Quem é Zara Larsson? Conheça a cantora que se apresenta no Rock in Rio

A cantora sueca Zara Larsson se apresenta no Rock in Rio 2026 no domingo, 13, último dia do festival. Principal atração do Palco Sunset na data, a artista fará seu único show no Brasil neste ano.

Com influências da música eletrônica e do R&B, Zara construiu uma carreira marcada por músicas dançantes, vocais potentes, coreografias e produções visuais coloridas. Entre seus principais sucessos estão “Lush Life”, “Never Forget You”, “Ain’t My Fault”, “Ruin My Life” e “Symphony”, parceria com o grupo Clean Bandit.

A sueca chega ao festival em uma nova fase da carreira, impulsionada pelo álbum “Midnight Sun”, lançado em 2025. O projeto combina electro-pop, drum and bass e outros ritmos eletrônicos, além de reforçar a estética de cores vibrantes, golfinhos, arco-íris e referências aos anos 2000 adotada pela artista.

Quem é Zara Larsson?

Nascida em Estocolmo, na Suécia, Zara Larsson começou a chamar atenção ainda criança. Aos 10 anos, venceu a edição de 2008 do “Talang”, versão sueca do formato “Got Talent”, após cantar “My Heart Will Go On”, de Celine Dion, na final.

Depois de enfrentar dificuldades para assinar com uma gravadora devido à idade, Zara fechou contrato com a TEN Music Group aos 15 anos. Ela lançou dois EPs em 2013 e, inicialmente, conquistou espaço nas paradas de países como Suécia, Noruega e Dinamarca.

A projeção internacional veio com “Lush Life”, lançada em 2015. Na sequência, a cantora emplacou “Never Forget You”, com MNEK, “Ain’t My Fault” e “I Would Like”. As músicas abriram caminho para o álbum “So Good”, responsável por consolidá-la no cenário pop mundial.

Zara Larsson performing “Midnight Sun” and bursting into laughter as she watches fans recreate the song’s iconic choreography. pic.twitter.com/rNnpgwEbOg — 21 (@21metgala) August 23, 2026

A nova fase de Zara Larsson

Após os discos “Poster Girl”, de 2021, e “Venus”, de 2024, Zara lançou seu quinto álbum de estúdio, “Midnight Sun”, em 2025. O trabalho marcou uma fase de maior liberdade criativa e reforçou a identidade visual e musical da cantora.

A faixa-título ganhou repercussão nas redes sociais, assim como os vídeos em que fãs reproduzem a coreografia apresentada nos shows. A artista também voltou às paradas com músicas mais antigas, como “Lush Life” e “Symphony”, redescobertas pelo público nas plataformas digitais.

Outro destaque dessa fase é “Stateside”, colaboração com a britânica PinkPantheress. A versão com Zara alcançou o primeiro lugar na parada global da Billboard.

Além da música, a cantora lançou em 2025 a própria marca de roupas, a Main Rose, voltada a peças como roupas íntimas e trajes de banho.

Zara Larsson já se apresentou no Brasil?

Esta será a terceira passagem de Zara Larsson pelo Brasil. A cantora participou do Rock in Rio 2024 e esteve no país em 2018, quando se apresentou no Lollapalooza Brasil.

Na mesma visita, ela realizou dois shows próprios: um na Audio, em São Paulo, e outro no Circo Voador, no Rio de Janeiro.

No Rock in Rio 2026, Zara será a atração internacional do Palco Sunset no domingo, 13. A programação do último dia do festival também contará com Twenty One Pilots, Halsey, Lola Young e Ivete Sangalo.