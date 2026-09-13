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Quem são os Twenty One Pilots? Conheça a dupla que fecha o Rock in Rio 2026

Tyler Joseph e Josh Dun comandam o último show do Palco Mundo no domingo, 13, com repertório que deve revisitar diferentes fases da carreira

Twenty One Pilots: duo retorna ao Brasil para uma apresentação que pode reunir hits de toda a carreira e faixas do disco mais recente (Mauricio Santana/Getty Images)

Twenty One Pilots: duo retorna ao Brasil para uma apresentação que pode reunir hits de toda a carreira e faixas do disco mais recente (Mauricio Santana/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 04h35.

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O Rock in Rio 2026 chega ao fim neste domingo, 13, ao som de uma das duplas mais populares do rock alternativo contemporâneo. O Twenty One Pilots será responsável por encerrar o Palco Mundo às 00h05, colocando um ponto final na edição deste ano do festival.

Formado por Tyler Joseph e Josh Dun, o duo americano chega ao Rio com um repertório que atravessa mais de uma década de carreira. A apresentação também marca a estreia da dupla no Rock in Rio.

Antes deles, o palco recebe Ivete Sangalo, às 17h; Lola Young, às 19h30; e Halsey, às 21h30.

O show encerra a programação do Palco Mundo e também a edição de 2026 do Rock in Rio. O espetáculo acontece depois de uma semana marcada por nomes como Foo Fighters, Elton John, Stray Kids, Maroon 5 e Calvin Harris.

Quem são os Twenty One Pilots?

Tyler Joseph e Josh Dun formam o Twenty One Pilots desde 2011. A dupla ganhou projeção internacional com uma mistura de rock alternativo, hip hop, pop e elementos eletrônicos.

O grande salto comercial aconteceu com o álbum "Blurryface", lançado em 2015. O disco trouxe músicas como "Stressed Out", "Ride" e "Heavydirtysoul", transformando o duo em um dos principais nomes de sua geração.

A partir de "Blurryface", Tyler e Josh também desenvolveram uma narrativa conceitual que atravessou diferentes discos. "Trench", de 2018, "Scaled and Icy", de 2021, e "Clancy", de 2024, ampliaram esse universo.

O ciclo chegou ao capítulo mais recente com "Breach", lançado em 2025. O álbum possui 13 faixas e inclui músicas como "City Walls", "The Contract", "Drum Show", "Center Mass" e "Tally".

Uma história de retornos ao Brasil

O Rock in Rio será a sexta passagem da dupla pelo país. Twenty One Pilots já esteve no Brasil em 2016, 2019 e 2023 no Lollapalooza, em 2022 no GP Week e em 2025, com shows da turnê "Clancy" em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

Em entrevista à Billboard Brasil, Josh Dun relembrou que, no Lollapalooza 2023, eles substituíram o Blink-182. Segundo o músico, a banda chegou ao festival preocupada com a reação de um público que esperava outra atração, mas acabou vivendo uma experiência marcante.

"Me lembro de pensar: ‘As pessoas vão ficar chateadas porque a banda que elas queriam ver não pode estar aqui, e nós somos a substituição’… Mas foi inacreditável. Foi realmente uma experiência incrível e memorável."

Agora, o cenário será diferente. O Twenty One Pilots chega ao Rock in Rio como headliner e responsável pelo encerramento do Palco Mundo.

Dun também afirmou que participar do festival era um desejo antigo dos músicos. O baterista destacou a recepção do público brasileiro, que já acompanhou a banda em outras passagens pelo país. "Acho que vai ser incrível. É algo que a gente realmente queria fazer há muito tempo. Será uma experiência fantástica", disse o músico.

O que esperar do show?

A apresentação deve equilibrar os grandes sucessos da carreira com músicas dos trabalhos mais recentes. A turnê de 2026 já apresenta uma estrutura bastante definida. Shows realizados em festivais europeus e norte-americanos vêm começando com "Overcompensate", seguida por faixas como "The Contract" e "Center Mass".

Na sequência, aparecem sucessos de diferentes fases, como "Shy Away", "Heathens", "Next Semester" e "Tear in My Heart". O repertório também costuma passar por "Jumpsuit", "Nico and the Niners" e "Heavydirtysoul".

Com base nos setlists apresentados pela dupla em festivais de 2026, uma possível seleção para o Rock in Rio é:

  1. "Overcompensate"
  2. "The Contract"
  3. "Center Mass"
  4. "Shy Away"
  5. "Heathens"
  6. "Next Semester"
  7. "One Way"
  8. "Tear in My Heart"
  9. "City Walls + Jumpsuit"
  10. "Nico and The Niners"
  11. "Heavydirtysoul"
  12. "Drum Show"
  13. "RAWFEAR"
  14. "Drag Path"
  15. "Doubt"
  16. "Ride"
  17. "Tally"
  18. "Seven Nation Army (cover de The White Stripes)"
  19. "Stressed Out"
  20. "Trees"

Ainda há ingressos disponíveis para domingo, 13?

Sim. Ainda é possível adquirir ingressos para o domingo, 13, no Rock in Rio. Na Ticketmaster, há ingressos disponíveis no setor Gramado (nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú 15%) e no Comfort Zone (nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú 15%).

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