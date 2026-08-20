Rock in Rio 2026: tudo o que precisa saber antes de ir à Cidade do Rock

A 15 dias do início do Rock in Rio 2026, o público já pode organizar transporte, ingresso digital e outros serviços necessários para entrar na Cidade do Rock. O festival será realizado nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Entre as orientações divulgadas pela organização estão as regras para utilização do BRT Expresso Rock in Rio e do MetrôRio, a lista de objetos permitidos e proibidos, o funcionamento dos lockers, armários para armazenamento de pertences, e a ativação dos ingressos pelo aplicativo Quentro.

O acesso ao evento será feito exclusivamente com o ingresso disponível no Quentro, enquanto capturas de tela e ingressos impressos não serão aceitos nas catracas. O aplicativo oficial do Rock in Rio também permitirá consultar horários dos shows, montar uma agenda e acessar serviços relacionados ao evento.

Como chegar ao Rock in Rio 2026

A operação de transporte terá integração entre MetrôRio e BRT, além do Primeira Classe, serviço de ônibus executivos com embarque em diferentes pontos.

O bilhete do BRT Expresso Rock in Rio custa R$ 29 e já pode ser comprado exclusivamente pelo aplicativo Jaé. O pagamento precisa ser feito com o saldo da Conta Transporte, que pode receber recargas por Pix ou cartão de crédito.

Cada usuário poderá comprar até dez bilhetes por dia de festival. O serviço terá três linhas: SE008, entre o Terminal Jardim Oceânico e o Terminal Centro Olímpico; SE009, entre o Terminal Alvorada e a Estação Morro do Outeiro; e SE010, entre o Terminal Paulo da Portela e a Estação Morro do Outeiro, com paradas na Praça Seca, Tanque e Taquara.

O QR Code para embarque ficará disponível no Jaé uma semana antes do evento e só poderá ser usado na data selecionada durante a compra. Na chegada, o código será validado e o passageiro receberá uma pulseira individual para utilizar o serviço especial na volta.

As estações próximas ao Parque Olímpico terão horários específicos. Rio 2 funcionará das 5h às 22h; Parque Olímpico, das 6h às 10h; Pedro Corrêa, das 5h à meia-noite; e Rede Sarah permanecerá aberta 24 horas nos dias de festival.

No metrô, a estação Jardim Oceânico ficará aberta durante 24 horas nos dias do evento e funcionará como ponto de integração com o BRT especial. As demais estações seguirão os horários regulares para embarque e permanecerão abertas durante a madrugada somente para desembarque.

A tarifa do metrô será de R$ 7,90 por trecho, o que leva o custo combinado de duas viagens de metrô e do BRT especial a R$ 44,80. O pagamento poderá ser feito por Jaé, Riocard ou aproximação, via NFC.

Durante o festival, as linhas 1 e 4 circularão entre Uruguai e Jardim Oceânico. A Linha 2 fará o percurso entre Pavuna e Botafogo. A transferência entre as linhas 1 e 2 continuará disponível no trecho entre Central do Brasil e Botafogo.

Outra opção será o Primeira Classe, serviço de ônibus executivos com trajetos sem paradas e desembarque em uma entrada dentro da Cidade do Rock, próxima ao New Dance Order. Os bilhetes estão disponíveis pela Ticketmaster Brasil.

A operação terá 20 pontos de embarque no Rio de Janeiro e Grande Rio e mais de 18 pontos fora da capital. As saídas para o festival ocorrerão entre 11h e 19h. Para o retorno, não será necessário reservar horário: os ônibus começarão a sair a partir das 22h, de acordo com a demanda.

O que pode entrar na Cidade do Rock

A organização também definiu os objetos que poderão passar pelos controles de acesso. Entre eles estão garrafa plástica transparente de água de até 500 ml com tampa, carregador portátil de tamanho equivalente ao de um celular, capa de chuva, canga, casaco, óculos de sol, protetor solar de até 100 ml, câmera fotográfica portátil e isqueiro.

Cada pessoa poderá levar até cinco itens de alimentação. A orientação é priorizar produtos industrializados lacrados, como biscoitos, torradas e barras de cereal. Frutas cortadas e sanduíches também serão aceitos, desde que estejam armazenados em embalagens transparentes e flexíveis do tipo Zip Lock.

Entre os itens proibidos estão garrafas de vidro ou metal, recipientes com capacidade superior a 500 ml, latas, copos térmicos, capacetes, guarda-chuvas, recipientes rígidos, objetos cortantes ou perfurantes e equipamentos profissionais de fotografia e filmagem.

Também não poderão entrar drones, bastões de selfie, computadores portáteis, tablets, bolsas ou malas de grandes dimensões, substâncias inflamáveis ou tóxicas, fogos de artifício e carregadores portáteis maiores do que um aparelho celular.

Medicamentos precisam permanecer na embalagem original e não podem estar em quantidade que caracterize comercialização. Objetos não especificados na relação de itens permitidos ficarão sujeitos às regras de segurança aplicadas na entrada.

Lockers poderão guardar pertences durante o festival

O Rock in Rio também terá lockers de diferentes tamanhos para guardar mochilas, casacos e outros pertences. Os armários terão entradas USB e USB-C para carregamento de aparelhos, mas cada usuário deverá levar o próprio cabo.

A reserva antecipada poderá ser feita até 24 horas antes da data escolhida. Também haverá uma quantidade limitada de armários para contratação durante o evento, de acordo com a disponibilidade.

Cada CPF poderá reservar um locker por dia. O QR Code de acesso será enviado por e-mail e SMS até 24 horas antes da reserva. A organização recomenda manter uma captura do código armazenada no celular para situações em que não houver conexão disponível.

