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Tokenização coloca o Brasil em um novo patamar de competitividade, diz CVM

Superintendente da autarquia afirmou que a regulação do tema precisa ser acelerada por uma questão de competitividade

Painel do Token Summit Brasil

Painel do Token Summit Brasil

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 16h04.

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A tokenização de ativos coloca o Brasil em um novo patamar de competitividade, disse o superintendente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Egmon Henrique. Falando sobre o Grupo de Trabalho de Tokenização da Comissão, Henrique afirmou que este é um tema que precisa ser acelerado do ponto de vista da regulação para trazer maior segurança jurídica.

“Precisamos ter essa aceleração no tema, porque é uma questão de competitividade do Brasil. Na administração pública tudo vira prioridade e a que foi escolhida é tokenização”, declarou.

O superintendente da CVM afirma que é importante perceber como o Brasil não está mais apenas recebendo as discussões que provém de outros países. “Precisamos ter essa mudança. Uma inovação como o modelo de negociação 24/7 e de liquidação instantânea pode ser questionado, mas está acontecendo e os investidores vão para esses ambientes”, avaliou.

Modelos de tokenização que dão certo

Para ele, é importante observar o que está sendo feito fora do país até em projetos iniciados fora do ambiente regulado. “A forma de captar capital para o Brasil é trazer esses modelos. Quando trouxer segurança e inovação juntos os investidores vêm para cá. Precisamos chegar em primeiro lugar para o país se tornar um hub.”

Ao lado dele, Eric Altafim, diretor da Anbima, falou sobre o potencial do uso da tokenização para o mercado de garantias. “O mercado de cripto tradicional tem contratos perpétuos com liquidação automática da garantia. Por isso não preciso pedir 20% de margem, posso pedir de 4% a 5%”, explicou.

Na opinião de Altafim, há um grande modelo de negócios a ser explorado na tokenização de ativos que servem de garantia. Nesse sentido, ele citou o projeto piloto de tokenização da Anbima, que começou oficialmente em outubro de 2025.

Henrique falou durante painel no Token Summit Brasil, em São Paulo.

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