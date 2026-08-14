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Foo Fighters em Belo Horizonte: ingressos custam a partir de R$ 280; veja como comprar

Banda se apresentará na Arena MRV em fevereiro de 2027; veja preços, setores e como comprar

Foo Fighters: banda liderada por Dave Grohl terá como convidadas especiais a cantora Karen Dió e a banda paulistana Deb and The Mentals (Barry Brecheisen/WireImage/Getty Images)

Foo Fighters: banda liderada por Dave Grohl terá como convidadas especiais a cantora Karen Dió e a banda paulistana Deb and The Mentals (Barry Brecheisen/WireImage/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 13h48.

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Belo Horizonte será a primeira parada do Foo Fighters no Brasil pela turnê "Take Cover Tour 2027". A banda se apresentará na Arena MRV na quinta-feira, 18 de fevereiro de 2027.

As entradas custam entre R$ 280 e R$ 1.180, considerando os valores de meia-entrada e inteira. Clientes Santander terão acesso antecipado à venda nos dias 18 e 19 de agosto. A comercialização para o público geral começa na quinta-feira, 20.

Liderado por Dave Grohl, o grupo terá como convidadas especiais a cantora Karen Dió e a banda Deb and The Mentals.

Quando será o show do Foo Fighters em Belo Horizonte?

O show do Foo Fighters em Belo Horizonte acontecerá em 18 de fevereiro de 2027, uma quinta-feira, na Arena MRV.

  • Data: 18 de fevereiro de 2027;
  • Dia da semana: quinta-feira;
  • Local: Arena MRV;
  • Cidade: Belo Horizonte;
  • Convidadas especiais: Karen Dió e Deb and The Mentals;
  • Ingressos: Ticketmaster.

Quanto custam os ingressos para o Foo Fighters em Belo Horizonte?

O ingresso mais barato para o show custa R$ 280, valor da meia-entrada para a cadeira superior. A opção mais cara é a inteira da pista premium Santander Select, vendida por R$ 1.180.

  • Cadeira superior: R$ 560 (inteira) e R$ 280 (meia-entrada);
  • Pista: R$ 660 (inteira) e R$ 330 (meia-entrada);
  • Cadeira inferior leste: R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada);
  • Cadeira inferior oeste: R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada);
  • Cadeira inferior sul: R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada);
  • Pista premium Santander Select: R$ 1.180 (inteira) e R$ 590 (meia-entrada).

O mapa do evento indica capacidade para 42.441 pessoas. A cadeira superior terá 16.133 lugares, enquanto a pista e a pista premium terão capacidade para 8.050 pessoas cada.

As cadeiras inferiores leste, oeste e sul terão, respectivamente, 3.671, 3.657 e 2.880 lugares.

Quando começa a venda de ingressos em Belo Horizonte?

Os ingressos serão vendidos em três etapas. A comercialização online começará às 10h pelo site da Ticketmaster.

Nas bilheterias físicas, as vendas serão abertas às 11h, sem cobrança de taxa de serviço.

  • Terça-feira, 18 de agosto, às 10h: pré-venda online para clientes Santander Select e Private Banking com cartões elegíveis;
  • Quarta-feira, 19 de agosto, às 10h: pré-venda online para os demais clientes Santander;
  • Quinta-feira, 20 de agosto, às 10h: venda online para o público geral;
  • Quinta-feira, 20 de agosto, às 11h: venda geral nas bilheterias físicas.

Na pré-venda de quarta-feira, 19, serão aceitos os demais cartões Santander, com exceção dos cartões de viagens e empresariais.

Cada pessoa poderá comprar até seis ingressos por CPF, com limite de duas meias-entradas.

Quais cartões participam da primeira pré-venda?

A pré-venda de terça-feira, 18, será destinada aos clientes Santander Select e Private Banking que tenham um dos cartões participantes:

  • Santander Unique Infinite;
  • Santander Unlimited Infinite;
  • Decolar Santander Infinite;
  • GOL Smiles Santander Infinite;
  • American Express Gold Card Santander;
  • American Express Platinum Card Santander;
  • American Express Centurion Card Santander;
  • Santander Unique Black;
  • Santander Unlimited Black;
  • Santander/AAdvantage Black.

O que o Foo Fighters deve tocar em Belo Horizonte?

O repertório deverá incluir sucessos como "Everlong", "My Hero", "Learn To Fly" e "Times Like These", além de músicas de Your Favorite Toy, álbum lançado em 2026.

A formação anunciada para a turnê reúne Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffe e Ilan Rubin.

Com mais de 30 anos de carreira, o Foo Fighters integra o Hall da Fama do Rock & Roll e acumula 15 prêmios Grammy.

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