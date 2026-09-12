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'A Odisseia' se torna maior bilheteria da história da Universal

Filme de Christopher Nolan arrecadou US$ 1,68 bilhão em todo o mundo em menos de dois meses em cartaz

"A Odisseia" ultrapassa US$ 1,6 bilhão e bate recorde histórico da Universal (Divulgação / Universal Pictures)

"A Odisseia" ultrapassa US$ 1,6 bilhão e bate recorde histórico da Universal (Divulgação / Universal Pictures)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 15h38.

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Em menos de dois meses em cartaz, "A Odisseia", de Christopher Nolan, tornou-se o filme de maior bilheteria da história da Universal Pictures, que tem 114 anos de história.

O anúncio foi feito neste sábado, 12, após o longa estrelado por Matt Damon somar US$ 601,2 milhões (cerca de R$ 3.06 bilhões) em bilheteria doméstica e US$ 1,083 bilhão (em torno de R$ 5.51 bilhões) em vendas internacionais, totalizando US$ 1,68 bilhão (aproximadamente R$ 8.55 bilhões) em receita global.

Outros recordes batidos pelo filme

"A Odisseia" também se tornou o filme classificado para maiores de 18 anos com a maior bilheteria da história e o maior sucesso comercial já exibido em salas IMAX.

Baseado em uma obra com 3.000 anos de existência, o longa é o primeiro título não pertencente a uma franquia a arrecadar mais de US$ 1 bilhão no mercado internacional desde 2009.

Recordes na carreira de Nolan

O filme retomou a liderança nas bilheterias em seu oitavo fim de semana em cartaz, tornando-se a maior estreia da carreira de Nolan e superando "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge", até então seu maior sucesso comercial.

A adaptação do herói da DC também detinha outros dois recordes: foi a primeira adaptação de quadrinhos a ultrapassar US$ 1 bilhão em arrecadação e o primeiro título da Warner Bros. a atingir essa marca.

Donna Langley, presidente da NBCUniversal Entertainment, comentou o feito de "A Odisseia" em nota divulgada pela Variety.

"O que Chris e Emma [Thomas] criaram ficará marcado como um dos filmes mais ambiciosos e brilhantemente executados da história do cinema. Um evento geracional que revitalizará a própria experiência de ir ao cinema", afirmou.

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