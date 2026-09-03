Tokenização coloca o Brasil em um novo patamar de competitividade, diz CVM

A tokenização de ativos coloca o Brasil em um novo patamar de competitividade, disse o superintendente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Egmon Henrique. Falando sobre o Grupo de Trabalho de Tokenização da Comissão, Henrique afirmou que este é um tema que precisa ser acelerado do ponto de vista da regulação para trazer maior segurança jurídica.

“Precisamos ter essa aceleração no tema, porque é uma questão de competitividade do Brasil. Na administração pública tudo vira prioridade e a que foi escolhida é tokenização”, declarou.

O superintendente da CVM afirma que é importante perceber como o Brasil não está mais apenas recebendo as discussões que provém de outros países. “Precisamos ter essa mudança. Uma inovação como o modelo de negociação 24/7 e de liquidação instantânea pode ser questionado, mas está acontecendo e os investidores vão para esses ambientes”, avaliou.

Modelos de tokenização que dão certo

Para ele, é importante observar o que está sendo feito fora do país até em projetos iniciados fora do ambiente regulado. “A forma de captar capital para o Brasil é trazer esses modelos. Quando trouxer segurança e inovação juntos os investidores vêm para cá. Precisamos chegar em primeiro lugar para o país se tornar um hub.”

Ao lado dele, Eric Altafim, diretor da Anbima, falou sobre o potencial do uso da tokenização para o mercado de garantias. “O mercado de cripto tradicional tem contratos perpétuos com liquidação automática da garantia. Por isso não preciso pedir 20% de margem, posso pedir de 4% a 5%”, explicou.

Na opinião de Altafim, há um grande modelo de negócios a ser explorado na tokenização de ativos que servem de garantia. Nesse sentido, ele citou o projeto piloto de tokenização da Anbima, que começou oficialmente em outubro de 2025.

Henrique falou durante painel no Token Summit Brasil, em São Paulo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok