por seu papel na série "Sintonia", da Netflix, é o primeiro lugar disparado do ranking. Enquanto o artista acumula 8,3 milhões de seguidores no seu Instagram, o segundo lugar, que é do influenciador Mayk Leão, conta com 1,9 milhão. A diferença atual entre os dois é de 6,4 milhões de seguidores.

Já o último lugar do ranking pertence ao visitante Igor Monteiro: o modelo é seguido por 15,4 mil fãs.

O ranking foi feito nesta terça-feira, 15, e pode mudar ao longo do reality show. Confira:

Quem tem mais seguidores em 'A Fazenda 18'?

Jottapê: 8,3 milhões de seguidores; Mayk Leão: 1,9 milhão de seguidores; Catherine Bascoy: 1,8 milhão de seguidores; Lucas Bissoli: 1,3 milhão de seguidores; Ana Bruna Ávila: 1,2 milhão de seguidores; Sérgio Hondjakoff: 912 mil seguidores; Franciele Grossi: 830 mil seguidores; Darlin Ferrattry: 713 mil seguidores; Daniel Erthal: 515 mil seguidores; Tina Calamba: 488 mil seguidores; Adryana Ribeiro: 473 mil seguidores; Renê Thristan: 383 mil seguidores; Maíra Charken: 367 mil seguidores; Murilo Dias: 331 mil seguidores; Jônatas Faro: 264 mil seguidores; Thaíde: 228 mil seguidores; Stephanie Gomes: 227 mil seguidores; Rikardo Negro: 177 mil seguidores; Mônica Fonseca: 177 mil seguidores; Giovanna Gold: 155 mil seguidores; Eduarda Braum: 139 mil seguidores; Renata Del Bianco: 139 mil seguidores; Alfredo Amaral: 119 mil seguidores; Ariela Carasso: 102 mil seguidores; Igor Monteiro: 15,4 mil seguidores;

Quando será a final de 'A Fazenda 18'?

A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.

A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.

Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.