O armário poderá ser aberto quantas vezes forem necessárias durante o período contratado. O espaço funcionará da abertura dos portões até uma hora depois do encerramento do evento.

Não será permitido deixar objetos nos armários de um dia para outro: cada reserva será válida somente para a data selecionada. Os itens proibidos na entrada da Cidade do Rock também não poderão ser armazenados nesses espaços.

Aplicativo reúne horários e serviços do Rock in Rio

O aplicativo oficial do Rock in Rio 2026, disponível para iOS e Android, permitirá consultar os horários das apresentações e criar uma programação pessoal de shows. Nesta edição, a agenda poderá ser compartilhada pelo Instagram.

O aplicativo também concentra acesso à compra de lockers, opções de transporte, modalidades do Rock in Rio Club, informações de acessibilidade e detalhes sobre o espetáculo ECCO by Lightwire.

Até o primeiro dia do evento, em 4 de setembro, a organização prevê liberar outros recursos, como o mapa da Cidade do Rock, horários das experiências, informações sobre ativações de patrocinadores, compra antecipada de bebidas e agendamento dos brinquedos.

Como ativar o ingresso do Rock in Rio no Quentro

Os ingressos digitais já podem ser ativados e transferidos pelo Quentro. O primeiro passo é entrar na conta da Ticketmaster Brasil, abrir "Meus Pedidos", selecionar a compra e ativar o vínculo que envia os bilhetes ao aplicativo.

O usuário precisa entrar no Quentro com o mesmo endereço de e-mail utilizado na Ticketmaster. No primeiro acesso, um código será enviado por e-mail para validar a identidade.

Quem tiver ingresso para a Comfort Zone precisará cadastrar os dados do usuário e realizar a biometria facial depois que o bilhete aparecer no Quentro. Esse procedimento desbloqueia o QR Code utilizado no acesso ao espaço.

No dia do evento, somente o QR Code gerado pelo Quentro poderá ser utilizado na catraca, e cada ingresso permitirá uma única entrada.

Caso o titular não possa comparecer, a transferência poderá ser feita na aba "Próximos" do Quentro. Será necessário selecionar "Transferir" e indicar o e-mail do destinatário cadastrado no serviço ou utilizar o Quentro ID.

Uma transferência concluída não pode ser cancelada, e um ingresso recebido por transferência não poderá ser repassado novamente. Caso o destinatário ainda não tenha uma conta, o envio ficará com o status "Pendente", situação na qual o remetente poderá cancelar a operação.

Ingressos da Comfort Zone ou Área VIP que tenham sido nomeados precisam ter os dados pessoais removidos antes da transferência.

Meia-entrada terá conferência na entrada

A organização informa que haverá conferência dos documentos de meia-entrada nas catracas. Quem não comprovar o benefício poderá complementar o pagamento até o valor integral nos pontos de atendimento destinados a esses casos.

Entre os grupos relacionados pela organização estão pessoas com mais de 60 anos, estudantes, jovens de famílias de baixa renda com idade entre 15 e 29 anos, pessoas com deficiência e um acompanhante, professores, aposentados, menores de 21 anos, profissionais de ensino contemplados pela legislação indicada, portadores de doenças graves, agentes de segurança pública e garis da Comlurb.

Os documentos exigidos variam conforme a categoria. Estudantes, por exemplo, precisam apresentar a Carteira de Identificação Estudantil dentro das condições estabelecidas para o benefício. Pessoas com deficiência devem apresentar documento oficial e a documentação que comprove a condição prevista nas regras.

Rock in Rio 2026 terá sete dias de programação

O Rock in Rio 2026 acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. Segundo a organização, os ingressos dos dias 6 e 12 estão esgotados.

No primeiro fim de semana, os headliners, atrações responsáveis pelo encerramento da programação principal, do Palco Mundo serão Foo Fighters, em 4 de setembro; Avenged Sevenfold, no dia 5; Calvin Harris, no dia 6; e Elton John, no feriado de 7 de setembro.

O segundo fim de semana terá Stray Kids no Palco Mundo, em 11 de setembro; Maroon 5, no dia 12; e Twenty One Pilots, no encerramento, em 13 de setembro.

A programação dos demais palcos inclui nomes como Rise Against, The Hives, Capital Inicial, Bring Me The Horizon, Sepultura, Bad Omens, Black Eyed Peas, Nelly, NE-YO, Gilberto Gil, Jon Batiste, Laufey, Alok, Jamiroquai, Demi Lovato, J Balvin, Mumford & Sons, Halsey, Zara Larsson e Ivete Sangalo.

O Palco Mundo terá 2.400 m² de painéis de LED na estrutura frontal. O New Dance Order terá 56,5 metros de largura, 22,5 metros de altura e 502 m² de painéis de LED.

Na área gastronômica, a Gourmet Square terá oito operações: Sìsì Pizza, Pepe Hot Dogs, Gurumê, TT.Burguer, Albis, Bora Baião, Chicharrón e Cumbuca.

O festival também terá o retorno do espetáculo aéreo The Flight e da Babilônia Feira Hype. A feira ocupará uma área próxima ao New Dance Order, com 20 tendas e 60 expositores ao longo dos sete dias.

Outra atração será o ECCO by Lightwire, espetáculo com cinco sessões diárias de 20 minutos e capacidade de mil pessoas por apresentação. O projeto utiliza projeções, áudio imersivo, holografia, LED e fibra óptica.

Segundo os números divulgados pela organização, a edição de 2026 terá mais de 100 ativações de marcas e cerca de 1 milhão de brindes distribuídos durante os sete dias.

O Rock in Rio surgiu em 1985, no Rio de Janeiro, e posteriormente teve edições em Portugal, Espanha e Estados Unidos. A edição brasileira de 2026 será realizada 41 anos depois do primeiro festival e marca a 11ª edição do evento no país.