Quem são os Twenty One Pilots? Conheça a dupla que fecha o Rock in Rio 2026

Twenty One Pilots: duo retorna ao Brasil para uma apresentação que pode reunir hits de toda a carreira e faixas do disco mais recente (Mauricio Santana/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 04h35.
O Rock in Rio 2026 chega ao fim neste domingo, 13, ao som de uma das duplas mais populares do rock alternativo contemporâneo. O Twenty One Pilots será responsável por encerrar o Palco Mundo às 00h05, colocando um ponto final na edição deste ano do festival.
Formado por Tyler Joseph e Josh Dun, o duo americano chega ao Rio com um repertório que atravessa mais de uma década de carreira. A apresentação também marca a estreia da dupla no Rock in Rio.
Antes deles, o palco recebe Ivete Sangalo, às 17h; Lola Young, às 19h30; e Halsey, às 21h30.
O show encerra a programação do Palco Mundo e também a edição de 2026 do Rock in Rio. O espetáculo acontece depois de uma semana marcada por nomes como Foo Fighters, Elton John, Stray Kids, Maroon 5 e Calvin Harris.
Tyler Joseph e Josh Dun formam o Twenty One Pilots desde 2011. A dupla ganhou projeção internacional com uma mistura de rock alternativo, hip hop, pop e elementos eletrônicos.
O grande salto comercial aconteceu com o álbum "Blurryface", lançado em 2015. O disco trouxe músicas como "Stressed Out", "Ride" e "Heavydirtysoul", transformando o duo em um dos principais nomes de sua geração.
A partir de "Blurryface", Tyler e Josh também desenvolveram uma narrativa conceitual que atravessou diferentes discos. "Trench", de 2018, "Scaled and Icy", de 2021, e "Clancy", de 2024, ampliaram esse universo.
O ciclo chegou ao capítulo mais recente com "Breach", lançado em 2025. O álbum possui 13 faixas e inclui músicas como "City Walls", "The Contract", "Drum Show", "Center Mass" e "Tally".
O Rock in Rio será a sexta passagem da dupla pelo país. Twenty One Pilots já esteve no Brasil em 2016, 2019 e 2023 no Lollapalooza, em 2022 no GP Week e em 2025, com shows da turnê "Clancy" em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.
Em entrevista à Billboard Brasil, Josh Dun relembrou que, no Lollapalooza 2023, eles substituíram o Blink-182. Segundo o músico, a banda chegou ao festival preocupada com a reação de um público que esperava outra atração, mas acabou vivendo uma experiência marcante.
"Me lembro de pensar: ‘As pessoas vão ficar chateadas porque a banda que elas queriam ver não pode estar aqui, e nós somos a substituição’… Mas foi inacreditável. Foi realmente uma experiência incrível e memorável."
Agora, o cenário será diferente. O Twenty One Pilots chega ao Rock in Rio como headliner e responsável pelo encerramento do Palco Mundo.
Dun também afirmou que participar do festival era um desejo antigo dos músicos. O baterista destacou a recepção do público brasileiro, que já acompanhou a banda em outras passagens pelo país. "Acho que vai ser incrível. É algo que a gente realmente queria fazer há muito tempo. Será uma experiência fantástica", disse o músico.
A apresentação deve equilibrar os grandes sucessos da carreira com músicas dos trabalhos mais recentes. A turnê de 2026 já apresenta uma estrutura bastante definida. Shows realizados em festivais europeus e norte-americanos vêm começando com "Overcompensate", seguida por faixas como "The Contract" e "Center Mass".
Na sequência, aparecem sucessos de diferentes fases, como "Shy Away", "Heathens", "Next Semester" e "Tear in My Heart". O repertório também costuma passar por "Jumpsuit", "Nico and the Niners" e "Heavydirtysoul".
Com base nos setlists apresentados pela dupla em festivais de 2026, uma possível seleção para o Rock in Rio é:
Sim. Ainda é possível adquirir ingressos para o domingo, 13, no Rock in Rio. Na Ticketmaster, há ingressos disponíveis no setor Gramado (nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú 15%) e no Comfort Zone (nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú 15%).