Alan Rickman realizava sonho de crianças no set de Harry Potter, revela Gary Oldman

O ator Alan Rickman, conhecido por interpretar o professor Severus Snape nos filmes de Harry Potter, costumava levar crianças de escolas e hospitais para conhecer os bastidores da franquia. A história foi revelada por Gary Oldman, intérprete de Sirius Black, durante o Festival Internacional de Cinema de Toronto.

Segundo Oldman, Rickman recebia crianças nos estúdios praticamente todos os dias e fazia questão de acompanhá-las em passeios pelos cenários.

“Ele trazia crianças todos os dias. Trazia de escolas, de hospitais, além de amigos e seus filhos, para almoços e outras atividades”, afirmou Oldman, segundo a Variety. “Ele levava as crianças para conhecer os sets, e nós as encontrávamos.”

O ator contou que Rickman reconhecia o impacto que uma visita ao universo de Harry Potter poderia ter sobre os jovens e queria compartilhar a experiência de trabalhar na franquia.

“Ele achava extraordinário fazer parte daquele mundo, poder entrar nele todos os dias, e sabia o quanto aquilo significava para essas crianças. Por isso, queria compartilhar”, disse Oldman.

O intérprete de Sirius Black também definiu Rickman como um dos maiores incentivadores da saga nos bastidores. “Ele estava envolvido, fazia parte daquilo e era comprometido”, declarou.

Rickman morreu em 14 de janeiro de 2016, após enfrentar um câncer. Além de interpretar Snape em todos os filmes de Harry Potter, o ator participou de produções como “Duro de Matar” e “Um Romance de Outro Mundo”.

Durante a passagem pelo festival, Oldman também comentou a nova adaptação de Harry Potter produzida pela HBO. O ator afirmou acreditar que a série poderá ser “mais satisfatória” por ter mais espaço para explorar o universo dos livros.

“Tivemos que cortar muita coisa nos filmes e, ainda assim, só conseguimos reduzi-los para cerca de três horas”, disse. Segundo Oldman, a expectativa é que a nova produção adapte a história de forma mais próxima ao texto original.