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Quem é a atriz que foi cortada de 'Homem-Aranha 2' e perdeu o papel dos sonhos?

Atriz revelou que foi cortada de "O Espetacular Homem-Aranha 2" após já ter gravado suas cenas como Mary Jane Watson

Shailene Woodley: atriz foi cortada do longa-metragem antes da franquia de Andrew Garfield ser cancelada (Reprodução/Instagram/@shailenewoodley)

Shailene Woodley: atriz foi cortada do longa-metragem antes da franquia de Andrew Garfield ser cancelada (Reprodução/Instagram/@shailenewoodley)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 15h46.

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Shailene Woodley, famosa por seus papéis nos filmes "A Culpa É das Estrelas" e "Divergente", também foi escalada como uma das personagens mais populares do cinema e dos quadrinhos: Mary Jane Watson, namorada do Homem Aranha. A atriz, no entanto, foi cortada do filme sem mais explicações. Agora, mais de uma década depois, ela falou sobre sua breve participação na produção de "O Espetacular Homem-Aranha 2", filme estrelado por Andrew Garfield.

Durante uma entrevista para a série "SAG-AFTRA Foundation Conversations", que reúne atores para discutir seu ofício, a atriz revelou que só descobriu que não apareceria em "O Espetacular Homem-Aranha 2" um ano após as filmagens terminarem.

Shaileene relatou que ter sido escolhida para interpretar Mary Jane Watson no filme do diretor Marc Webb foi a realização de um sonho. "O Homem-Aranha é meu super-herói favorito. A Mary Jane era minha personagem favorita quando eu era criança. Então, quando consegui o papel, pensei: ‘Isso é tão empolgante’”.

A atriz chegou a gravar algumas cenas com Garfield, mas, depois de algum tempo, recebeu uma ligação dos produtores com a notícia de que não estava mais no filme. "Eu fiquei tipo: ‘O quê? Como assim?’ E eles explicaram: ‘Introduzimos muitos personagens novos neste último filme e vamos esperar para ver... o que acontece entre [a personagem de Emma Stone, Gwen Stacy, namorada de Peter Parker no filme] e o Andrew”.

Woodley também relatou que ouviu: “Vamos esperar a Gwen Stacy morrer e então introduzimos a Mary Jane”. Os cineastas responsáveis pelo longa, no entanto, teriam achado a apresentação da personagem confusa. “Mas, de novo, quem sabe qual é a verdade? Eu poderia ter ido muito mal e eles pensaram: ‘Não dá para fazer isso’”.

A versão de Andrew Garfield do Homem-Aranha, lançada em maio de 2014, teve sua história encerrada antes da hora. Enquanto o primeiro filme com o ator fez sucesso entre o público, a continuação recebeu inúmeras críticas, incluindo a escalação de Shailene como Mary Jane.

Relembre as adaptações de Mary Jane para o cinema

A primeira adaptação de Mary Jane aconteceu na trilogia de filmes do Homem-Aranha de Sam Raimi. O papel foi interpretado por Kirsten Dunst, que contracenou com Tobey Maguire.

Em 2014, o produtor Matt Tolmach disse à Variety que a história de Mary Jane não cabia no segundo filme de Andrew Garfield e que a equipe tinha se apropriado de mais histórias do que podia contar.

Por fim, a personagem recebeu uma adaptação na trilogia de Tom Holland no Universo Cinematográfico da Marvel. "MJ", que é interpretada por Zendaya, é considerada pelos fãs como a versão mais distante da personagem dos quadrinhos até o momento.

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