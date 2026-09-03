Rock in Rio 2026: veja as melhores dicas de segurança para proteger seus pertences

O Rock in Rio 2026 começa nesta sexta-feira, 4, e deve receber cerca de 700 mil pessoas ao longo dos sete dias de festival, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Em meio à grande circulação de público, alguns cuidados podem ajudar a evitar golpes, furtos e outros prejuízos.

Além dos cuidados individuais, o Rock in Rio contará com um amplo esquema de segurança. O evento terá 7.680 agentes das polícias Militar, Civil, Lei Seca e do Corpo de Bombeiros atuando no entorno da Cidade do Rock.

Pela primeira vez, a Secretaria de Estado de Segurança Pública utilizará drones e câmeras com sistemas de reconhecimento facial e identificação de placas de veículos.

O espaço aéreo sobre a área do festival também será monitorado. A operação de drones em desacordo com as regras aplicáveis poderá resultar na responsabilização dos operadores, conforme a legislação. A Polícia Militar mobilizará 4,5 mil agentes, 177 viaturas terrestres e oito torres de observação.

Para controlar os acessos e reforçar a segurança no entorno da Cidade do Rock, serão instalados seis pontos de bloqueio nas principais vias que levam ao local.

A corporação também utilizará câmeras de monitoramento, reconhecimento facial e sistemas de identificação de placas. O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel ficará instalado no BRT Parque Olímpico.

Mesmo com o esquema reforçado, a atenção dos visitantes continua sendo importante para evitar golpes e reduzir o risco de perda ou furto de pertences durante o festival.

Para orientar quem vai ao evento, o Itaú Unibanco listou dez dicas de segurança, divulgadas pelo Extra/Globo, para proteger os pertences antes, durante e depois do festival.

1. Desconfie de ingressos muito baratos

A primeira recomendação é ter cuidado com ingressos oferecidos por preços muito abaixo do esperado. Segundo o banco, ofertas que parecem boas demais podem esconder golpes.

A orientação é procurar sempre os canais oficiais de venda e desconfiar de promoções exageradas divulgadas principalmente em redes sociais e aplicativos de mensagens.

2. Tenha cuidado antes de fazer um Pix

O Itaú também recomenda atenção antes de realizar qualquer pagamento por Pix. Criminosos podem utilizar perfis clonados, fotos reais ou até imagens criadas por inteligência artificial para fazer com que uma abordagem fraudulenta pareça legítima.

Pedidos de pagamento imediato, ofertas fora dos canais oficiais e tentativas de criar urgência para concluir a compra são sinais de alerta. Segundo a instituição, a pressão para que a pessoa pague rapidamente é um dos recursos explorados por golpistas.

3. Prefira pagamento por aproximação ou carteira digital

Durante o festival, o banco recomenda dar preferência ao pagamento por aproximação ou às carteiras digitais.

Essas opções reduzem a necessidade de entregar o cartão físico a terceiros e podem ajudar a diminuir riscos como troca de cartão, clonagem ou uso indevido em maquininhas.

4. Confira o valor antes de digitar a senha

Antes de concluir uma compra, confira se o valor exibido na máquina corresponde ao que foi combinado.

A orientação do Itaú é não digitar a senha em maquininhas com o visor apagado, danificado ou que não permitam visualizar corretamente os detalhes da transação.

5. Ative as notificações do banco

Outra recomendação é manter os alertas de transações ativados. Dessa forma, o consumidor consegue acompanhar as movimentações em tempo real e identificar mais rapidamente qualquer operação que não reconheça.

6. Considere usar pulseiras ou cartões pré-pagos

Quando esses recursos estiverem disponíveis no festival, o banco recomenda considerar o uso de pulseiras ou cartões pré-pagos.

A alternativa pode ajudar a controlar os gastos, diminuir a necessidade de carregar dinheiro ou cartões e limitar eventuais perdas.

7. Ative a localização do celular

Manter os recursos de localização do aparelho ativados também pode ser útil. Segundo a orientação do Itaú, isso pode facilitar o rastreamento em caso de perda, furto ou roubo.

Entre as ferramentas oficiais citadas estão o “Buscar iPhone” e o “Find My Device”.

8. Proteja o celular durante o festival

O banco orienta que o celular seja protegido por senha, biometria ou bloqueio de tela.

Durante o evento, a recomendação é guardar o aparelho em locais de difícil acesso, como pochetes ou bolsos com zíper. Também é importante evitar deixá-lo sobre mesas, balcões ou em bolsos traseiros.

9. Ajuste os limites de Pix e compras

Antes de ir ao Rock in Rio, o Itaú recomenda revisar os limites de transferência e compra.

A instituição também orienta utilizar o recurso de Limite por Compra no Superapp, que permite estabelecer valores específicos para transações pontuais sem alterar o limite total do cliente.

A medida pode ajudar a reduzir possíveis impactos em situações de roubo, furto ou acesso indevido ao aparelho.

10. Aja rapidamente em caso de golpe ou roubo

Se o visitante for vítima de um golpe ou tiver o celular roubado ou furtado, a orientação é agir imediatamente.

O Itaú recomenda procurar o banco pelos canais oficiais para solicitar bloqueios e outras medidas de proteção. Também é indicado registrar um boletim de ocorrência e utilizar os recursos de bloqueio remoto do dispositivo.