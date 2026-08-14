Foo Fighters em Belo Horizonte: ingressos custam a partir de R$ 280; veja como comprar

Foo Fighters: banda liderada por Dave Grohl terá como convidadas especiais a cantora Karen Dió e a banda paulistana Deb and The Mentals (Barry Brecheisen/WireImage/Getty Images)
Repórter
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 13h48.
Belo Horizonte será a primeira parada do Foo Fighters no Brasil pela turnê "Take Cover Tour 2027". A banda se apresentará na Arena MRV na quinta-feira, 18 de fevereiro de 2027.
As entradas custam entre R$ 280 e R$ 1.180, considerando os valores de meia-entrada e inteira. Clientes Santander terão acesso antecipado à venda nos dias 18 e 19 de agosto. A comercialização para o público geral começa na quinta-feira, 20.
Liderado por Dave Grohl, o grupo terá como convidadas especiais a cantora Karen Dió e a banda Deb and The Mentals.
O show do Foo Fighters em Belo Horizonte acontecerá em 18 de fevereiro de 2027, uma quinta-feira, na Arena MRV.
O ingresso mais barato para o show custa R$ 280, valor da meia-entrada para a cadeira superior. A opção mais cara é a inteira da pista premium Santander Select, vendida por R$ 1.180.
O mapa do evento indica capacidade para 42.441 pessoas. A cadeira superior terá 16.133 lugares, enquanto a pista e a pista premium terão capacidade para 8.050 pessoas cada.
As cadeiras inferiores leste, oeste e sul terão, respectivamente, 3.671, 3.657 e 2.880 lugares.
Os ingressos serão vendidos em três etapas. A comercialização online começará às 10h pelo site da Ticketmaster.
Nas bilheterias físicas, as vendas serão abertas às 11h, sem cobrança de taxa de serviço.
Na pré-venda de quarta-feira, 19, serão aceitos os demais cartões Santander, com exceção dos cartões de viagens e empresariais.
Cada pessoa poderá comprar até seis ingressos por CPF, com limite de duas meias-entradas.
A pré-venda de terça-feira, 18, será destinada aos clientes Santander Select e Private Banking que tenham um dos cartões participantes:
O repertório deverá incluir sucessos como "Everlong", "My Hero", "Learn To Fly" e "Times Like These", além de músicas de Your Favorite Toy, álbum lançado em 2026.
A formação anunciada para a turnê reúne Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffe e Ilan Rubin.
Com mais de 30 anos de carreira, o Foo Fighters integra o Hall da Fama do Rock & Roll e acumula 15 prêmios Grammy.