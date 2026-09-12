Demi Lovato no Rock in Rio 2026: como a ex-estrela da Disney construiu sua relação com o Brasil

Demi Lovato chega ao Rock in Rio 2026 carregando quase duas décadas de carreira. Aos 34 anos, a cantora, que começou como atriz mirim e conquistou uma geração com a Disney, construiu uma trajetória marcada por grandes hits, mudanças de sonoridade e uma relação próxima com o público brasileiro.

Neste sábado, 12 de setembro, ela sobe ao Palco Mundo da Cidade do Rock às 21h20, antes do Maroon 5. O show faz parte da turnê "It's Not That Deep", baseada no nono álbum de estúdio da cantora.

O começo da carreira

Demi Lovato nasceu em Albuquerque, nos Estados Unidos, em 20 de agosto de 1992. Sua primeira experiência diante das câmeras aconteceu ainda na infância, quando participou de "Barney e Seus Amigos".

A grande virada veio em 2008, quando interpretou Mitchie Torres em "Camp Rock", produção do Disney Channel estrelada ao lado dos Jonas Brothers. O filme transformou Demi em um dos principais nomes jovens da companhia e abriu espaço para sua carreira musical.

No ano seguinte, ela assumiu o papel principal da série "Sunny Entre Estrelas", na qual interpretou Sunny Munroe durante duas temporadas.

Demi voltou a interpretar Mitchie em "Camp Rock 2: The Final Jam", lançado em 2010.

A fase também incluiu "Programa de Proteção para Princesas", filme de 2009 em que Demi contracenou com Selena Gomez.

Do Disney Channel ao pop mundial

Enquanto consolidava seu espaço como atriz, Demi desenvolveu uma carreira musical própria.

Seu primeiro álbum, "Don't Forget", chegou ao mercado em 2008. Na sequência vieram trabalhos como "Here We Go Again", "Unbroken", "Demi", "Confident", "Tell Me You Love Me", "Dancing with the Devil... the Art of Starting Over" e "Holy Fvck".

Entre os maiores sucessos estão "Skyscraper", "Heart Attack", "Give Your Heart a Break", "Cool for the Summer", "Sorry Not Sorry" e "Tell Me You Love Me".

A trajetória musical permitiu que Demi transitasse entre o pop adolescente, baladas, dance pop, rock e elementos mais próximos do pop punk. Seu trabalho mais recente, "It's Not That Deep", representa uma nova aproximação com o pop dançante.

A relação de Demi Lovato com o Brasil

A história de Demi com o público brasileiro começou ainda no início da carreira. A cantora esteve no país pela primeira vez em 2009 e retornou diversas vezes para apresentações solo e participações em festivais.

Ao longo dos anos, o Brasil também passou a fazer parte de momentos importantes de sua carreira. Em 2023, Demi participou do The Town, em São Paulo, onde dividiu o palco com Luísa Sonza para apresentar "Penhasco 2". Para a gravação da parceria, a americana estudou a fonética do português durante um dia para interpretar seu trecho no idioma.

A cantora também desenvolveu uma ligação com o jiu-jítsu brasileiro. Demi começou a praticar a modalidade em 2016 e recebeu a faixa-roxa em 2023.

Outro elemento da cultura brasileira que conquistou a cantora foi o brigadeiro. Demi já declarou seu carinho pelo doce e voltou a falar sobre o assunto durante sua passagem mais recente pelo país.

Na última quinta-feira, 10, pouco antes do Rock in Rio, ela publicou um vídeo ensinando a preparar brigadeiro e relembrou uma situação curiosa de uma visita anterior ao Brasil, quando confundiu "brigadeiro" com "obrigada".

Demi Lovato no Rock in Rio 2026

A participação no Rock in Rio representa mais um capítulo dessa história. Demi foi anunciada para o Palco Mundo do dia 12 de setembro, mesma noite de Pedro Sampaio, que toca às 16h40, J Balvin, que sobe ao palco às 19h, e Maroon 5, que encerra o dia às 00h05. Sua apresentação está marcada para 21h20.

Esta não será a primeira vez de Demi Lovato no festival. Em 2022, a cantora subiu ao Palco Mundo antes de Justin Bieber, responsável por encerrar aquela noite. Ao todo, Demi soma dez passagens pelo Brasil e, neste sábado, 12, fará sua 11ª passagem pelo país.

"Meus Lovatics brasileiros têm um lugar tão especial no meu coração", escreveu a cantora ao celebrar a confirmação no festival.

Cantora usou os stories do Instagram para comemorar a escalação para o Rock in Rio 2026 (Reprodução / @ddlovato/Instagram)

Cantora também fará dois shows em SP

A passagem pelo Brasil vai além do Rock in Rio. Demi também apresenta a turnê "It's Not That Deep" em São Paulo nos dias 15 e 16 de setembro, no Suhai Music Hall. As duas datas já estão esgotadas.